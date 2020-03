Los desencuentros entre gobernantes, más que mostrar la poca cercanía entre ellos, genera distanciamiento social…

SON TIEMPOS en los que además de andar con pies de plomo en lo que se refiere a hábitos de higiene y medidas de prevención, debemos ser muy cautelosos con los rumores e información de fuentes poco confiables que solo propician el pánico y el estrés colectivo… ADEMÁS DE FALSO, resulta perverso el audio que un supuesto entrevistador del Censo 2020 difundió en redes sociales respecto de la prohibición de acceso a un coto residencial del norte de la ciudad, -que de hecho ya es territorio de Jesús María-… EN DICHA PUBLICACIÓN, argumentaba que la administración de esta zona residencial, mediante un escrito, habría prohibido el acceso “ya que hay dos casos de COVID-19”, por lo que no podría terminar de censar varias casas pendientes… AYER SÁBADO el presidente del INEGI, Julio Alfonso Santaella Castell, debió recibir una carta del presidente de la Mesa de Comité del Condominio Residencial Rancho San Miguel, en representación de los 402 vecinos del coto demandando se desmienta dicho audio que refiere “hechos totalmente falsos” del lugar, desvirtuando y mal informando a la población, catalogando de manera infundada el coto como zona de riesgo… TAMBIÉN LE PIDIÓ que tome las medidas pertinentes con el personal que cumple dicha tarea pues la comunidad del fraccionamiento se está viendo afectada por injurias y falsedades que realizó dicha persona que porta el uniforme del INEGI… SE ENVIÓ COPIA del escrito al gobernador del Estado y al alcalde de Jesús María, para que se enteren y si pueden salgan al quite porque la desinformación es como un virus que lesiona y causa daño… LO QUE TAMBIÉN CAUSA DAÑO, y más de lo que muchos pueden suponer, todo conflicto o diferencia que exista entre quienes nos gobiernan desde diversas esferas de poder… DESPUÉS DEL DESENCUENTRO que tuvo la alcaldesa Tere Jiménez con el gobernador Martín Orozco Sandoval, por el Decreto emitido para permitir la actividad restringida de varios giros comerciales y de servicios, a excepción de antros y clubes nocturnos, por considerarse de alta afluencia ciudadana, poco se pudo saber de parte de la Presidencia Municipal… AL PREGUNTAR si habría alguna respuesta o alguna nueva disposición ante la posible apertura de establecimientos, el silencio prevaleció hasta entrada la tarde… MIENTRAS TANTO, la incertidumbre de los dueños de algunos negocios siguió sin ser aclarada, salvo los que tuvieron oportunidad de comunicarse vía telefónica a la Dirección de Reglamentos y tuvieron la suerte que les contestaran para tener respuesta a sus dudas… AUNQUE EN PALACIO DE GOBIERNO se diga que fue una reunión en buenos términos, esto revela lo mismo que la fotografía enviada a medios: no todo quedó perfectamente planchado y terso…OTRA PISTA es el silencio de la parte Municipal al Decreto. Aún cuando prometieron tener algún posicionamiento al respecto, se presta a la especulación, en la que algunos no vamos a caer en tentación… LO QUE ES UN HECHO, es que la decisión gubernamental de emitir un Decreto para reabrir los negocios que habían sido instruidos para su cierre, generó división de opinión inclusive entre grupos de abogados… POR PARTE DEL COLEGIO que agrupa a una parte de este gremio se consideró como un acierto pues en materia de sanidad, el gobernador lleva mano en la emisión de disposiciones, la Presidencia Municipal no tiene facultades en materia sanitaria, solo administrativa y de reglamentación; por eso el visto bueno a la determinación del gobernador Martín Orozco… EN CONTRAPARTE, a través de redes sociales, la presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Aguascalientes, Socorro Márquez emitió un posicionamiento de este gremio y consideró como un acto de irresponsabilidad el Decreto gubernamental, sólo que en su publicación se refería a la reapertura de bares, restaurantes, antros y demás giros, cuando en los hechos y según el Decreto no incluyó a los antros o lugares de alta concentración de gente contemplados como clubes nocturnos… VOLVEMOS A LO DICHO: los desencuentros entre gobernantes, más que mostrar la poca cercanía entre ellos, genera distanciamiento social pues unos apoyan políticamente a uno y otros a otros, en tanto que quienes pierden ante la falta de sanos acuerdos, es toda la población… ANTE EL PARO DE TRABAJO en Nissan que se dará a partir del próximo 25, el gobierno del estado vio favorable la sensibilidad mostrada por la empresa que decidió parar la actividad productiva por 15 días como medida de prevención al Coronavirus, y mejor aún, con la determinación de pagar a sus trabajadores, pasados esos 15 días y ojalá no se requiera ampliar el descanso, se buscará la manera en que la empresa resuelve su situación interna y de ser necesario el gobierno les apoyaría, comentó el gobernador… Y EN TANTO, el gabinete económico del gobierno estatal analiza cómo presentarán la reestructura presupuestal a fin de destinar más a salud y que haya recursos para atender la contingencia por Covid-19… SOBRE ESTE ASUNTO, ayer el Mandatario Estatal dio a conocer que el primer ajuste o recorte fue para la Secretaría de Obras Públicas por un monto de 100 millones de pesos, recurso que será destinado para apoyar a pequeños y medianos negocios… Y PARA COMPENSAR este “tijerazo presupuestal” la Sedec planteará vender algunos bienes inmuebles que llegaron al FIADE en pago a un crédito de alguno de los fondos Asunción o Aguascalientes o por ser prenda de garantía de un financiamiento no solventado, gran parte de lo que se recupere se destinaría a obras públicas precisamente y de esta forma incentivar a la cadena de producción… HOY NO HABRÁ rueda de prensa del sector salud local por lo que la actualización del avance del Covid-19 se podrá conocer mediante un comunicado que envíe la Secretaría de Salud, a menos que hubiera algo más relevante de dar a conocer, se convocaría a los medios de comunicación…