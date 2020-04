Exhibe al IMSS de Tijuana

CDMX.- Eugenio Derbez fue blanco de críticas este fin de semana tras denunciar que la Clínica 20 del IMSS en Tijuana, Baja California, carecía de material médico necesario para combatir la crisis del COVID-19.

En redes sociales, Derbez leyó una carta del doctor Faustino Rubalcaba pidiendo ayuda a la población.

«La clínica número 20, además de otros dos hospitales, están destinados como centros de concentración COVID-19 y no contamos con el equipo y material para protegernos», lee el actor en un video.

«Usamos equipos comprados de nuestra propia bolsa. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para conseguir equipo, pero no podemos estar haciendo uso de ese dinero ya que nuestras familias también necesitan ese ingreso… Las autoridades correspondientes no nos resuelven nada».

Horas más tarde, la doctora Desirée Sagarnaga, quien lleva 30 años trabajando en el IMSS y es la representante del instituto en ese estado, desmintió al comediante.

«Le quiero pedir un favor: no difunda noticias falsas», puntualiza la doctora. «En todas las unidades del instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la contingencia».

El comediante mantuvo su postura y dijo que nada de lo denunciado era falso. Sus declaraciones incluso fueron respaldadas por el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien mostró transparencia en el caso.

«Obviamente me preocupa más que nunca que los mismos médicos están cayendo como moscas.

«Tenemos que reconocer que muchos de esos señalamientos son ciertos, creo que hay algunas imprecisiones, pero el fondo es cierto, el Seguro no se ha puesto las pilas», dijo Bonilla. (Staff/Agencia Reforma)