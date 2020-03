La tarifa preferencial para estudiantes también entró en receso; a partir de este viernes y hasta el próximo 20 de abril no aplicará salvo para adultos mayores y personas con discapacidad, según dio a conocer el encargado de despacho de la CMOV, Gustavo Gutiérrez de la Torre, quien al parecer solo se preocupó por la tarifa pues nada dijo respecto de la higiene profunda que debería estarse dando a las unidades del transporte público en medio de la contingencia por el COVID19 y que exige extremar limpieza en todo espacio y objetos de uso común.

No calienta ni el sol a ex trabajadores de Moto Diesel Mexicana, al menos los que fueron despedidos por recorte de personal la quincena pasada y a quienes ni siquiera se les pagó lo correspondiente a sus últimas dos semanas de trabajo, mucho menos han obtenido una liquidación.

De la misma manera, la CMOV, informó que también se determinó que el proceso de entrega de tarjetas «YOVOY» quedará suspendido como también la impartición del curso “Calidad e innovación en el servicio” que se da todos los martes a conductores de plataforma y que los miércoles va dirigido a taxistas, los trámites que concesionarios, permisionarios y operadores de todas las modalidades realizan ante la Dirección General de Transporte Público se atenderán en horario de 10:00 a 13:00 horas; todo hasta nuevo aviso. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 9-10-21-06 o bien, estar al pendiente de las publicaciones oficiales en la página oficial de Facebook: “Movilidad Aguascalientes”… A TRAVÉS DE REDES SOCIALES el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Pedro Gutiérrez Romo, ofreció ayer conferencia de prensa, con la finalidad de reducir riesgos por la presencia de Coronavirus. En ese espacio comentó que en próximos días, los empresarios se habrán de reunir con el gobernador del estado, para definir de manera conjunta las acciones a tomar en las empresas, así como conocer posibles apoyos económicos que se les pudieran facilitar que permitan proteger a la economía del estado… NO MÁS DE DIEZ personas pueden estar desde ayer al interior de los bancos, así que largas filas se observaron en las calles afuera de las diversas instituciones bancarias de Aguascalientes, como resultado de la aplicación de ese cerco sanitario… NO CALIENTA NI EL SOL a ex trabajadores de Moto Diesel Mexicana, al menos los que fueron despedidos por recorte de personal la quincena pasada y a quienes ni siquiera se les pagó lo correspondiente a su últimas dos semanas de trabajo, mucho menos han obtenido una liquidación. De acuerdo a un reporte hecho llegar vía telefónica a este Diario, lo que piden es que se les hable con claridad, y si acaso ya se atrevieron a darlos de baja, tanto a sindicalizados, personal de confianza y algunos eventuales, al menos que se les entregue el finiquito correspondiente. La queja e incertidumbre es porque ayer, se les hizo llegar el recibo de pago timbrado en el que se indica que supuestamente ya les fue depositado lo correspondiente al finiquito, lo cual es falso, según aseguraron, pues ni siquiera la última quincena les entregaron y “la empresa nos pidió que recibiéramos el finiquito en 12 mensualidades, pero nosotros no lo queremos así”. Ante esta situación es que se espera que este miércoles al medio día se presenten un grupo de ellos, acompañados del dirigente sindical, ante la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo a interponer una denuncia contra la empresa y demandar se les pague lo que les corresponde…QUE SI LES FALTA EL AGUA es porque hay cinco fallas en el pozo que abastece a la colonia San Marcos, informó la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes y detalló que hay averías en el ademe y están trabajando en su rectificación… bueno, por lo menos la gente ya sabe porqué no tiene agua, ahora que les resuelvan el problema… ESPECIAL CUIDADO tendrá la Policía Municipal con los detenidos, informó el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo luego de sostener una reunión con los directivos de las diferentes áreas que integran la dependencia para establecer los protocolos de actuación en las actividades diarias que realizan los elementos y el personal administrativo, con el objetivo de evitar que se propague el contagio por el COVID-19 (coronavirus), indicó que los planes operativos continúan desarrollándose con normalidad … TOTAL LIBERTAD dio el Cecytea para que los padres de familia determinen si sus hijos o hijas se ausentan o no de clases esta semana previa al receso decretado por COVID19. Todos los procesos abiertos en materia de educación como el Sistema de nuevo Ingreso a Educación Media Superior, EXANI II, evaluaciones, Proceso de Admisión a la Docencia, entre otros estarán sujetos a ajustes, los cuales se notificarán oportunamente en caso de ser necesario… EN EL C4 SE TOMARON se tomaron todas las medidas preventivas para quienes acuden a realizar algún trámite a las instalaciones de la Dirección de Movilidad o en su caso ingresan a la Dirección de Justicia, limpien sus manos con gel antibacterial, con la recomendación del continuo lavado de manos y el uso de cubrebocas en los funcionarios de la institución para prevenir el contagio del Coronavirus… POR SU PARTE, la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia suspende sus actividades presenciales en escuelas, visitas a empresas y los comités del buen orden con el fin de evitar algún contagio… AYER TRAS UNA REUNIÓN de coordinación, el secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 1, Ramón García Alvizo y el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, acordaron que la suspensión de actividades escolares inicia el 23 del marzo al 17 de abril de 2020, lo que incluye la suspensión de labores del personal educativo a partir del 24 de marzo, pues el lunes 23 se efectuará el Consejo Técnico Extraordinario…