El tema del coronavirus ha afectado a varios locales y empresas en las últimas semanas, y posiblemente así será al menos durante abril. No obstante, hay negocios que por su especialidad se creería que tienen buenas ventas y sin embargo, no están exentos de dificultades.

Diverclean, es una empresa de Aguascalientes dedicada a la venta de productos de limpieza y cuidado personal, por lo que se estimaría que en estos momentos cuenta con un ingreso normal o hasta mejor, ya que sus productos son de los más solicitados debido a la situación sanitaria.

Sin embargo, este negocio se sustenta en la venta a giros como restaurantes, locales, hoteles, bares y escuelas, mismos que en estos momentos están cerrados, por lo que no necesitan comprar productos de limpieza, lo que sin duda ha afectado a Diverclean.

Los productos que maneja son de limpieza y protección personal, papel institucional, para manos, químicos, desinfectantes y aromatizantes; su comercialización la hacen por medio de telemarketing y a domicilio, aunque en las últimas semanas se han visto paralizados por el cierre de los diferentes lugares a los que proveen sus productos.

Cuando cobró fuerza el tema del arribo del virus a México, Diverclean elevó ventas algunos días, pero ahora ante la situación, sus operaciones han caído hasta en 98% respecto de su actividad regular, lo que ha obligado a buscar medios alternos de promoción y colocación de mercancía, entrega a domicilio e incluso la venta en mostrador.

La empresa cuenta con 6 trabajadores, mismos que han sido afectados ya que se les redujo el sueldo y se han rolado los puestos y si bien se han mostrado comprensivos, no están exentos de la afectación que aqueja a México y el mundo.

Así como Diverclean, existen muchas empresas locales y negocios de emprendedores que a pesar de contar con servicios que son necesidad básica están prácticamente paralizados por el tema sanitario, por lo que la apuesta es apoyarlas para que puedan mantenerse en servicio una vez pasada la contingencia, tomando en cuenta que los productos de limpieza son necesarios en estas semanas, así como productos de cuidado personal como los cubre bocas.