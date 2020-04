Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantidad de casos de contagio de Covid-19 podría ser de 26 mil personas y no los 3 mil reportados oficialmente, admitió el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Al explicar el método de monitoreo del virus que no considera la totalidad de casos sino apenas una parte, el funcionario reveló por primera vez que las cifras confirmadas representan apenas una muestra que en su opinión es suficiente para tomar decisiones públicas que mitiguen la expansión del Covid-19.

Con base en la aplicación del Modelo Centinela las autoridades federales estiman que la epidemia de coronavirus es ocho veces más grande que los 3 mil 181 casos confirmados hasta ayer.

«Ocho veces de lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande, lo cual no cambia las decisiones. Cuando teníamos tan sólo 12 casos con esta exploración sistemática fue suficiente para tomar la decisión: hoy empiezan las medidas de mitigación masivas», expresó el funcionario.

El Modelo Centinela, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es aplicado por distintos países en el mundo, incluido México, para detectar brotes de influenza. Pero en el caso de Covid-19 pocos países lo utilizan.

Con este método se aplican solo pruebas muestrales de detección lo que inhibe una aplicación masiva que en otros países ha mostrado su eficacia para la detección y contención del virus.

La estrategia de vigilancia epidemiológica denominada Modelo Centinela, explicó, funciona similar a la aplicación de una encuesta. Se aplican pruebas confirmatorias a una proporción de la población, una muestra bien definida, y con base en esos resultados se estima el monto global de casos y en dónde se ubican.

«Hago una multiplicación que me permite decir que por cada caso confirmado de Covid-19, cuántos hay en la población que no vi –porque no llegaron a consulta– y son finalmente estos 26 mil 519 casos.

«De los 3 mil y tantos (3 mil 181), hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir, con razonable certidumbre, hay éstos (casos)», explicó.

Durante su conferencia nocturna, López-Gatell dedicó 40 minutos a explicar el modelo con el que ha trabajado desde que inició la epidemia en México aunque por primera vez reveló públicamente que los casos reportados equivalen a una parte de los reales.

El funcionario indicó que en el país existe una red de 26 mil unidades médicas que monitorean enfermedades respiratorias de las cuales 375 forman parte del modelo centinela. En ellas se aplican pruebas al 100 por ciento de los casos graves y a uno de cada 10 con síntomas leves.

El epidemiólogo apuntó que el modelo centinela, aplicado en México desde el 2006 fue desarrollado conjuntamente con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la OPS y la OMS.