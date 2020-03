Mediante un video difundido en redes sociales, la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel muestra su prueba de COVID-19 que resultó negativa y envió un mensaje a la población para abstenerse de circular información falsa, inválida o distorsionada porque eso no genera tranquilidad.

Sin embargo, dijo que tras vivir esta experiencia queda claro que ninguna persona queda exenta de poder contraer la enfermedad o ser portadores de ese virus que a nivel mundial causa tantos estragos. Por esa razón resulta tan importante asumir las medidas preventivas sanitarias y que todos hagamos un frente común para superar la contingencia.

“Vivimos una situación complicada para toda la ciudad y en este momento se debe actuar con responsabilidad con la información que circula por las diferentes plataformas de redes sociales, ya que muchos de los contenidos suelen ser paginas falsas, información inválida o distorsionada”.

En lo personal y con total responsabilidad, atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, se realizó la prueba correspondiente y los resultados le han sido entregados, descartándose el contagio por coronavirus, es decir hay un resultado negativo y por ende se desmienten los rumores de muchas páginas falsas que pretenden desunir a la sociedad.

“Debemos evitar saludarnos de mano, no salir de casa si no es necesario, atender todas las recomendaciones del sector salud y sobre todo estar informados, no se trata de caer en pánico, sino de asumir la responsabilidad que a cada quien le corresponde en lo personal empezando en casa”.

Tere Jiménez dijo que es tiempo de sumar voluntades para que esta contingencia que vivimos sea otra prueba superada, hoy Aguascalientes se queda en casa, pero está de pie. “Todos somos uno y haremos que el Corazón de México lata con la intensidad de siempre”.