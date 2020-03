La que no se pone las pilas es la Comisión Federal de Electricidad que sigue con los apagones a distintas horas del día en varios puntos de la ciudad, lo que ha perjudicado en buena medida a los pozos de agua potable y por tanto, la afectación por la falta de suministro en infinidad de hogares, hace imposible para muchos mantener la calidad de higiene que se necesita en esta época de contingencia.

Todo indica que al menos por lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social, las autoridades han determinado que en Aguascalientes será el Hospital General de Zona número 2 el que se dedicará a atender a las personas positivas al Covid-19, pues en días pasados hubo una reunión y capacitación a su personal, al cual se le dio la oportunidad de elegir por voluntad si participarían en esta contingencia.

EN PLENA CONTINGENCIA y sin que nadie sepa cuál fue la causa, –ni los propios afectados–, según dijeron, la empresa Maswer que fabrica vehículos para Mercedes Benz en esta entidad, despidió a aproximadamente un centenar de sus trabajadores a los que supuestamente quiere liquidar con una semana de salario, motivo por el cual ayer varios de ellos se presentaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en busca de la protección de sus derechos… LAS QUEJAS Y TEMORES comienzan a cundir en varias empresas en donde se ha decidido continuar trabajando hasta donde sea posible, y que a pesar de las recomendaciones que han dado autoridades sanitarias federales y locales, se debería dar la facilidad para que mujeres embarazadas o lactando ya no se presenten a laborar y negocien con ellos algún pago para no afectar a su economía, ante lo cual urge la intervención de las autoridades estatales o federales para que se giren indicaciones a los patrones y se establezcan condiciones que favorezcan a quienes son parte de la población más vulnerable… En el HGZ número 2 del IMSS está siendo atendida ya una persona que resultó positiva al Coronavirus… Ante esto, también se han dado a la tarea de que las urgencias y urgencias de ginecología de pacientes que originalmente pertenecen al Hospital General de Zona Número 2 serán recibidas en la 1 o en la 3, pues el HGZ 2 será para la atención de pacientes confirmados o posibles casos de Coronavirus. Hasta el momento las citas con los especialistas que ya están programadas se van a respetar hasta que se declare la Fase 3 y en los casos de los que tienen citas para consultas, se ha pedido que sólo acuda quien necesita la atención a menos que sea un adulto mayor o menores de edad que requieren acompañante… Por lo que respecta al Hospital Hidalgo, la atención para los casos sospechosos será vía call center… BANAMEX anunció que dejará de operar 300 sucursales, algunas de las cuales corresponden a Aguascalientes. Aquí lo que aplica es la bendita tecnología que en mucho ayuda a las transacciones y distintas operaciones comerciales, de pago o depósito… DESDE AYER y hasta el próximo 19 de abril, el Instituto de Transparencia suspendió los términos y plazos establecidos para la atención de solicitudes de información y de protección de datos personales, recursos de revisión, así como recursos de inconformidad, atracción de servicios y demás trámites. Lo anterior, obedece a la atención de las medidas de prevención a consecuencia de la contingencia por Coronavirus. El Comisionado Presidente del ITEA, Javier Tachiquín Rubalcava, explicó que además el Instituto, amplía el plazo legal para la actualización y publicación de la información que realizan los Sujetos Obligados en el Estado, de tal manera que, para la información inherente al primer trimestre del presente año, tendrán el plazo hasta el 31 de mayo de 2020. En lo referente a los términos y plazos contemplados como legales para atención y respuesta de las solicitudes de información y protección de datos personales presentadas ante las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, las solicitudes presentadas durante el periodo comprendido del día 24 de marzo al día 19 de abril del año 2020, se tendrán como presentadas el día 20 de abril del año 2020, y será entonces cuando comiencen a surtir efectos legales… APOYARÁ 17 PROYECTOS el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (IDSCEA); se trata de modelos transferencia tecnológica en negocios y de investigación científica, por medio del Fondo Estatal de Innovación Tecnológica que destinó más de un millón 600 mil pesos, con apoyos de hasta 250 mil pesos y subsidios de hasta 100 mil pesos… En una primera convocatoria se recibieron 40 solicitudes en las tres diferentes modalidades: de Industria inteligente y digitalización de Mipymes; Emprendimiento de base tecnológica; e Investigación aplicada, cada una fue evaluada por un comité conformado por centros de investigación, universidades y la dirección del IDSCEA. En la segunda convocatoria del año brindará más de 7 millones de pesos. Los folios de los beneficiarios pueden consultarse en la página www.aguascalientes.gob.mx/idscea… CONAGUA SE SUMA a la modificación de sus mecanismos de atención al público para evitar aglomeraciones y disminuir riesgos ante Covid-19, por lo que implementa el uso de tecnologías en la realización de trámites en todas las oficinas de la dependencia y sólo atenderán a quienes hayan solicitado cita previa a través de la página de internet https://citas.conagua.gob.mx/citas/… Mediante el sistema Con@gua en Líne@, los usuarios pueden realizar cualquier trámite a cargo de la Comisión de manera fácil y gratuita, sin salir de su casa o negocio…. Los usuarios pueden acceder a través de la liga https://bit.ly/3dgknnD o bien la línea telefónica 800 CONAGUA (2662482), así como el correo declaragua.informa@conagua.gob.mx…