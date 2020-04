Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar del incremento de pacientes de Covid-19, en el IMSS no se han suspendido actividades de consulta externa ni cirugías no urgentes.

Una buena parte del personal labora sin protecciones básicas y no han sido claros los protocolos de atención y protección de otros pacientes y trabajadores.

Testimonios de médicos indican que no se actúa como si hubiera urgencia sanitaria.

Enfermeras y médicos carecen de equipos de protección; también los camilleros que indistintamente movilizan a pacientes de Covid-19 y de otras enfermedades. El personal de intendencia labora en hospitales igualmente sin protección.

En Zacatecas, el neurocirujano Armando Rosales Torres, del Hospital General 1 del IMSS, acusó a los directivos de poner en riesgo de contagio a los derechohabientes.

«Siguen llamando a consulta externa, siguen llamándolos a cirugía programada cuando ya hay directrices donde no debe haber cirugías programadas porque puede contagiarse», señaló.

Un médico especialista en la Ciudad de México reveló que a pesar de que hace dos semanas se habían girado instrucciones para suspender consulta externa y cirugías programadas debido a la contingencia, vino una contraorden y reiniciaron esas actividades.

El médico adscrito a una clínica de atención de Covid-19, tuvo que practicar ayer dos cirugías que, en su consideración, podrían haberse pospuesto.

«Se trabaja como si no pasara nada», indicó el galeno.

Los brotes de contagio en clínicas del IMSS han crecido. Ayer en el Hospital Regional Número 1 del IMSS, en Cuernavaca, Morelos, fue reportado el contagio de 2 médicos y 3 enfermeras.

Médicos y personal de salud han protestado en al menos una docena de entidades por la falta de protocolos que los pone en riesgo a ellos y a pacientes .

En las últimas dos semanas se han registrado más de 30 protestas en estados como Veracruz, Morelos, Oaxaca, entre otros por parte de enfermeras, técnicos, médicos y personal en general de clínicas y hospitales.