RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Buen tema de debate puso en la mesa el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, sea a título personal o como haya sido, pero ya está el debate en todos lados y todo mundo reacciona, algunos con cierta timidez, no se atreven porque no hay línea clara, no se atreven a dar una respuesta fuerte, contundente, en fin, y a quien se atreve luego lo descalifican, en esto que llaman ocurrencia, porque es políticamente incorrecto lo que dijo el secretario de la Madrid aunque haya sido a título personal, aunque es un funcionario y por más que diga que a título personal representa a un gobierno. Esto es lo que generó, no lo que dijo sino quien lo dijo y por qué lo dijo.

Enrique de la Madrid ha hecho muchos esfuerzos por acarrear turismo a México. Quiere llegar al sexto o séptimo lugar mundial en visitantes y él tiene una lógica meramente industrial: él ve el problema como parte de la industria del turismo y el fomento de la clientela mexicana a esa industria, que dice “si en California son adictos todos, “¿Por qué cuando viene aquí de vacaciones van a dejar de ser adictos? Mejor facilitémosles su adicción”. Creo que De la Madrid se monta en esta aberración de la Suprema Corte de Justicia que incluyó en una especie de Derecho Humano complementario que cada quien es dueño de su cuerpo y se puede meter lo que quiera. Si se quiere meter una droga, pues es su problema, es su libertad si se quiere meter alcohol, opio, etc. La prohibición no se lo va a impedir. De ahí pasamos a una segunda fase: La fase policiaca. La fase jurídica me parece aberrante y la fase policiaca me parece insuficiente. Hemos perseguido y perseguido a los mariguaneros y no hemos podido acabar con ellos. Y como no podemos con ellos vamos a legalizarlos para que se porten bien o para que dejen de portarse mal. La paz pasa por la tolerancia como ahora que soltaron al Mosh en Michoacán. Total, para eso está, para dar gusto. Muchas veces dijeron que el riesgo más grave para la salud, en el caso de la mariguana, es que se convierte en una droga de fácil acceso, barata, que abre el acceso a otras drogas. Eso está comprobado. Lo que vamos a comprobar después es si la mariguana le abre la puerta a otras drogas también le va a abrir la puerta a otras legalizaciones, porque el razonamiento de que hay que quitarle el componente competitivo entre carteles que incendian las plazas turísticas rentables en Cancún, Playa del Carmen o Los Cabos, haciéndonos de la vista gorda o legalizándolo, entonces se va a evitar que se peleen, lo cual no es cierto. Pero si lo hacen con la mariguana lo van a hacer después con el crack, la coca, las anfetaminas, con todos los opiáceos. Y vendrá el día en que se dejen de cumplimentar esfuerzos policiacos por esfuerzos sanitarios. Sé que cuando uno expresa lo anterior dicen que porque uno ya no es de la generación de los millennials y yo no voy a opinar de las drogas como un adulto sino como un lector antigüo. Hubo un grupo de escritores importantes en los Estados Unidos, que después se conoció como la “Generación Perdida”. Uno de ellos fue William Sevard Burrohughs, de la familia Burrohughs que construyó la más grande fabrica de calculadoras, él vino a México a fumar mariguana. William Burrohughs lo único que logró con la mariguana en México fue jugar al tiro al blanco con su esposa, le puso una manzana en la cabeza, se sintió Guillermo Tell, sacó una pistola 38 y la mató de un balazo en una casa de la colonia Roma y la embajada norteamericana se lo llevó a E. U. y le perdonaron su falta. Era un hombre rico. Allen Ginsberg, que fue el famoso autor de “Aullido”, dijo una frase que todos deberíamos de reflexionar: “He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura”. Y no solamente la locura psiquiátrica, sino la locura inducida por el consumo de las drogas. En fin. Queremos turistas, queremos que no peleen los narcos, no les podemos ganar, no somos capaces…entonces quitemos las prohibiciones. Cuando venga el otro turismo, cuando venga el turismo de la pornografía infantil, pues entonces permitamos la pornografía infantil. Cuando venga el turismo de la trata de blancas, pues permitamos la trata y así se acaban las pendencias, y así se acaban las luchas. Y cuando el Estado no pueda más con sus responsabilidades, quitemos al Estado ¡y se acabó! Y todos felices. Que cada quién haga lo que quiera y que de todas las partes de su vida, su conducta, su salud, sus pulmones, su equilibrio emocional, etc. haga un papalote. Todo sea porque nos caigan dólares, al fin se va a acabar el TLC, entonces hagamos el tratado del libre carrujo.

LA FALTA DE DIGNIDAD EN LA POLÍTICA

Cada día que pasa vemos a más políticos practicar el chapulinismo, que no es otra cosa que el oportunismo político. Estamos viendo una exhibición de la naturaleza real del político. Es la naturaleza de la falta de vergüenza, del descaro. Ejemplos hay muchos, ahí tiene usted a Gabriela Cuevas que se ha tenido que tragar sus palabras. Todos los insultos que le profirió a Andrés Manuel cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal. Su agresiva actitud cuando en el juicio del desafuero. Y ahora resulta que eso debe quedar en el olvido cuando en el PAN no le aseguraron una candidatura a una diputación federal y corrió sin el menor recato a los brazos de López Obrador para conseguir que MORENA le garantice la postulación. Todo en aras de satisfacer su apetito personal de seguir pegada al presupuesto gubernamental. La ideología y el respeto y la dignidad no importó para la señora Cuevas con tal de lograr su ambición. Ahí está también Ricardo Monreal, primero un destacado miembro del PRI, cenecista a morir, pero que cuando el PRI no lo postuló para la gubernatura emigró de inmediato al PRD que lo cobijó haciéndolo su candidato a gobernador. Al termino de su sexenio emigró al Partido del Trabajo, posteriormente militó en Movimiento Ciudadano y actualmente en MORENA. Si el PUP todavía existiera ya hubiera militado ahí. O sea que Monreal es todo un caso del chapulineo político que muestra la inagotable ambición por el poder y el dinero, y si no ahí está el asunto del hotel que su familia intenta poner a funcionar en la calle de Gral. Prim en la Ciudad de México a pesar de las prohibiciones legales, las cuales no importan pues Monreal era el Jefe Delegacional de Cuauhtémoc.

Los ciudadanos no son tontos. Están alertas, atentos a todos esos devaneos de los políticos nylon que van como la marea, como las olas, al vaivén de sus conveniencias y mientras haya quien recoja los rescoldos de quienes sienten que tienen calidad moral para ser representantes populares pues ahí estarán succionando sin parar la ubre gubernamental, solo que México y sus ciudadanos ya no están para solapar este tipo de individuos ni este tipo de conductas, el hartazgo está en su límite y creo que en la próxima jornada electoral se deberán cobrar muchas facturas.

¡Participa con tu opinión!