RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Casi parece que no nos hemos dado cuenta pero dentro de cinco semanas y media este ya será otro país, faltan solo cinco semanas porque la última semana, la previa del día de la elección hay días de reposo, el 27 de junio a las cero horas se acabarán las campañas políticas y el 28, 29 y 30 de junio habrá una tregua de recogimiento, sobre todo para recoger toda la propaganda y para que los ciudadanos decidan su voto de acuerdo a lo que la conciencia, social, cívica y política de cada quién le aconseje a emitir. Mientras tanto el día de hoy habrá otro debate, que durará una hora con treinta y dos minutos; éste debate será en la ciudad de Tijuana y para ello ya hubo un sorteo para ver quién empieza y cómo va a manejarse ahora ya sin Margarita Zavala, teniéndose hoy la novedad de que hay un público diverso que participará con preguntas, luego de demostrar que no tienen preferencia por alguno de los candidatos, además de los conductores periodísticos y es notable que tanto la autoridad electoral como la autoridad política nacional representada por la Secretaría de Gobernación se hayan visto ambos obligados a llamar la atención de los actores políticos para que se conduzcan con civilidad.

El ambiente de crispación política no nos debería de preocupar si no fuera porque a lo largo de todo este proceso, que viene desde el primero de septiembre del año pasado hasta la fecha, ha habido aproximadamente noventa asesinatos de personas relacionadas en un grado o en otro con la actividad política en este país. De esos 15 eran candidatos, otros ex candidatos, otros eran pre candidatos, otros fueron alcaldes, en fin, y hay, según nos dice la contabilidad, casi mil personas que dijeron “yo ya no quiero saber nada de esto y me retiro de todo”. Esto en todos los niveles. Lo anterior quiere decir que los procesos electorales no se están llevando a cabo con normalidad, puede haber una normalidad técnica, la normalidad de que se instalen las casillas, se insacule a los ciudadanos, o sea que se sortee a los ciudadanos que integrarán a las mesas directivas de las casillas, todo esto se ha venido haciendo de manera normal y de manera técnicamente correcta. El Instituto Electoral no tiene fallas en ese sentido, pero lo que sí tiene fallas es la convivencia social y política de los mexicanos. La Secretaría de Gobernación anuncia, confirma y certifica con un pronunciamiento público, que el gobierno no está metiendo, ni va a meter, las manos en el proceso, que la elección no es del gobierno, la elección es de los ciudadanos y la parte técnica del Instituto Electoral. Los consejeros del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello lo hizo hace una semana y media y ahora lo han hecho otros consejeros que han dicho: les pedimos a todos que en la medida de lo que la disputa y la escaramuza electoral permite, la escaramuza no se convierta en una guerra y la guerra no se convierta en una guerra con armas químicas y no haya este tipo de expresiones que pueden estimular una violencia que de suyo ya está ahí presente como nunca antes en la historia política de México. Hace unos años todo éste país pagó un precio de confianza muy alto por el asesinato de un candidato presidencial. En Tamaulipas fue asesinado un hombre que estaba enfilado al gobierno del estado y hemos visto demasiados crímenes políticos como para no tomar en serio el rol que pueden tener las autoridades de los partidos en apaciguar a sus seguidores porque después de la violencia verbal, de los insultos y los ataques, puede venir la violencia física. Algunos creen que esas son las instrucciones, y se equivocan. Hasta dentro de los partidos no creo que haya ni uno solo que esté estimulando la violencia, pero hay quien interpreta a su manera la forma de quedar bien con su caudillo, con su líder o con su presidente de partido y en ese sentido creo que son oportunos los llamados a la prudencia y a la decencia, pues nunca estorban.

TIRÓ EL ARPA MARGARITA ZAVALA

El tema Margarita Zavala es obligado y creo que hay que hacer una pequeña revisión de lo que ha pasado en semanas anteriores, sobre todo porque escribí el día que Margarita Zavala logró que el Instituto Nacional Electoral la considerara oficialmente como candidata independiente a la presidencia de la república que es la primera persona en la historia electoral de México que logra una candidatura ciudadana sin un respaldo partidario visible. Eso en sí ya implicaba un mérito político, nadie lo había logrado, ello lo consiguió, después lo consigue a tirones y con trampas –Margarita también hizo algunas pero se las perdonaron- “El Bronco”, y ya vimos las consecuencias en el segundo caso y acabamos de ver el miércoles pasado las peores consecuencias en el primer caso. Luchar frente a un órgano del Estado Nacional para obtener un estatus de aspiración al Gobierno de la República en la rama del Poder Ejecutivo lo cual no es cosa menor ni es cosa desconocida en su trascendencia e importancia precisamente por una mujer que vivió seis años en la casa presidencial, si no cómo presidenta, como esposa del presidente, donde tuvo oportunidad de sopesar las dimensiones de una responsabilidad a la cual ella aspiraba. Pero habiendo conseguido la posibilidad de competir, prefirió no hacerlo, y en un desplante que a mí me parece que define un poco su carácter de que no resiste la presión ni sabe lidiar con la adversidad, Margarita tiró la toalla. Cualquiera dirá que es una actitud sumamente valerosa reconocer que no puede. Creo que el reconocer que no se puede no es una actitud valerosa, sobre todo cuando se da cuenta de que no puede cuando ya sabía que no podía. Ahora, de una manera unánime entre todas las corrientes políticas que viven fundamentalmente de la hipocresía, se emprende la canonización de una irresponsabilidad: Dejar al Instituto Electoral, que no importa como instituto en sí mismo sino como el órgano del estado que se encarga de organizar, con el concurso de los ciudadanos, la elección presidencial y las demás elecciones, dejarlo con las boletas hechas, meter a todos los demás en el problema de qué va a pasar cuando alguien tache en esa boleta a un candidato que ya no existe por su propia voluntad. Por lo tanto todo ese asunto a mi no me parece que sea la antesala del crecimiento de una gran figura política para el futuro de las opciones en México. Creo que es una irresponsabilidad haber hecho todo lo necesario para contender y en el momento de la contienda decir que no tiene el dinero al cual renunció, porque había prerrogativas del Estado para hacer un poco mas pareja la competencia dándole a ella dinero y anuncios, menos porque llegó después, y en fin, ella aceptó las reglas, las cuales no le parecieron y se fue del Partido Acción Nacional. No sabemos si alguien la alentó a que se fuera o sin aliento alguno por su propia decisión y voluntad se fue del Partido Acción Nacional. Semanas después, a los cincuenta días de haber logrado el registro por primera vez en la historia, llena de laureles, de ciudadanía triunfante y de militancia sin compromiso más allá del amor por México, Margarita tira el arpa, y no se entiende la canonización de la irresponsabilidad.

La pregunta ahora es: ¿A dónde irán los votos de los devotos de Margarita? Y la verdad es difícil saber, es en verdad un enigma. El 13 de mayo, tres días antes de que Margarita Zavala renunciara a la candidatura, se realizó una encuesta telefónica en la capital del país, con todos los bemoles que usted quiera, y la pregunta era: “Si Margarita Zavala no tuviera posibilidades de ganar, y usted se viera obligado a hacer uso del voto útil, ¿Por qué candidato votaría?”, que es un poco la situación en la que se encuentran hoy sus votantes en potencia: Ricardo Anaya 53%, El Bronco 19%, Andrés Manuel 16 % y José Antonio Meade 11%. Esos son los números y me parecen lógicos por una simple razón: Una buena proporción de los votantes en potencia de Margarita Zavala tenían que venir originalmente del PAN, es lógico; ella estuvo 30 años en el PAN es su partido, de ahí viene, de ahí ha sido toda su vida por lo tanto ¿de dónde iban a ser sus votantes?, pues del PAN, y cuando esos votantes no tienen la opción de votar por ella ¿por quién van a votar?, pues por el candidato del PAN, cualquiera que éste sea, quizás no todos, quizás algunos prefieran abstenerse, probablemente otros opten por “El Bronco” porque es el independiente que queda en la boleta, pero es muy lógico que estos sean los resultados de esa encuesta.

Sobre lo que se ha venido diciendo de que después del 2 de julio se va a fortalecer políticamente Margarita Zavala con vistas a lo que ya se ha venido rumorando, la posibilidad de que Felipe Calderón, ella y sus seguidores formen un nuevo partido político, creo que es un poquito prematura la conclusión que algunos analistas políticos han venido comentando, me parece que ahorita el tema principal es qué va a hacer Margarita Zavala en estos 45 días.

¡Participa con tu opinión!