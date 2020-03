Mayolo López, Claudia Salazar y Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia del coronavirus (Covid-19) no quedó ajena a los jaloneos políticos.

Mientras el Poder Judicial de la Federación decidió suspender actividades durante un mes, en el Congreso de la Unión –con mayoría de Morena, el partido en el Gobierno- se acordó continuar los trabajos parlamentarios esta semana.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se reunió con senadores y diputados, a quienes sugirió no suspender todavía las sesiones en el pleno.

El funcionario enfrentó duros cuestionamientos de legisladores de Oposición por la manera en como el Gobierno ha encarado el brote de coronavirus, por el «ejemplo» que no ha dado el Presidente al acercarse a multitudes y por la falta de controles sanitarios en los aeropuertos.

Después de señalar que tenía una hija embarazada y unos padres de 87 años, la panista Josefina Vázquez Mota se confesó aterrorizada ante López-Gatell por el avance del coronavirus.

El coordinador panista, Mauricio Kuri, de plano responsabilizó al funcionario de los contagios que puedan aflorar en el Senado.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Mario Delgado, anunció que los legisladores sesionarán hoy y mañana, antes de que esta institución se sume a las medidas de distancia social y aislamiento planteadas a partir del 20 de marzo, y pese a los reclamos de las bancadas de Oposición.

Precisó que en la sesión del miércoles se pedirá al Senado la autorización para que la Cámara baja deje de sesionar más de tres días, conforme al artículo 68 de la Constitución, y el jueves está considerada la discusión del juicio político a Rosario Robles, con un dictamen aprobatorio de responsabilidad, y quien incluso fue citada en San Lázaro.

Mientras tanto, el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, anunció que a partir del 18 de marzo, y hasta el 19 de abril, el máximo tribunal no tendrá sesiones, ni correrán los plazos legales.

La misma medida acordó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para más de 850 juzgados de Distrito y tribunales de Circuito de todo el País, de los que solo abrirán guardias para atender asuntos urgentes