La incertidumbre priva en las empresas que surten de insumos a las armadoras de autos que anticiparon sus paros técnicos y que ahora están de descanso obligatorio por el Covid-19, –entre otros giros, desde luego–, pues hace más de dos años no han vivido sus mejores tiempos y su esperanza estaba puesta en que una vez firmado el T-MEC se regularizaría su situación, pero ahora con el problema de salud el panorama no es menos sombrío y de nueva cuenta resulta afectada la gran industria local, así como sus empresas satélites y abastecedoras de insumos locales.

Pérdidas hasta por un 70% registran las agencias de viajes en Aguascalientes ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, reconoció el presidente de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viajes, Jorge Luis Reyes González, quien destacó que a fin de paliar las pérdidas buscan reagendar para julio y agosto los viajes que estaban programados para el mes de abril.

PARA PONER LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES y no caer en estimaciones infundadas ni mucho menos en ocurrencias, desde el 26 de marzo y hasta el 4 de abril, el Colegio de Economistas de Aguascalientes y la COPARMEX llevan a cabo de manera conjunta un sondeo entre empresarios de la entidad, a fin de calcular las afectaciones económicas en el Estado por el COVID-19. Al respecto Jael Pérez Sánchez expuso que la idea es calcular el costo económico del periodo que transita la sociedad y las empresas, y su impacto en el número de puestos de trabajo. Se trata de un cuestionario de 17 preguntas, indicando el giro al que pertenecen, el tamaño de su empresa, la antigüedad de la misma, si han tenido afectaciones económicas o en su funcionamiento, producto de la contingencia por COVID-19; que indiquen los mayores retos a los que se enfrenta su empresa; la estimación de la pérdida económica de sus negocios durante marzo; las medidas a implementar para salir adelante; las acciones que debieran emprender tanto las autoridades estatales y federales para apoyar a las empresas, entre otras… LA INCERTIDUMBRE priva en las empresas que surten de insumos a las armadoras de autos que anticiparon sus paros técnicos y que ahora están de descanso obligatorio por el Covid-19, –entre otros giros, desde luego–, pues hace más de dos años no han vivido sus mejores tiempos y su esperanza estaba puesta en que una vez firmado el T-MEC se regularizaría su situación, pero ahora con el problema de salud el panorama no es menos sombrío y de nueva cuenta resulta afectada la gran industria local, así como sus empresas satélites y abastecedoras de insumos locales. Ante esto, Cuitláhuac Pérez Cerros presidente del Cluster Automotriz dijo que se deberá insistir entre los fabricantes de piezas para que la principal industria que mueve la economía en el estado se diversifique e ingrese al área metalmecánica, electrónica o de abastecimiento de insumos para otros sectores, como lo hacen ya sólo un puñado de pequeñas y medianas empresas de este sector… Ante esto, Cuitláhuac Pérez Cerros presidente del Cluster Automotriz dijo que se deberá insistir entre los fabricantes de piezas para que la principal industria que mueve la economía en el estado se diversifique e ingrese al área metalmecánica, electrónica o de abastecimiento de insumos para otros sectores, como lo hacen ya sólo un puñado de pequeñas y medianas empresas de este sector… POCO A POCO se detiene la actividad en empresas de diversos giros, la situación se agrava porque en algunos casos, ante la imposibilidad de solventar salarios ni siquiera para una quincena, se está enviando al descanso obligatorio por prevención de la salud a los trabajadores con la advertencia de que no gozarán de sueldo, ni siquiera al 50%, pero con la certeza que al reducir la contingencia, podrán regresar a la planta productiva con la garantía de su empleo. El problema y temor de los trabajadores asalariados, es que si va al día y apenas sobrellevan sus quincenas para las necesidades de sus familias con un trabajo fijo, qué pasará cuando no lleven ni un centavo y no son parte de algún padrón de apoyo social… ABIERTO AL PÚBLICO SE MANTIENE el Instituto de Educación de Aguascalientes pero solo para tramites indispensables como algún pago de carácter educativo, solicitud de constancias de control escolar o situaciones de contratación extraordinario, el departamento de compras se mantiene operando, pues ese no puede detenerse ante la necesidad de insumos como gel antibacterial, papel sanitario, contratación de personas, es decir el capital humano como enfermeras que se encuentran realizando los filtros sanitarios y todo ese personal que trabaja de manera extraordinaria para hacer frente a la contingencia por coronavirus… NERVIOSISMO Y ANSIEDAD enfrentan ya personas de distintas edades, pero sólo pocas lo han identificado y pedido ayuda a través de la línea telefónica “Vive”, comentó el director de Salud Mental del Instituto de Salud del Estado, Francisco Javier Pedroza Cabrera. Comentó que en una semana se recibieron 20 llamadas con el mismo problema de ansiedad ante la desinformación que se ha generado en torno al coronavirus, ya que se escuchan por todos lados las recomendaciones, pero también noticias falsas o alarmantes que generan este problema emocional en las personas. Ante esta situación y también en apoyo a orientar a la ciudadanía sobre los síntomas que podrían presentar los sospechosos de esta enfermedad, es que se estableció la atención especial a las personas que presenten ansiedad y que sea específicamente por la situación sanitaria y del COVID. Así que los interesados pueden marcar a la Línea Vive, 977-72-05… PÉRDIDAS hasta por un 70% registran las agencias de viajes en Aguascalientes ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, reconoció el presidente de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viajes, Jorge Luis Reyes González, quien destacó que a fin de paliar las pérdidas buscan reagendar para julio y agosto los viajes que estaban programados para el mes de abril. Dijo que les están ofreciendo a los clientes que paguen únicamente una diferencia de tarifa, que es lo que cobran los hoteles y se les hace ver que ello es mejor que solicitar la cancelación ya que ello implica el cobro de una penalidad. No descartó que ante esta crisis derivada por el COVID-19, las agencias de viajes vayan a tener que despedir a parte de su personal… No descartó que ante esta crisis derivada por el COVID-19, las agencias de viajes vayan a tener que despedir a parte de su personal…QUE SIGAN GUARDADOS en sus casas ha recomendado a la población el encargado de despacho de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal, Víctor Villalobos Sánchez pues es importante continuar con las medidas y recomendaciones dictadas por las autoridades de salud en cuanto a la contingencia sanitaria del COVID-19 mismas que, dicho sea de paso, han favorecido sobremanera que no se registren conflagraciones en las áreas naturales protegidas…