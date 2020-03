Staff Agencia Reforma

CDMX.- El Los Ángeles FC le cortó las alas a Carlos Vela, quien planeaba su regreso a LaLiga.

El atacante mexicano reconoció que tuvo una oferta del Barcelona para jugar en España, pero que el cuadro angelino no le dio oportunidad de vincularse cuatro meses con los culés al inicio del 2019, pues el inicio de la temporada de la MLS fue en marzo de ese mismo año.

«El Barsa planteó un escenario de cuatro meses, en ese momento, y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y si no, no voy’, dijeron cuatro meses y voy cuatro», dijo el cancunense.

El campeón del mundo Sub 17 con México llegó a Los Ángeles FC en 2018 proveniente de la Real Sociedad y, a pesar de que el club no le abrió las puertas del Viejo Continente, el tricolor se dijo a gusto en el cuadro de la MLS.

«No me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, no pasa nada porque estoy más que feliz aquí», dijo Vela para la revista GQ.

Carlos Vela, que se convirtió en figura de la MLS tras llevarse el título de goleo con 34 dianas, concluyó su paso por Europa después de disputar 250 partidos oficiales con la escuadra de San Sebastián en los que anotó 73 goles y logró 44 asistencias.

ASÍ LO DIJO

«No me gusta la industria del futbol, y sí me gusta jugar. La verdad, he pasado por muchas cosas y vas viendo que esto es un trabajo. No es como para los fanáticos, que es un sentimiento y una pasión.

«No soy una persona que me encante ver partidos y no por eso no me gusta el futbol. Aprovecho mi tiempo en otras cosas, que ya bastante tengo del trabajo como para seguir con eso el resto del día».

Carlos Vela, Delantero de LAFC