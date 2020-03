Más de 9 mil unidades de producción pecuaria registradas en el estado de Aguascalientes operan con normalidad y al 100% de su capacidad, con todos los mecanismos de protección sanitaria en cada uno de los ranchos para mantener el suministro de leche y carne para la alimentación oportuna de la población, informó el presidente de la UGRA, Juan Pablo Franco Díaz.

Aseveró que los productores ganaderos no bajarán el ritmo, pues ellos producen el alimento para el ser humano, “aquí no hay opción de parar, por el contrario se debe trabajar con un doble esfuerzo pues se aplican todos los controles sanitarios recomendados por la SENASICA y por la Secretaría de Salud”.

Franco Díaz comentó que en Aguascalientes existen hace tiempo mecanismos para la inocuidad necesaria de cada animal, un ejemplo es cuando la vaca llega a la ordeña, lo primero que se hace es desinfectarse la ubre, se limpia y se conecta a tuberías de acero inoxidable, ya no tienen contacto con las manos del ser humano.

“La ordeña a mano quedó en el pasado, incluso el productor lechero de menor tamaño ya cuenta con su carro de ordeña, es decir el lácteo no tiene contacto directo con las personas, lo cual da certeza de la inocuidad con que se opera en la actualidad”, concretó.

En entrevista con El Heraldo, el dirigente de la Unión Ganadera Regional Aguascalientes señaló que se han extremado medidas en los ranchos para evitar el acercamiento humano e incluso se atienden a los proveedores a través de muros de cristal, utilizando el gel antibacterial.

El rubro de la alimentación no se puede detener en ningún sentido, porque si se hiciera se provocaría una crisis severa, y por esa razón cada uno de los ranchos o unidades de producción pecuaria adoptan las estrategias y las medidas de salubridad.

Incluso, la Confederación Nacional Ganadera acaba de publicar un comunicado para informar a la sociedad de que se trabaja al 100% y habrá abasto de leche y carne en todo el país.