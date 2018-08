El Fiscal Jorge Mora ha reconocido que recursos hay pocos, pero con lo que se tiene se trabaja, pero eso sí, de que la relación con los fiscales generales que le han tocado en lo que lleva en el cargo, es buena, eso ni dudarlo…

QUE HAY SUPERVISIÓN regular, anual, a la empresa minera Frisco por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin novedad de alguna falla hasta el momento, señaló el delegado Claudio Antonio Granados Macías, al recordar que el trabajo en las minas y en el sector de la construcción es el de mayor riesgo laboral… EN ESE SENTIDO, el funcionario federal dijo que en Aguascalientes el rubro de la construcción es el más dinámico y que solo tenemos aquí una mina activa, y el escenario afortunadamente ofrece pocos accidentes… ESTO DEMUESTRA que las empresas son cuidadosas en el cumplimiento de sus medidas de seguridad. Granados recordó que el último accidente impactante en la obra fue el derrumbe de un proceso de construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, CENDI, donde hubo 6 lesionados importantes, ninguno fatal y que mereció medidas y sanciones en contra de la constructora, misma que en este momento sigue trabajando en la demostración de cumplimiento de medidas… EL EVENTO FUE hace un par de meses y fuera de ello el sector de la construcción trabaja con regularidad… REFIRIÓ TAMBIÉN una reunión con la CMIC para impulsar los procesos de autogestión, por lo que se firmará un convenio en los próximos días para que los empresarios se inscriban en esta línea como muestra del interés y de la acción positiva de los constructores para cumplir con las medidas de seguridad… SIN EMBARGO, reconoció que hay construcciones en las que a veces se alcanza a distinguir que los trabajadores en los andamios o en pisos altos no portan el equipo de arnés que parecería indispensable y que de hecho lo es… ASÍ LAS COSAS, dijo que lo conveniente es que las empresas impongan esa obligación y a la vez supervisen constantemente, pues el dinamismo de una obra en proceso llega a ser tal que los mismos trabajadores dejan de usar el equipo con el que sí cuentan pero que lo hacen a un lado sin reflexionar que es para su seguridad personal y el bienestar de sus familias… POR CIERTO, que para la Comisión Estatal de Derechos Humanos es importante trabajar por el respeto a estas garantías también en el seno de las familias, de ahí que, de acuerdo a lo establecido por el ombudsman, J. Asunción Gutiérrez Padilla, hay casos que en ocasiones les llegan a la CEDHA que son canalizados a las instancias correspondientes, llámese DIF o bien a la Fiscalía General del Estado, sobre todo aquellos que tienen que ver con situaciones de violencia intrafamiliar… “CUANDO NOS ES REPORTADO algún caso, lo canalizamos, lo cual es otra función importante de la CEDHA, la de orientar, asesorar, gestionar y acompañar”… EL OMBUDSMAN explicó que hay situaciones que no están en el campo de competencia de la Comisión, pero ello no significa que no se pueda brindar apoyo y acompañamiento en casos de violencia intrafamiliar, sobre todo remitiéndolos a la Fiscalía… Y COMO CADA FAMILIA es un mundo, lo mismo pasa con las entidades federativas, donde mientras que en unas algunos asuntos se cocinan a fuego muy, pero muy lento, en otras ya están por llegar al postre… UNAS POR OTRAS, pues mientras estados como Jalisco o Oaxaca están sufriendo, sí, sufriendo sus procesos de configuración de los respectivos sistemas estatales anticorrupción no por falta de dinero, sino por malas relaciones entre los titulares de las fiscalías generales de dichos estados con los fiscales anticorrupción designados en tales casos, aquí las cosas van al revés… Y ES QUE EL FISCAL Jorge Mora ha reconocido que recursos hay pocos, pero con lo que se tiene se trabaja, pero eso sí, de que la relación con los fiscales generales que le han tocado en lo que lleva en el cargo, es buena, eso ni dudarlo pues si no fuera por el apoyo -primero de Urrutia de la Vega y ahora de Jesús Figueroa– la Fiscalía Anticorrupción estaría para llorar… OJALÁ SIRVA de consuelo la buena comunicación… NO CESAN LOS COMENTARIOS en el sentido de que Gustavo Báez, quien se reeligió y manejó el comité de Administración del Congreso, sigue presumiendo las fotos del viaje que hizo a varios países de Asia… EL MALESTAR DE SUS COMPAÑEROS, no es que ande turisteando, sino que jamás rindió cuentas del manejo de recursos del Congreso a los 27 diputados, pese a que se le hicieron muchos cuestionamientos, lo que no trascendió porque sus compañeros de bancada, lo arroparon… Y COMO ESA COMISIÓN sí deja, los nuevos diputados se la disputarán… POR CIERTO, muchos de los legisladores actuales, han caído en depresión, porque solo les quedan dos semanas en la curul… A QUIENES TODAVÍA les queda un largo camino por recorrer son a cientos de miles de estudiantes universitarios que tienen, entre otros asuntos en que pensar, el tema de las tarifas preferenciales en el transporte público… EN DECLARACIONES a El Heraldo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ivonne Zavala Soto, expresó su confianza en que Atusa tenga a bien ampliar los descuentos a estudiantes los fines de semana… COMENTÓ QUE ACTUALMENTE la FEUAA lleva a cabo un sondeo entre la comunidad estudiantil usuaria del transporte urbano, que permita contar con datos duros y fidedignos respecto de las necesidades académicas de los jóvenes estudiantes durante sábados y domingos… HAY UNA DINÁMICA intensa en esos días para los estudiantes, pues tienen que acudir a clases de educación artística, de idiomas, y hay materias adicionales del área de humanidades en algunos grupos y otros más acuden a clases y competencias deportivas… LA LÍDER ESTUDIANTIL recordó que actualmente los descuentos para los estudiantes son aplicables de lunes a viernes y están limitados a cuatro viajes por día, sin embargo, hay una cantidad importante de jóvenes que deben tomar más de dos camiones para llegar a la universidad y otros tantos de regreso a casa… ADEMÁS DE RECONOCER la receptividad y buena voluntad de Atusa a las necesidades estudiantiles, Zavala reconoció que Atusa siempre ha sido una agrupación receptiva de las necesidades de los estudiantes y el apoyo a este segmento de la población ha sido de muy buena voluntad… FINALMENTE, dijo que lo que menos quieren es que los concesionarios piensen “que es una ocurrencia o capricho” su petición y por ello, habrán de fundamentar esta necesidad con los pelos de la burra en la mano… Y AUNQUE CADA VEZ es menos común ver burros en las calles de nuestra ciudad, hubo una época en la que tanto estos cuadrúpedos como los caballos circulaban a sus anchas por todas las calles y callejuelas de nuestra ciudad, trayendo y llevando personas y mercancías… MULAS, JUMENTOS Y CABALLOS, o mejor dicho, sus propietarios, no se escapaban de ser sancionados cuando no se seguían las reglas de la época, pero esa, es pura historia y es otro cantar… HOY EN DÍA, en muchas ciudades del orbe que son ejemplo de orden y seguridad, los peatones también son sujetos de multas cuando cruzan las avenidas por donde no corresponde… COMO EL PAGO de estas sanciones o bien, la visita al Juez no son juego ni son opción, los de a pié le piensan dos o tres veces antes de cruzar una calle en puntos donde su vida corra peligro… EN CONTRASTE y volviendo a lo que sucede en casa, no se aplica en la práctica las multas económicas a los peatones que frecuentemente no respetan la Ley de Tránsito, ahora convertida en la Ley de Movilidad… FRECUENTEMENTE damos a conocer en este diario lamentables noticias de mujeres y hombres de todas las edades que terminaron en el hospital o en el Servicio Médico Forense, por no cruzar en las esquinas, por evitar el esfuerzo de utilizar puentes peatonales o por no esperar el momento propicio en el juego de semáforos… PROBABLEMENTE sea necesario que las autoridades, al igual que todos los que circulan en la calle comprendan que hay hábitos que no podrán cambiarse de la noche a la mañana, ni a fuerza de campañas de concientización… ALGUNOS DATOS adicionales sobre vialidad: en la actualidad se cuenta con 270 cruceros semaforizados en el Municipio de Aguascalientes, donde solo el 70 por ciento de ellos se encuentran centralizados en la Dirección de Tránsito en el C-4… EL TREINTA POR CIENTO restante no lo está, lo cual significa que la imagen no llega por fibra óptica, sino por otras vías como son el radio… YA ENTRADOS EN TEMAS de seguridad, de acuerdo a las autoridades educativas solo cuatro escuelas sufrieron un robo a sus instalaciones en el periodo vacacional de verano… ENTRE LOS ARTÍCULOS sustraídos fueron computadoras y proyectores, donde los planteles afectados se ubican por el rumbo oriente y sur poniente… ESTA CIFRA ES POCO SIGNIFICATIVA considerando los 1,200 planteles educativos del estado de Aguascalientes, aunque no deja de preocupar al IEA, porque la meta es que ninguna salga afectada… QUIENES CONSTANTEMENTE solían ser afectados por instancias públicas eran los contribuyentes, quienes sin conocimientos y recursos para contratar un defensor y frente al aparato burocrático, solían tirar la toalla antes de iniciar la batalla… CON SUS LIMITACIONES Y RECURSOS, la Prodecon va cobrando fuerza y va ganando fama como entidad que ha cerrado el paso a las violaciones a los derechos de los contribuyentes por parte de entidades como el SAT, INFONAVIT, CONAGUA y las autoridades coordinadas de los Estados, tratándose de contribuciones federales… EL REPRESENTANTE de esta procuraduría en la entidad, José Antonio Guerra Caparros aseguró que la instancia que encabeza es “ágil y flexible” e hizo un llamado a quienes consideren que están siendo víctimas de una injusticia por parte de las autoridades a acercarse a dicha instancia… EN DERECHOS QUE SON harina de otro costal y para terminar, de acuerdo a la Red por la Paridad y la Igualdad de Género, es preocupante la violencia política hacia las mujeres que alcanzó cifras sin precedentes en el pasado proceso electoral… SEGÚN ESTA ORGANIZACIÓN fueron 15 los casos registrados en Puebla, 3 en Aguascalientes y uno en Sonora… DE ACUERDO A DATOS de Adriana Favela, Consejera General del INE, la segunda circunscripción federal, en la que se ubica Aguascalientes, reportó el mayor número de quejas interpuestas por este tipo de violencia y las denuncias en su mayoría se emprendieron en contra del partido MORENA… PARA MABEL HARO PERALTA, integrante de dicha Red, lo más preocupante es que de cerca de 56 casos denunciados, más de la mitad, el 60 por ciento, fueron desechados por tribunales locales o federales bajo los argumentos de que las denuncias no están bien elaboradas o faltan elementos para corroborar la violencia política en razón de género… DETALLÓ QUE ALGUNOS testimonios de diputadas electas y ex-candidatas sobre sus casos de violencia política en Aguascalientes son difamación en medios y redes sociales, negar candidaturas por ser madres, amenazas, acoso, y no respetar la paridad en candidaturas y plurinominales… “LA VIOLENCIA POLÍTICA contra las mujeres es la máxima expresión de la antidemocracia. México no ofrece a las mujeres la oportunidad de vivir en una democracia paritaria”, expresó…

