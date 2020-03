Aquellos que se dedican a la entrega de apoyos a las personas de la tercera edad, los siguen exponiendo al riesgo de contagio al convocarlos para recibir su apoyo en grupos numerosos…

También en las primeras de cambio, las rivalidades entre hermanos a flote… NI EN TIEMPOS DE DIFICULTADES los grupos partidistas dejan de lado sus diferencias, al menos es lo que dejan ver entre panistas que desde el Congreso parece que no liman asperezas y buscan la forma de llamar la atención… Y ESTO SUCEDE, inclusive, ante un proyecto que demanda unidad para dar apoyo a los distintos sectores de la población y para que pueda hacerse frente a los estragos que dejará la contingencia sanitaria que se enfrenta en estos días… LUEGO DE HABER APROBADO el Programa de Apoyo Económico ante la Contingencia por Covid-19, el diputado Enrique García López, hizo la observación para que el destino de los recursos autorizados para esta contingencia sea supervisado, pues el adelanto en participaciones a los municipios, representará un excedente a futuro… POR OTRO LADO, y ante el aumento en los precios en varios productos básicos, entre alimentos e insumos de limpieza para el hogar y de uso personal, el diputado Alejandro Serrano pidió la intervención de las autoridades estatales y federales para que se haga una revisión de aquellos establecimientos en donde se detecte esa situación que está afectando la economía de las familias en esta temporada en la que se necesita de la solidaridad de todos… EL LEGISLADOR panista pidió que sean sancionados de manera ejemplar los que encarecen o esconden productos, pues esto genera un impacto negativo entre la sociedad… MIENTRAS QUE EL HUEVO se encontraba ayer hasta a 60 pesos por kilo, el cotizadísimo gel antibacterial llegó a venderse, en algunos establecimientos, hasta en 160 pesos por litro… POR AHORA no se sabe que haya algún operativo real de inspección para el control de precios… LO QUE TANTO SE PELEÓ desde diciembre del año pasado, como fue la asignación de presupuesto federal para los estados, ahora se refleja en problemas ante la contingencia por el Covid-19, pues la tardanza en la asignación y más aún, el recorte del presupuesto, ahora se resiente ante la falta de recursos para hacer frente… SI BIEN, ESTO SE NOTA a nivel estatal, en las instancias federales no cambia la cosa y prueba de ello son las deficiencias en el IMSS, donde sus médicos y enfermeras han sacado a relucir la falta de lo indispensable para atender a los pacientes en esta temporada complicada en materia de salud, y es que además de insumos, tampoco les han dado capacitación, según han reportado los mismos empleados… SIGUIENDO CON LAS CONTINGENCIAS, los que parece que están más interesados en cumplir sus metas que con las medidas de salud, son los de la Secretaría de Bienestar, pues particularmente aquellos que se dedican a la entrega de apoyos a las personas de la tercera edad, los siguen exponiendo al riesgo de contagio al convocarlos para recibir su apoyo en grupos numerosos y sin darles medidas de seguridad como es el gel antibacterial o pedirles que guarden distancia para evitar el contacto… Y ESTA ESCENA se repite a pesar que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya pidió la sana distancia, por lo que no estaría mal que pensaran en otra estrategia para no dejar fuera de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a quienes son los beneficiarios, pero que no los pongan en riesgo… QUIENES NO HAN DEJADO de trabajar, antes bien, parece que lo hacen con más ímpetu, son los verificadores de las patrullas ambientales, que en esta ciudad están “cazando” a dueños de autos que no portan la calcomanía de verificación vehicular, pero en las carreteras que conectan con otros municipios, han dejado a pie a varios ciudadanos… ANTE ESTA SITUACIÓN, la diputada del PAN Lupita de Lira cuestionó el por qué actuar de esta forma en esta época de contingencia, sobre todo porque se ha pedido sensibilidad ante la necesidad económica que muchos comienzan a resentir, y ahora resulta que la Proespa es la que está multando y retirando autos sin calcomanía de verificación a los que cachan que no han cumplido con eso… LA PANISTA AGREGÓ que se sabe de la detención masiva de autos que en lo inmediato no podrán pagar ni la verificación, ni las multas ni la grúa y cuestionó la intención de la dependencia ambiental… PREOCUPADO POR OTROS asuntos, que a más de uno podrían parecer frívolos en este momento, el diputado local de MORENA Pedro Guzmán Espejel, consideró poco viable la posibilidad de que la Feria de San Marcos pueda realizarse durante los mes de junio y julio, al estimar que la pandemia del Coronavirus podría prolongarse durante un tiempo mayor al estimado… QUIEN ES PRESIDENTE de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo en el Congreso, indicó que el panorama luce complicado para que se efectúe la verbena más importante del país, luego de que son las mismas autoridades sanitarias de México, quienes prevén que la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país sea muy larga… INCLUSO EL DIPUTADO consideró que es una locura poner una fecha para que se lleve a cabo la verbena al indicar que no hay prisa y que en todo caso por el bien de los mismos visitantes se pudiera aplazar hasta noviembre y empalmarse con el Festival de Calaveras… EN EL PANTEÓN y rodeado de calacas podrían terminar numerosas empresas, según vaticinan especialistas, pero al parecer esta advertencia no le hace cosquillas a la autoridad hacendaria… ANTE EL ANUNCIO hecho por el SAT donde hace un llamado a los contribuyentes a pagar sus impuestos y a ser ‘solidarios’ frente a la emergencia, donde definitivamente no da una prórroga para la presentación de la declaración anual tanto a personas físicas y morales, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Alfredo Franco Hernández señaló que ante la autoridad tiene frente a sí un escenario complicado en materia económica y por lo mismo, requiere de recursos para hacer frente a la contingencia sanitaria del Coronavirus… POR ELLO DIJO que, con este tipo de anuncios, el Servicio de Administración Tributaria busca que la mayor cantidad de personas y empresas que tengan la posibilidad tanto técnica como informática y económicamente de pagar su declaración, lo hagan lo más pronto posible porque requieren de dinero… A PESAR DE LO ANTERIOR, dijo que su gremio tiene la esperanza de que de último momento la autoridad hacendaria publique la prórroga donde se reconozca que no están las condiciones dadas ni informática ni económicamente para muchos contribuyentes de cumplir… LA ESPERANZA, es lo último que muere…