Milagros Guadalupe Flores Manjarrez Agencia Reforma

CDMX.- Imagine que contrata un seguro de vida. Desafortunadamente fallece y cuando sus familiares intentan cobrarlo, la aseguradora les dice: claro, sólo falta una cosita, ¡factúrenme al cadáver!

Seguramente pensará: que ejemplo tan ridículo. Mmmm, aunque usted no lo crea, eso es exactamente lo que hacen las aseguradoras en México al pagar una pérdida total de un vehículo.

Me acaba de pasar con Qualitas, pero mi broker asegura que todas lo hacen. Tuve hace poco un accidente (no tuve la culpa y gracias a Dios sin lesionados) donde mi camioneta fue pérdida total.

Todo bien y muy amables hasta que llegó el requisito final: tenía que facturarles la unidad. ¿Y sabe que implica esto? Pagar impuestos: el ISR del “ingreso” por la venta y el IVA cobrado.

Una ridiculez porque no me dedico a vender carros y aparte ese “ingreso” no es real: ¡es el pago por un vehículo que se perdió!

¿El impacto? El valor de libro azul era 330 mil pesos. La aseguradora pagó 355 mil, pero los impuestos a pagar por la operación son de más o menos 50 mil pesos. El pago final neto fue de 305 mil pesos.

¡Me fregaron (es otro verbo, pero no quiero ser grosero) el 8 por ciento del valor de reemplazo! Y podría haber sido muuucho peor, porque yo tenía una cláusula que pagaba 10 por ciento más por pérdida total.

Lo que de a tiro es el colmo es que estas prácticas leoninas son indebidas. La normatividad 5/IVA/NV publicada por la SHCP en el Diario Oficial en diciembre del 2016 no deja duda:

“Es una práctica fiscal indebida expedir una factura por la cantidad resarcida por la empresa aseguradora”. Más claro ni el agua.

Pero a Qualitas y a las demás aseguradoras les vale mamá esta normatividad. Se “protegen” con la letra chiquita del contrato del seguro.

El afectado no sólo pierde su vehículo, sino que la aseguradora lo doble victimiza. Su protector se convierte en su verdugo.

No me quejo porque soy afortunado en muchas cosas. Pero me pongo en los zapatos de otros con menos suerte y es una fregadera: quizá un carrito que alguien perdió en un accidente tendrá que ser reemplazado por otro menos bueno. Y todo por culpa de la aseguradora.

El antiservicio al cliente. El asedio que sufrimos los que pagamos impuestos y cumplimos las reglas. Apenas el 43% de la población que no sólo es exprimida por el Gobierno con impuestos y trámites burocráticos, sino que también tienen que soportar prácticas de oligopolios abusivos.

Tomemos otro caso: las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa en México cuando hay una clonación y se realizan cargos indebidos? Por lo general, el usuario paga y luego debe pelear con el banco para recuperar su dinero. Un proceso que tarda semanas o hasta meses.

Compare con Estados Unidos. Específicamente con una tarjeta Citibank que tengo desde hace 30 años. Le platico que ha sido clonada varias veces. Inmediatamente te avisan, te cancelan los cargos y te mandan por mensajería una nueva tarjeta.

Así me pasó en la Ciudad de México. Tras una comida en el Angus recibí una llamada de Citibank: “Mr. Meléndez, ¿compró usted una chaqueta de cuero?” No, les dije. “Sí se nos hacía raro. No se preocupe, destruya su tarjeta”. ¿Y sabe qué? ¡Fue hace 25 años! Mucho antes de la era del internet, ya tenían sistemas de detección de fraudes.

Al día siguiente tenía una nueva enviada por FedEx en la recepción del hotel. Ellos te resuelven el problema, no te victimizan. Citibank lo ha hecho varias veces, me han salvado de más de una.

Una enorme diferencia vs México. Por eso yo no tengo tarjetas de crédito nacionales. ¿Por qué aquí no y allá sí? Dos razones. Primero por la competencia. En los países desarrollados hay muchas más opciones para elegir. Acá, grandes oligopolios.

Y segundo, por la mala vigilancia y supervisión por parte de las autoridades mexicanas. Existen, pero son blandengues y los procesos para reclamar son complicados y te roban mucho tiempo.

Cierro con las aseguradoras. En el primer trimestre del 2017 los reclamos contra éstas crecieron 16% vs. el mismo período del año anterior. Ah, y las quejas respecto a daño de vehículo subieron 19 por ciento.

No me sorprende. Mientras sigan pidiendo a sus asegurados que les facturen cadáveres no van a tener buenas cuentas, ¿no cree?

En pocas palabras!

“La competencia es un pecado”

John D. Rockefeller, monopolista norteamericano

