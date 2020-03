CDMX.- Antes de la contingencia sanitaria por la propagación del coronavirus, Erik Rubín ya ideaba un plan de ejercicios en casa para implementar en su concepto Commando Studio.

Pero ahora que muchos han optado por permanecer en aislamiento, el ex Timbiriche consideró pertinente lanzar el programa para ayudar a sobrellevar el resguardo.

«Ya habíamos pensado en ciertos momentos en los que no puedes ir al gimnasio, en tener algo donde la gente pudiera entrenar desde sus casas, hoteles, donde estuvieran y por eso es que ya básicamente teníamos armado esto.

«Ahorita coincide precisamente en un momento en el cual todos estamos en casa, que por el nuestro y el bien común, tenemos que quedarnos y sentimos que es un gran momento para lanzarlo. Arranca ya y yo voy a ser el primero en tomar la clase porque la verdad es que sí es algo necesario para mí, no funciono igual si no tengo mi terapia de ejercicio», aseguró Rubín en entrevista.

Su negocio de entrenamiento multifuncional, que surgió por su gusto a las actividades físicas y se centra en trabajar áreas específicas del cuerpo por día y combinarlas con cardiovasculares, a la fecha le ha valido siete unidades en el país, distribuidas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

«La verdad es que nada como poder hacer lo que amas y tus pasiones. (El ejercicio) es algo que hago desde hace muchos años y en algún momento con uno de mis socios que se llama Pico (Pedro «Pico» García) teníamos la inquietud de poner un gimnasio», expresó.

Las clases en línea de su estudio ya están disponibles con reservaciones previas. (Fernanda Palacios/Agencia Reforma)

ASÍ LO DIJO

«El ejercicio es una actividad que se convierte en algo que equilibra mente, cuerpo y espíritu, algo positivo que en el mundo en el que vivimos hoy es indispensable».

Erik Rubín, Cantante.