Adrián Basilio Agencia Reforma

CDMX.- La marchista Guadalupe González tendría más posibilidades de llegar a Tokio 2020 toda vez que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no quiere condenarla y por eso aplazó nuevamente su fallo hasta el 15 de mayo, estimó el abogado de la atleta Andrés Charría.

En entrevista telefónica desde Colombia, Charría se dijo confiado en que la apelación presentada por medallista de plata en los 20 kilómetros de Río 2016 a su castigo de cuatro años por dopaje será efectiva y entonces podrá llegar a los Juegos Olímpicos nipones que ahora se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

González fue sancionada cuatro años, a partir de diciembre de 2018, por detectársele trembolona en un control antidopaje al que fue sometida en octubre de ese año. La atleta alega que su positivo es consecuencia del consumo de carne contaminada y por ello apeló ante el TAS, organismo que originalmente anunciaría su fallo en enero pero entonces lo aplazó para fines de marzo y ahora lo hizo para el 15 de mayo.

«El TAS volvió a aplazar el fallo ahora hasta el 15 de mayo y ya no me preocupa porque los Olímpicos ya no van este año y no creo que tengan el valor de aplazarlo más. Creo que no la quieren condenar», dijo Charría.

«Si no ha salido el fallo es por algo raro y a los fallos que se me demoran son fallos que me salen bien y bueno estamos esperando. Para mi, en lo personal y puedo estar equivocado, es que no quieren condenar a Lupita», añadió.

Charría reveló que Lupita, con quien habló la víspera para tratar el tema, le informó que tenía leve una lesión en un talón.