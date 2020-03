Estarán en contacto diario

CDMX.- Todos los miembros de la familia real británica sostendrán conversaciones diarias con su equipo médico durante el tiempo que dure la pandemia del coronavirus, reportó Fox News.

La Doctora Anna Hemming, de la Clínica Cranley, fue, durante siete años, la doctora residente en el Palacio de Buckingham, y ella reportó las medidas que se están tomando para salvaguardar a la realeza.

«Claramente, los miembros de la familia real están en grupos de alto riesgo, no sólo como mayores de 70 años sino también mayores de 90 años», contó Hemming a la revista Tatler.

«Creo que la familia hablará diariamente con su equipo médico y tomará todas las precauciones razonables, especialmente para el Duque de Edimburgo, que todos sabemos que es miembro más frágil de la familia real».

Comentó que la familia real principalmente seguirá las pautas recomendadas, incluyendo el aislamiento en caso de tener temperatura alta o tos.

«La Reina siempre atrae a grandes multitudes cuando realiza visitas oficiales, por lo que ella deberá tener en cuenta que no deberá crear grupos para que se reúnan en un momento en el que ésto no es sensato», añadió.

El jueves por la mañana, la Reina Isabel II, de 93 años, abandonó el Palacio de Buckingham para residir en el Castillo de Windsor, mientras que su esposo, el Príncipe Felipe, de 98 años, fue llevado en helicóptero desde la finca de Sandringham, en Norfolk, hasta Windsor.

«Si alguien en la familia se enferma, todos deben aislarse durante 14 días y dormir en habitaciones separadas», añadió. (Staff/Agencia Reforma)