Un motociclista murió de manera trágica, al caer aparatosamente cuando la llanta delantera de su moto golpeó una piedra grande que se encontraba tirada en plena carretera.

El trágico accidente se registró el pasado lunes a las 21:50 horas, en la carretera estatal No. 112 y casi entronque con la carretera federal No. 25 Aguascalientes-Loreto, Zacatecas, a la altura del municipio de Asientos.

La víctima mortal de este accidente fue el señor Baudelio, de 69 años, quien tenía su domicilio en el municipio de Loreto, Zacatecas, lugar a donde aparentemente se dirigía al momento de los hechos.

Se estableció que el motociclista provenía del poblado de El Tule y circulaba por la carretera estatal No. 112 con dirección a la carretera federal No. 25, haciéndolo a bordo de una motocicleta marca Italika, color azul y con placa de circulación YMZ01 del estado de Zacatecas.

Debido a que se desplazaba a exceso de velocidad y a la oscuridad que había en la zona, al llegar a la altura del kilómetro 8+100 no detectó una piedra grande que estaba tirada sobre la cinta asfáltica, por lo que al momento de que la llanta delantera la golpeó, perdió el control de la motocicleta y sufrió una aparatosa caída.

Lamentablemente, el señor Baudelio no llevaba casco de protección, lo que provocó que al golpear la cabeza contra el asfalto falleciera de manera instantánea.

Al lugar del accidente acudieron policías preventivos de Asientos y una ambulancia del ISSEA, así como agentes del Grupo Homicidios de la PME, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales quien dio la fe ministerial del cadáver.