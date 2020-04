Los gobernadores panistas volvieron a alzar la voz para exigir claridad, presupuesto extraordinario e insumos médicos provenientes de la federación para hacer frente a la pandemia del COVID-19 que está latente en todo el país y que hasta ahora cada estado ha hecho frente con recursos propios a la emergencia.

En su calidad de presidente de la asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), el de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval puntualizó que se requiere que el Gobierno Federal hable con claridad, pero también que distribuya los recursos necesarios para enfrentar la pandemia entre todos.

Se requiere saber cuál es la realidad del país, pero también conocer un inventario de camas, mascarillas y ventiladores suficientes, dado que la movilidad de las personas continúa y esto es una situación preocupante para todos los estados que necesitan del apoyo real de la federación.

A través de un video en redes sociales, los mandatarios estatales de esta asociación alzaron la voz y por su parte, Mauricio Vila Dosal, mandatario de Yucatán expresó que para hacer frente a esta contingencia sanitaria, los gobiernos estatales han hecho un esfuerzo grande en materia presupuestal, institucional, de creatividad, innovación y austeridad, pero se requiere más para hacer frente a este grave desafío que no se había enfrentado en casi un siglo.

Javier Corral Jurado, ejecutivo estatal de Chihuahua resaltó que el peso real para la atención de la emergencia de salud, sigue recayendo en los sistemas estatales “que de no haber actuado con oportunidad, responsabilidad, eficiencia y solidaridad, habría agudizado la crisis que sufren ya las familias”.

Por su parte Aispuro, gobernador de Durango lamentó que siendo el Gobierno Federal el responsable del sector salud no ha respondido como le corresponde, al menos no en materia de la distribución de recursos, pues al poseer el 90% de los recursos presupuestales del país, la capacidad de recaudación y control de los programas, no ha dispuesto los apoyos urgentes e indispensables para preservar la salud de la población.

En tanto que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de Guanajuato resaltó que ante esta situación, la GOAN tiene 5 puntos a demandar para hacer frente a la emergencia de salud, como es la urgencia de conocer la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las entidades.

El segundo punto fue planteado en el mismo video por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, demandó pruebas moleculares suficientes para que sean aplicadas a quienes lo requieran, pues “lo que no se puede medir, no se puede combatir” y esto, dijo, ha sido una demanda reiterada e insatisfecha.

Mientras que el de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González -emanado de la alianza PAN-PRD- urgió la dotación de mascarillas y que se dé una pronta distribución de las mismas, como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, además pidió la dotación de ventiladores suficientes que permitan reforzar la atención a pacientes graves y que haya insumos suficientes para la comunidad médica que hace frente a la contingencia del coronavirus.

En tanto que Francisco García Cabeza de Vaca reclamó recursos extraordinarios y etiquetados para cubrir la atención, pues hasta el momento los estados sólo han recibido lo que por Ley les corresponde y que estaba programado para su operación cotidiana, nada extra, por lo que Carlos Mendoza Davis, de Baja California, pidió la atención a estas peticiones “por el bien de México, esperamos atención y solución”.