A leer… y es que bares, billares, boliches, centros nocturnos, cabarets, cantinas, casinos, cenadurías, cafeterías, internet, centros de juegos y videojuegos, cines, club social u otros similares, cervecerías, merenderos, discotecas, gimnasios, kermes, marisquerías, ostionerías o similares, restaurantes, salones o jardines para fiestas infantiles, de fiestas y banquetes, ferias y verbenas, peñas, peluquerías y demás lugares concurridos o eventos donde asistan más de 50 personas entraron en suspenso desde este martes y hasta nuevo aviso.

De estreno están en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues este miércoles 18 de marzo entró en funciones el nuevo titular. Se trata de Rodrigo Román Ortega, quien sustituyó en el cargo a Catalina Real Esqueda, quien estuvo desde el 24 de julio de 2017 hasta esta fecha al frente de dicha dependencia federal.

AUMENTARÁN LAS LÍNEAS de atención por presuntos casos de Coronavirus pues las que se han difundido comienzan a estar saturadas. La directora de Prevención y Control de Enfermedades del ISSEA, Eugenia Velasco Marín, precisó que a diario se reciben entre 150 a 200 llamadas, aunque la mayoría obedecen únicamente a sintomatologías por resfriados y otras causas, que no significan mayor riesgo para el paciente. En ese sentido, recomendó a las personas darle la oportunidad de atención, a todos aquellos que han viajado en los últimos días al extranjero o a estados con incidencia de COVID-19, al estar más propensos a resultar afectados… SIN NIÑOS NI PERSONAS DE LA TERCERA EDAD recomienda la Fiscalía General del Estado acudir a presentar denuncias o recibir información y asesoría, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias y reducir cualquier riesgo en el marco de la contingencia sanitaria por el virus… DICE PROFECO QUE NO HAY irregularidades, hasta el momento, en los establecimientos que ofrecen productos como cubrebocas, gel antibacterial y otros productos de higiene propios para la contingencia sanitaria que transitamos derivado del Coronavirus. Su delegado explicó que en el monitoreo de precios que diariamente hacen a negocios del ramo para verificar que no haya abusos, no se ha detectado algo anormal. Seguramente es porque esos productos están agotados en prácticamente todos lados, aunque de eso no habló el funcionario federal, quien hizo un llamado, –tardío al fin y al cabo–, a la población para que evite generar un acaparamientos innecesario de productos que, por cierto…ya no hay… ya para terminar invitó a la gente a que haga sus denuncias a los teléfonos 800 468 8722… A LEER… Y ES QUE BARES, BILLARES, boliches, centros nocturnos, cabarets, cantinas, casinos, cenadurías, cafeterías, internet, centros de juegos y videojuegos, cines, club social u otros similares, cervecerías, merenderos, discotecas, gimnasios, kermes, marisquerías, ostionerías o similares, restaurantes, salones o jardines para fiestas infantiles, de fiestas y banquetes, ferias y verbenas, peñas, peluquerías y demás lugares concurridos o eventos donde asistan más de 50 personas entraron en suspenso desde este martes y hasta nuevo aviso, de acuerdo a un aviso general emitido por el secretario del Ayuntamiento, Jaime Gerardo Beltrán Martínez. Los establecimientos que tienen como giro la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas podrán expender sus productos mediante autoservicio o envío a domicilio… SOLITARIAS lucieron ayer las oficinas de los regidores del Ayuntamiento de Aguascalientes, en Palacio Municipal; con excepción de uno que otro asistente, nadie más hizo acto de presencia y todo responde a la instrucción de evitar concentraciones públicas ante la contingencia por COVID19… A MARCHAS FORZADAS trabaja el servicio educativo para impartir la capacitación a los docentes y directivos y que sepan aplicar la estrategia de educación a distancia electrónica y digital, quienes desarrollarán actividades y trabajos académicos para cada asignatura mediante aplicaciones como Schoology, Google Classroom, a partir del lunes 23 de marzo, tiempo en que inicia el receso escolar… DE ESTRENO están en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues este miércoles 18 de marzo entró en funciones el nuevo titular. Se trata de Rodrigo Román Ortega, quien sustituyó en el cargo a Catalina Real Esqueda, quien estuvo desde el 24 de julio de 2017 hasta esta fecha al frente de dicha dependencia federal. En entrevista con El Heraldo, el funcionario federal destacó que el encargo que tiene del canciller, Marcelo Ebrard es servir a todos los usuarios de Aguascalientes, Calvillo y Juchipila, éste último de Zacatecas. Originario precisamente de aquella entidad, destacó que encuentra una oficina trabajando y la idea es continuar con ese ritmo para quienes acuden a hacer su solicitud de trámite de pasaporte y de identidad… SIGUEN TRATANDO DE TIMAR, –o consumando fraudes–, contra la población haciéndose pasar por Servidores de la Nación, según señaló la delegación de la Secretaría de Bienestar misma que reiteró su llamado de alerta a la población en general a evitar ser víctimas de fraude y a no realizar ningún tipo de depósito o transferencia, aclarando que ningún servidor público puede pedir dinero a cambio de realizar algún trámite. Aseguró que los programas sociales del Gobierno de México se realizan en las oficinas o a través de los Servidores de la Nación plenamente identificados, por lo que llamó a no proporcionar documentación o información personal vía correo electrónico, WhatsApp, Messenger o cualquier otro medio digital… PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA local, la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, encabezada por el diputado Cuauhtémoc Cardona, consideró que es necesario que en las comunidades donde existe mayor expulsión de migración como son las pertenecientes a los municipios de Calvillo, El Llano, Asientos, Pabellón de Arteaga y Cosío, sus pobladores realicen obras de pavimentación, reforestación, drenaje y que el pago que reciban provenga de un fondo económico operado por el Ejecutivo Estatal, Ayuntamientos y Asociaciones Civiles de Migrantes… “GAME OF DRONE” se denominó la primera competencia de drones de Aguascalientes efectuada en el Museo Descubre donde acudieron seis universidades públicas del Estado; un evento en el que estudiantes de esas instituciones de educación superior crearon, programaron y manejaron un dron para una competencia de campo. El proyecto se desarrolló durante 4 meses y se dividió en 3 etapas: Capacitación de profesores, Armado y programación del vehículo, y finalmente Competencia en evento. Todas las etapas fueron supervisadas y apoyadas por la Asociación Mexicana de Mecatrónica. El primer lugar fue para la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA); la segunda posición para el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), y el tercer lugar lo obtuvo el Instituto Tecnológico El Llano, Aguascalientes (ITEL)…