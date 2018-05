Sí, causó inquietud lo del material bélico en Palacio de Justicia, sobre todo porque un operativo de seguridad pública y protección civil siempre es vistoso y si se habla de armas, pues genera confusión y hasta cierta alarma…

CONFORME SE ACERCA la fecha de la jornada electoral, se presume que van a incrementarse las visitas de actores políticos –de poco o alto peso, la intención es jalar reflectores– para apoyar a los tres candidatos presidenciales que tienen el apoyo de los partidos políticos… NOS REFERIMOS a Andrés Manuel López Obrador –el que divide las pasiones en todos los partidos-, José Antonio Meade –el que no levanta pasiones ni con el partido que lo apoya- y Ricardo Anaya Cortés –el que dividió a su partido-… ES OBVIO QUE AL SER VISITAS con un marcado tinte proselitista, traerán un discurso repetitivo, que se conformará con hacer eco de lo que han dicho y prometido los candidatos, de la imagen que quieren vender para ganar electores… AQUÍ EL ASUNTO es que los candidatos tendrán que traer algo más, sino quieren que sean visitas testimoniales, que pasen desapercibidas porque es notoria la falta de sustancia, al no aportar ninguna novedad… Y YA ENTRADOS EN SORPRESAS y novedades, sí, causó inquietud lo del material bélico en Palacio de Justicia, sobre todo porque un operativo de seguridad pública y protección civil siempre es vistoso y si se habla de armas, pues genera confusión y hasta cierta alarma… PERO FINALMENTE todo se aclaró de manera pertinente y el personal del Poder Judicial no tuvo que ser evacuado y quizá algunos de los trabajadores ni se enteraron porque la tarea siguió su desarrollo sin contratiempos ni estridencias, porque amenaza como tal no la hubo… Y NO LA HUBO NI SIQUIERA un día antes, cuando un individuo, envalentonado, ávido de reflectores y sobrado de fe en sí mismo, intentó lanzar amenazas en contra de la cabeza del Poder Judicial del Estado, a quien advirtió que sería la última vez que hablaría con él por las buenas, pues ya tenía todo preparado para hacerle un escándalo en los medios de comunicación, que porque –aseguró- éstos están a su disposición… EL SUSODICHO, como dicen en la sección policíaca, ni es juez, ni es candidato y no sabemos si algún día lo será. Lo que sí sabemos de él es que no aprobó el examen de oposición para ocupar una plaza en el Poder Judicial. Tampoco su paso por los partidos políticos ha sido venturoso… NO ES LA PRIMERA VEZ que este sujeto “amenazador” aspira a ser juez. En ocasión pasada no pudo inscribirse porque el concurso fue cerrado, entonces recurrió al amparo para poder participar, mismo que perdió… PROBABLEMENTE, el referido sí tiene su popularidad en el Facebook… LAS REDES SOCIALES se han vuelto un escaparate por el que toda clase de productos y servicios se ofertan. Hay quienes han dejado en el olvido las ya nostálgicas páginas amarillas del directorio telefónico y ante la necesidad de un plomero, el antojo de una pizza a domicilio o la intención de rentar un salón de fiestas para los quince años de Mayra Guadalupe, lo primero que se hace es tomar el celular o la computadora y comenzar a buscar ofertas… DE ACUERDO AL ÚLTIMO REPORTE de la COFEPRIS, de los 460 establecimientos de servicios de cirugía estética que han presentado irregularidades, tres se ubican en Aguascalientes, de los cuales dos ya se regularizaron, y uno, ubicado en el Fraccionamiento Fundición, fue asegurado y sigue suspendido… LA DEPENDENCIA REITERA que se ha identificado un crecimiento en la prestación de servicios de cirugía estética a través de establecimientos o locales privados, sin que cuenten con los avisos ni las autorizaciones sanitarias conducentes… LOS PRINCIPALES SERVICIOS que se ofrecen consisten en abdominoplastías (remodelación y reafirmación de abdomen); blefaroplastias (cirugía de rejuvenecimiento de párpados y resección de piel); implantes de busto o mamoplastía de aumento; mamoplastía reductiva y mastopexia (elevación o remodelación de busto)… TAMPOCO FALTAN LAS Y LOS SEGUIDORES de la dermolipectomía circular o “body lifting”; peeling; lipoescultura; liposucción; inyección de materiales de relleno, y reducción acelerada de peso… LA COFEPRIS ha encontrado que el personal no es profesional de la salud, pues carecen de estudios con validez oficial, de cédula profesional y de especialidad… EN EL CASO DE LOS CIRUJANOS plásticos éstos no cuentan con certificados o recertificaciones de especialidad para realizar este tipo de cirugías… PARA COLMO DE MALES, la autoridad ha encontrado medicamentos con fecha de caducidad vencida, equipo médico sin registro sanitario: solo faltaba que entre el instrumental quirúrgico se encontraran con un desarmador lleno de aceite automotriz y una cuchara sopera con restos de flan napolitano… HAY ESTABLECIMIENTOS que no permiten el acceso para constatar condiciones sanitarias, los que no presentan documentación que acredite el buen funcionamiento del establecimiento, y los que ni siquiera cuentan con quirófano dentro del consultorio… ESTOS TRATAMIENTOS se ofertan por internet, en medios impresos, volantes, mantas en domicilios diversos, espectaculares… EL PRINCIPAL GANCHO, es ofertar los servicios a bajo costo y sin internamiento del paciente. Las cirugías o tratamientos practicados en establecimientos con malas condiciones sanitarias y por personas no especializadas que no cumplen con la legislación y normatividad sanitaria vigente, pueden provocar un grave riesgo a la salud de la población que acude a dichos lugares y en consecuencia el daño puede ser permanente o fatal… Y PARA DAR CERROJAZO a este asunto, le recordamos a nuestros lectores que la COFEPRIS recomienda a la población que previamente a someterse a un tratamiento de cirugía estética, se asegure que el establecimiento no sea improvisado y el especialista esté certificado, debiendo presentar cédula de especialidad que lo acredite como Cirujano Plástico… Y SIGUIENDO con la difícil tarea de mantener bajo las normas a todos aquellos que deciden emprender un negocio, la autoridad municipal suele tener un papel preponderante, sobre todo porque es quien regula el tema de los comerciantes ambulantes en esta ciudad en la que tantos consumidores son fanáticos de la adquisición de productos en tenderetes y tendejones… LOS COMERCIANTES establecidos formalmente en el centro de la ciudad y agremiados en la ACOCEN, seguirán su batalla para que se cierre el paso a la invasión de andadores y banquetas que representan, desde su trinchera, una competencia desleal… PERO CADA PUESTECITO también representa una entrada extra de dinero para las arcas municipales, y esto de apoyar al “emprendedurismo” de quienes en fechas especiales invaden las zonas peatonales no es algo a lo que tan fácilmente van a renunciar los gobiernos de la ciudad, independientemente del color del partido… EL ASUNTO ES QUE hay tensión, y ésta se intensifica en vísperas de navidad y de manera muy particular en las fiestas de la Asunción, en las que la Plaza de la Patria se convierte en un espantoso tianguis de fritangas, dejando las lozas y canteras con hermosos estampados de manteca y lechuga con salsa picante… POR LO PRONTO, el regidor independiente y presidente de la Comisión de Derechos Humanos Municipales, Mauricio González López, se comprometió a seguir verificando el comercio semifijo reglamentado hasta lograr la estabilidad y equilibrio con el comercio formal establecido, a fin de optimizar el orden del comercio en el Centro Histórico y así dimensionar en su escala real su impacto económico social… AUNQUE EL DESORDEN en los puestos de comercio semifijo es una realidad que afecta a todos, motivo por el cual el edil mantendrá las reuniones con comercios fijos formales afectados por la presencia de los vendedores semifijos y ambulantes instalados alrededor y vías de acceso a sus negocios… Y MIENTRAS QUE A ALGUNOS preocupa el destino de micro empresas como el puesto de elotes cocidos, otros funcionarios dedican su energía para abordar negocios de otro calado… A TRAVÉS DEL SUBSECRETARIO de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, Eduardo Alberto Infante Priego, la SEDEC participó en el seminario Trade Investment and Opportunities in Mexico (Inversión comercial y oportunidades en México) que se realiza en la ciudad de Rayong, Tailandia… ANTE MÁS DE UN CENTENAR de empresarios del país asiático, dio a conocer los aspectos más sobresalientes que convierten a Aguascalientes como un destino atractivo para el acogimiento de inversión extranjera directa… TAILANDIA ES EL TERCER SOCIO comercial con mayor presencia en Asia y un aliado estratégico en el desarrollo de la proveeduría industrial automotriz y metal mecánica, aunque las oportunidades para crear negocios son extensas y muy variadas… VARIADAS SON LAS CARRERAS que pueden estudiarse a distancia mediante el sistema de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), pues son 20 los programas en línea de licenciatura y 16 de Técnico Superior Universitario (TSU) los que se ofrecen… PARA ACERCAR ESTA ALTERNATIVA a los aguascalentenses, en la página de internet del IEA, www.iea.gob.mx, quedó publicada la segunda convocatoria 2018 para formar parte de este sistema… LA CONVOCATORIA PERMANECERÁ abierta hasta el 22 de junio, los aspirantes deberán realizar su registro en www.unadmexico.mx… LOS ESTUDIANTES TIENEN LA OPORTUNIDAD de administrar su proceso de aprendizaje; la plataforma virtual permanece en funcionamiento las 24 horas de los 365 días del año, lo que permite a los usuarios ingresar a través de cualquier dispositivo con conexión a internet: computadora, tableta o teléfono celular… DE POSTRE, dos asuntos de seguridad y vialidad en este miércoles, ya popularmente conocido como “ombligo de semana”… POR UN LADO, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio hace un llamado a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones al acudir a instituciones bancarias: de preferencia utilizar cajeros automáticos durante el día y acudir acompañado… ACONSEJAN TAMBIÉN proteger la pantalla o teclado del cajero con la otra mano y rechazar ayuda para hacer movimientos monetarios; utilizar sistemas de asistencia como interfonos o teléfonos interiores para solicitar apoyo si sospecha de la actitud de alguna persona… CONVIENE TAMBIÉN que una vez hecho el retiro, al salir, mantenerse alerta de personas con actitudes sospechosas y no aceptar ofrecimiento de flores u otros objetos y no detenerse si alguien pregunta por algún domicilio o información… Y SERÍA POSITIVO que la Dirección de Tránsito municipal hiciera un estudio con relación a aquellas calles donde se permite el estacionamiento en una o ambas aceras… Y LO PONEMOS AQUÍ porque es palpable a simple vista que la dinámica cambió en algunas de estas arterias, y que han dejado de ser vialidades secundarias y ahora son primarias, por el flujo de vehículos que transitan por ellas… LA CIUDAD VA CAMBIANDO, y el seguir permitiendo que los automóviles se estacionen en algunas vialidades complica la circulación donde hace varios años no pasaba nada… EJEMPLOS DE ELLO hay en distintos puntos de la ciudad, donde los automovilistas tienen que orillarse y ceder el paso, ante la imposibilidad de transitar continuamente porque los vehículos estacionados achican el arroyo vehicular…

