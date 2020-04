Staff Agencia Reforma

CDMX.- El actor Eugenio Derbez y la cantante Thalía guardaron silencio ante la indirecta que ayer les lanzó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ni uno ni otro se pronunciaron ante los comentarios del mandatario en su conferencia matutina, donde hizo referencia a ambos, junto con el futbolista Javier Hernández, sin mencionarlos directamente.

«Como ya no les da, entonces van escalando, entonces lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor.

«(…) Luego, una artista, conocidísima, muy respetable (…) y un comediante también muy conocido, este… con talento, que es, no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia general», expresó López Obrador al dar a entender que las críticas que recientemente emitieron tanto la cantante como el actor son parte de una campaña en su contra.

Derbez y Thalía fueron buscados por REFORMA, pero no hubo respuesta. En sus redes sociales tampoco reaccionaron.

En Twitter, el también director dio seguimiento a la demanda de ayuda que había lanzado el lunes, y que causó furor en redes sociales por difundir la carencia de equipos de protección para médicos y enfermeras de Tijuana.

En su cuenta de Instagram, Derbez subió videos de un hombre que le manda un mensaje: «Eugenio, vamos a mandar los primeros… overoles como se pidió, van al servicio de urgencias donde están hospitalizados todos los de Covid, van directamente para los médicos», dice la persona en el video.

«Gracias infinitas a todos los que están donando material para los doctores y enfermeras en Tijuana. Una vez más, los mexicanos demostramos que cuando se trata de ayudar nada nos detiene. Y menos las mentiras. #LaVerdadSiempreGana #TijuanaSOS», señaló Derbez en su más reciente tuit.

Thalía, por su parte, sólo compartió ayer una historia en Instagram de su perro viendo una película.

El 23 de marzo, la cantante, quien vive en Estados Unidos, criticó a López Obrador, sin nombrarlo, pero mostrando un video de cuando el presidente recomendaba a la gente salir a la calle.

«No mis amores, no, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos… cómo que…», lamentó la intérprete en ese momento.

Varias celebridades respaldaron las posturas de Thalía y Derbez, aunque también hubo quien los criticó.

«Si UN video de Eugenio Derbez provoca tanta reacción en tu sistema de salud. el problema es tu sistema de salud», opinó Chumel Torres.

«En la era de redes sociales los videos hablarán. Como dijo George Orwell: ‘En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario'», agregó el productor Billly Rovzar, en respaldo a Derbez.