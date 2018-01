Sorprendió a propios y a extraños la presencia de panistas locales renombrados en la conferencia de prensa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado…

Hemos visto como más de un personaje político sigue haciendo sus mejores esfuerzos para asegurar su lugar en la fiesta electoral, ya sea jugándole al independiente, dando patadas al pesebre del instituto político que lo formó o afianzando su militancia en un partido…

EL QUE PERSEVERA ALCANZA y finalmente, ayer, el subsistema CONALEP estaba de manteles largos, porque a 40 años de distancia, finalmente comenzó la basificación de maestros… ESTAS CUATRO DÉCADAS laboraban por honorarios sin prestación económica y social alguna… POR LO PRONTO LOGRARON su base 166 maestros, contra 4,728 que hay en los siete planteles de la entidad, esto quiere decir que se benefició el 3.5% de la plantilla total, y progresivamente vendrán más bases… EN LA CEREMONIA que tuvo lugar en el salón Barberena Vega de Palacio Mayor, el gobernador Martín Orozco entregó las primeras siete en forma simbólica y por cierto que, el maestro de ceremonias no fue aleccionado oportunamente, ya que primero anunció que se darían las constancias, y luego que siempre no, que el acto empezaría con la bienvenida… AUNQUE LA BASIFICACIÓN empieza con una pequeña parte de la plantilla, los maestros esperan que en lo que resta del año se regularice el total, lo que se antoja difícil, por las implicaciones económicas de este proceso… PERO ALGO ES ALGO, dijo el calvo, y por ahora, ya es ganancia el inicio del proceso… AGUA QUE NO HAS DE BEBER, mejor dejarla correr y en ocasiones lo prudente es mantener distancia y guardar silencio… QUIEN NO SE SUBIÓ al ring, ni lo hará, es la alcaldesa Tere Jiménez quien declinó ayer hacer el mínimo comentario respecto del tema electoral y aseguró que le corresponde ser muy respetuosa del proceso en curso y por lo tanto no emitirá opinión alguna del tema… LA PREGUNTA EN CUESTIÓN fue sobre el “destape” que hiciera el fin de semana la ex alcaldesa Lorena Martínez para que la hoy diputada local Citlalli Rodríguez compita el próximo año por la alcaldía capitalina, precisamente en sustitución de Tere Jiménez… CONVENCIDA DE SU ROL, la presidenta municipal se limitó a decir que a ella y su equipo les toca en este momento seguir trabajando en la agenda de gobierno para todos los ciudadanos, esforzándose por hacer buenas obras para Aguascalientes y fortaleciendo el tema de los servicios públicos; ello con dedicación exclusiva…y del tema electoral nada… A SIETE SEMANAS del inicio de las precampañas, y luego del obsceno diluvio de spots publicitarios, las tendencias electorales según la encuesta de El Universal –publicada el día de ayer en El Heraldo de Aguascalientes– sigue prácticamente igual… ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en primer lugar, con ventaja sobre el aspirante panista Ricardo Anaya, y lejos, un desdibujado José Antonio Meade por el PRI, con unos independientes que poco pintan en la contienda… AL PARECER, será más difícil que los electores se dejaran engañar con las fórmulas mágicas que ofrecen los precandidatos en 30 segundos por los medios tradicionales… ADICIONALMENTE y el hecho de que una buena rebanada de los votantes sean jóvenes que consumen y transmiten información por medios digitales, hace que el escenario exija a los contendientes y sus equipos de campaña, estrategias muy diferentes a las que se aplicaron hace 6 o 12 años para asegurar el voto… MIENTRAS TANTO, hemos visto como más de un personaje político sigue haciendo sus mejores esfuerzos para asegurar su lugar en la fiesta electoral, ya sea jugándole al independiente, dando patadas al pesebre del instituto político que lo formó o afianzando su militancia en un partido… UNO DE LOS QUE PERDIÓ en los entretelones de la grilla fue Paquín González Serna, pues a pesar de ser uno de los que más posibilidades tenía para competir, le fueron cerradas las puertas por parte de los grupos que manejan los hilos del PAN en Aguascalientes, esto, de manera paradójica… DICHO DE OTRO MODO, Paquín hubiera sido el candidato más fuerte para competirle a Lorena Martínez Rodríguez, que no es el caso de Javier Luévano ni de la mujer que ocupe la otra posición… MÁS AÚN, dicen los que saben, que la primera posición en el PAN será para una mujer y Silvia Garfias es la más perfilada para aparecer en la boleta del primero de julio… EN TALES CONDICIONES las luchas internas en el PAN le están obsequiando al PRI amplias posibilidades de que Martínez Rodríguez se erija como triunfadora y por primera vez en la historia reciente, el PRI pudiera obtener las dos posiciones para el Senado de la República, limitando al PAN a tener un lugar en la Cámara Alta como primera minoría… PERO COMO NO SOMOS ADIVINOS, lo dejamos al análisis y buen juicio de nuestros lectores para que saquen sus propias conclusiones… EN RESUMIDAS CUENTAS: Lorena no deja dudas de que es muy competitiva y para ganarle el PAN necesita de un candidato muy fuerte, y al excluir de la jugada al popular dirigente del Patronato de la Feria, no vemos quién tenga la estatura para salir triunfante en la próxima contienda… QUIEN APENAS SALE DE UNA y luego entra a otra es el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, en cuanto a acusaciones y asuntos jurídicos… LUEGO DE QUE EL TRIBUNAL Electoral diera el fallo a su favor para evitar que el CEN del PAN lo expulsara de sus filas, el ex mandatario tiene ahora en puerta la revisión por parte del Gobierno del Estado en torno al asunto de los terrenos del IVEA… EL CONTROVERSIAL EX GOBERNADOR explicó que es parte del proceso judicial y enfatizó: “No soy yo el único funcionario involucrado en estos procesos”… SIN EMBARGO, dijo que solamente en su caso han sido apeladas las resoluciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a los otros implicados los dejaron en el olvido: “Me llama la atención que a unos funcionarios no (les fueron apeladas las resoluciones) y a mí, sí”, aseguró… PARA TERMINAR, externó: “Todo está bajo control” y reiteró que no tiene ninguna responsabilidad en el asunto… SORPRENDIÓ A PROPIOS Y A EXTRAÑOS la presencia de panistas locales renombrados en la conferencia de prensa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado… HICIERON ACTO de presencia el ex senador Benjamín Gallegos Soto, el ex alcalde Alfredo Reyes Velázquez, la actual diputada federal, Arlette Muñoz Cervantes y la diputada local Norma Zamora… AUNQUE DESDE EL FIN de semana pasado se había anunciado el paso de la caravana por nuestra entidad, por motivos de agenda del mandatario chihuahuense esto no fue posible, por lo que el asunto se limitó a la rueda de prensa, adelantada y al pisa y corre, porque la tropa tenía que seguir su camino por San Luis Potosí… JAVIER CORRAL INDICÓ que hasta ayer, él y sus seguidores habían “acumulado” 2,192 kilómetros recorridos desde su salida de Ciudad Juárez y que la idea es culminar en la capital el próximo domingo… EN SU ENCUENTRO con los medios locales, el gobernador de Chihuahua dijo que hasta el momento el Gobierno Federal no tiene signos de querer rectificar su postura hacia aquella entidad, aclarando que en ningún momento los han buscado… DEL MISMO MODO reiteró que seguirá en su lucha para que les entreguen los recursos que les corresponden ante Hacienda…. “EL RAMO 23 le quita lo bronco, lo macho y lo valiente a varios actores políticos, para mí es fundamental que comparezca el secretario de Hacienda para que dé cuenta de cómo se ha distribuido este ramo, este fondo. Es importante que se den a conocer los convenios para el saneamiento financiero con todas las entidades federativas”, expresó el mandatario… EN OTROS ASUNTOS, ha crecido el rumor de que el obispo José María de la Torre se va para Guadalajara, cambio que lo acercaría a su tierra natal y a su familia, pero esos movimientos están en manos de los altos jerarcas, así que habrá que esperar a ver qué pasa… COMO EN TODA organización en la que se generan cambios y reestructuras, no todos los sacerdotes están de acuerdo con los cambios que se han hecho al interior de la Diócesis, pero los presbíteros saben bien que deben aguantarse, porque prometieron obediencia… SIGUENDO CON ASUNTOS de índole religiosa, ante el dato de que se han cuantificado cerca de 24 mil peregrinos a San Juan, el vicario Javier Cruz recordó que aquellos que por causas de fuerza mayor, no puedan pagar su manda, pueden cumplir con obras verdaderamente importantes en beneficio del prójimo, o cambios de actitud que mejores las relaciones familiares y sociales… TRASCENDIÓ, que de los 700 camiones urbanos que tienen en conjunto los concesionarios de ATUSA, alrededor de cien están detenidos a falta de refacciones y combustible… EL COMENTARIO lo habría hecho el líder sindical de los choferes del transporte público, Roberto Mora Márquez, al señalar que la situación no es nueva… SIN EMBARGO, los titulares de las concesiones aprovechan la situación para presionar a la autoridad a ver si les resulta en positivo la solicitud de un aumento a las tarifas… SIN EMBARGO, esta situación afecta a los denominados hombre-camión, aquellos que tienen sólo una o dos unidades en servicio y que como no están integrados en empresa no tienen oportunidad de cubrir los gastos y las inversiones de manera conjunta en condiciones accesibles… MORA MARQUEZ indicó que el interés en el tema es porque para los conductores el escenario es adverso ya que además de tener que responsabilizarse de un camión en malas condiciones, deben velar por la seguridad del pasaje, cumplir con rutas en tiempo y dar la cara ante cualquier situación ante el propio concesionario, los agentes de tránsito, la supervisión de ATUSA y los inspectores del transporte, mientras que los patrones, sólo quieren ganar… Qué raro… POR OTRO LADO, los ambientalistas e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil en el estado se encuentran decepcionados tras la reunión que sostuvieron el pasado jueves en la SEGUOT donde les sería presentado el proyecto de movilidad para el estado… AL MENOS, ese es el parecer de Humberto Tenorio Izazaga, director de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, quien dijo que en el encuentro no hubo gran cosa avanzada… EN PALABRAS DEL ACTIVISTA, se trató de una “probadita” y muchas preguntas se quedaron en el aire, por lo que esperan más reuniones en las que se pueda entrar a fondo con este importante proyecto… SALVO LO QUE SE INSTRUYA HOY en el marco de la Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas del país, a efectuarse en la Ciudad de México, este año no disminuirá el número de escuelas primarias incorporadas al programa de jornada ampliada, conocidas como de tiempo completo… BAJO ESTE ESQUEMA llegaron a sumar 566 planteles en los últimos años y que luego ya no creció por recortes presupuestales… EN LA JUNTA ESTARÁ el titular del IEA, Raúl Silva Perezchica, quien ayer comentó que hasta el momento el presupuesto permite observar que el programa continuará tal cual todo el ciclo 2018… ¡ALELUYA! EL INEGI INFORMÓ LOS RESULTADOS del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, para Aguascalientes durante el tercer trimestre de 2017… LA ENTIDAD presentó un crecimiento a tasa anual en el total de su economía para el tercer trimestre de 2017 de 2.5%… LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS registraron un movimiento de 6.9% a tasa anual; las secundarias, una variación negativa de (-)0.7% y las Actividades Terciarias fueron las que más contribuyeron al incremento de la entidad, reportando un progreso de 4.7%…

