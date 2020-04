El abasto de alimentos básicos está garantizado en Aguascalientes, y esto es porque pequeños y grandes productores del sector primario han dado seguimiento a sus labores en el campo, con el compromiso también de impulsar lo que aquí se produce para colocarlo en el mercado local principalmente, manifestó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Miguel Muñoz de la Torre.

“Sin duda alguna, lo que ahora se vive en materia de salud humana no tiene comparativo con otras epidemias, pues han pasado los meses y no ha sido posible contener, no obstante la producción en el campo es una actividad esencial y que se desarrolle el aire libre, con buena distancia entre persona a persona, ayuda en mucho a cumplir con objetivos de producción”.

Por lo que respecta a grandes productores de cárnicos, leche, granos, frutas y verduras de la localidad, no han dejado de tener la inquietud sobre lo que pasará con la economía, no obstante tienen clara su responsabilidad y necesidad de satisfacer la demanda de alimentos.

“Si bien Aguascalientes no es autosuficiente en productos del campo, en buena medida se tiene producción local que permitirá dar prioridad a la demanda local en distintos momentos, esto gracias a que desde hace tiempo el campo se ha comenzado a diversificar en sus cultivos”.

El titular de la Sedrae comentó que esta situación de retos permitirá también incentivar el proyecto de 11 Tierras, también llamado de Vinculación Productiva, mediante el cual productores locales podrán abastecer a la industria local, tanto de supermercados, alimentos y centros de básicos, para promover precisamente lo que aquí se cosecha e industrializa en cuanto al sector primario.

Se tendrá que impulsar la campaña Consume lo Local, que igual aplica para los productos del campo como de los otros tantos giros de negocios que se tienen en Aguascalientes y que permitirán dar incentivos de venta a las empresas locales.