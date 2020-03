Sin negar que se veían “retebién”, micro y pequeños empresarios expresaron su deseo de que el plan de contingencia económica no tarde y llegue a quienes realmente lo necesitan, que en algunos casos ni siquiera tienen acceso a participar en convocatorias como las que se darán a conocer próximamente para tener acceso a los recursos especiales por la contingencia generada por el COVID-19. Y es que resulta que al menos en las administraciones del estado y del municipio capital, están suspendidos los pagos a proveedores, de ahí que no ha faltado aquel que ha manifestado que si les pagaran los gobiernos, no necesitarían de los recursos “extraordinarios”.

Ya suman 296 las empresas que han sido encuestadas en el marco del sondeo que lleva a cabo el colegio de Economistas de Aguascalientes, de la mano con Coparmex, para medir el impacto económico que ha tenido la contingencia sanitaria por el COVID-19. A la fecha se han obtenido datos de empresas dedicadas a la agricultura, comercio al por mayor, al por menor, de la construcción, industria manufacturera, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, servicios de salud, educativos, profesionales científicos y técnicos, entre otras.

VERLOS JUNTOS Y AFABLES fue, para muchos, lo más novedoso y también lo que más gustó del anuncio conjunto con el que iniciaron la semana el gobernador Martín Orozco Sandoval y la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel. Al menos fue un comentario que se replicó entre diversos representantes de sectores productivos de la entidad. Es el caso de José de Jesús Guzmán de Alba, presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, quien consideró una “buena señal” la que enviaron nuestras autoridades al presentar el Plan Emergente Económico denominado “Todos por Aguascalientes” que, dicho sea de paso, en varios de sus puntos es un refrito de la Ley de Ingresos 2020 aprobada a finales del año pasado, pero bueno, eso que destacó tanto. Aunque el propio médico Guzmán refirió que los 170 millones de pesos anunciados para el campo ya estaban previstos, ahora lo importante es que se puedan ejercer… GUILLERMO ALANIZ, fue otro que aplaudió y reconoció el equipo que han hecho la alcaldesa y el gobernador al establecer un plan integral para hacer frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19 en busca de fortalecer la economía del estado, algo muy similar hizo la diputada Lupita de Lira en alguna declaración a medios, pero, ¿acaso no es lo que debería ser por el bien de Aguascalientes?… RAÚL GONZÁLEZ ALONSO, el presidente de Coparmex no se quedó atrás y celebró la unión de esfuerzos en una estrategia estatal. Y es que resulta que al menos en las administraciones del estado y del municipio capital, están suspendidos los pagos a proveedores, de ahí que no ha faltado aquel que ha manifestado que si les pagaran los gobiernos, no necesitarían de los recursos “extraordinarios” o tal vez les pedirían menos…ups… A CASA SE FUE EL 30% de los choferes del servicio de transporte colectivo foráneo de Aguascalientes, es decir, las combis pues se trata de personal que ha cumplido los 60 años de edad y por esa razón todos ellos están obligados al confinamiento. El dirigente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, Armando Santana y los diversos concesionarios se encuentran inquietos para cubrir sus sueldos… EL LLAMADO REITERADO para todos es a quedarse en casa, y es que eso no está de más, pues Aguascalientes ocupa el cuarto lugar con mayor incidencia de casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de la Ciudad de México, Quintana Roo y Yucatán respectivamente. Esto de acuerdo al último informe nacional de la Secretaría de Salud, que también muestra la tasa de letalidad en lo que Aguascalientes, afortunadamente se mantiene en cero y sólo tiene un caso reportado grave. Sale a relucir la alta contagiosidad del Coronavirus, pues apenas en 2 semanas se pasó de 1 caso positivo a los 34 reportados ayer, y destaca que tan sólo en 4 días se duplicaron, y es que mientras los primeros días se informaba de 1 a 2 casos por día, en los del jueves al sábado fueron de a 4 y el domingo 7 nuevos positivos. Así que hay que hacerle caso a “Susana Distancia” pero también salir a la calle a lo mínimo indispensable y de a uno por familia… ALGUNOS NI ASOMARSE por favor, como lo pide el IMSS de manera solidaria con las personas con obesidad. El próximo 4 de abril concluye el plazo para que más empresas participen de este ejercicio para posteriormente dar a conocer los resultados… QUE LE PAREN pidió el líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana en Aguascalientes, Jesús Enrique Ramírez Pérez quien refirió que la psicosis generada por la pandemia del COVID-19 y la desinformación han generado actitudes en contra de personas de ascendencia asiática o incluso de quienes son originarios de dicho continente, pero radican desde hace años en el país o en el estado, por la situación del coronavirus. Recalcó que se apela a la prudencia de la población, para que haya mayor tolerancia con nuestros semejantes…