Que deberían renunciar, consideraron miembros del Colegio de Abogados de Aguascalientes al referirse a los titulares del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial. Y es que mientras el tema del coronavirus está en su apogeo en la entidad, hay quienes están aliviados de que pasen desapercibidos algunos temas, caso concreto el hackeo al RPPC, lo cierto es que este asunto va de mal en peor, dicen.

Fugaz visita fue la que hizo este lunes por Aguascalientes el coordinador general de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, quien realizó una gira por las instalaciones de la delegación para dar una plática a los servidores de la nación en la entidad a fin de reforzar el conocimiento de las acciones que lleva a cabo el Gobierno de la cuarta transformación

Todo indica que va para largo la regularización de los servicios como cotidianamente se hacía, pues se ha dado no un paso, sino muchos, en reversa y los funcionarios directamente responsables de esas áreas pareciera que lo han tomado a la ligera y esperarán a que los técnicos en sistemas que fueron contratados y que -dicen los que allí trabajan- fueron traídos de lejos, tal vez hasta de Silicon Valley, no se avanza en la normalización de los trámites que es lo urgente por las pérdidas económicas que se tienen. La situación se ha tornado desesperante para abogados y notarios que consideran que los titulares de esas instancias han dejado pasar el tiempo sin brindar una posible solución emergente a ese colapso económico en espera de que tal vez los medios de comunicación ya no ventilen el asunto que sigue “gordo”. Tan sólo por el lado de los abogados, se estima que unos 5 mil expedientes correspondientes a juzgados mercantiles, civiles y familiares están detenidos, precisamente porque no hay respuesta del Registro Público para la inscripción de demandas como medidas preventivas, no hay tampoco posibilidad de dar de alta algún embargo, ni embargo por alimentos para menores en caso de una demanda familiar, además, tampoco hay informes de regreso a los juzgados hasta nuevo aviso; algunos juicios están suspendidos y falta saber si habrá prelación a lo que ahora se solicita y es imposible conseguir, comentó el ex presidente del Colegio de Abogados, Francisco Frausto Ruiz Esparza… FUGAZ VISITA fue la que hizo este lunes por Aguascalientes el coordinador general de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, quien realizó una gira por las instalaciones de la delegación para dar una plática a los servidores de la nación en la entidad, a fin de reforzar el conocimiento de las acciones que lleva a cabo el Gobierno de la cuarta transformación. Aprovechó la ocasión para dar el espaldarazo al representante de la delegación en Aguascalientes e hizo alusión a la denuncia que tuvo Aldo Ruiz Sánchez ante la FEPADE, afirmando que todas las denuncias que se presentaron tienen toda la voluntad de la propia autoridad federal de que se transparenten, “pero en el caso de Aldo, sé que ya llegaron a las últimas instancias y declaró improcedente esa supuesta investigación que no tenía otra cosa más que calumnias de quienes se oponen a que exista el bienestar porque tienen una mentalidad conservadora”… ANTE LA CONTINGENCIA sanitaria que vive México por el coronavirus, el Colegio de Economistas de Aguascalientes en voz de su presidente Jael Pérez Sánchez, llamó a la población en general a evitar hacer compras de pánico que resultan innecesarias y a no caer en la psicosis o pánico colectivo. “Mucha gente acude a los supermercados o centros comerciales a hacer compras como si se fuera a acabar el planeta. Les hacemos el llamado a no acabarse el gel antibacterial, los higiénicos, ni la comida enlatada, sino ser prudentes”, recalcó… EL SNTE ACORDÓ POSPONER eventos; Ramón García Alvizo, su secretario general, informó a sus agremiados que ante las disposiciones emitidas por el Gobierno Federal y Estatal en cuanto al riesgo de contagio de COVID-19, se posponen hasta una nueva indicación todas las actividades organizadas y promovidas por este sindicato, tales como las jornadas culturales, deportivas y pedagógicas con motivo del Día del Maestro en su edición 2020. También se suspenden las reuniones informativas programadas en las delegaciones y/o centros de trabajo… HASTA ANOCHE SEGUÍA EN PIE el Sexto Foro de Contabilidad y Auditoría de la Región Centro-Occidente, el cual tendrá lugar el 20 y 21 de marzo con la presencia de expositores de talla nacional donde se tocarán temas de actualidad en torno a las cuestiones fiscales, según dio a conocer el presidente del Colegio de Contadores Públicos de la entidad, José Alfredo Franco Hernández, quien agregó que a pesar de la situación generada por el COVID-19, el evento va. Dijo que dicho foro tocará temas alusivos de actualidad, entre los que destacan las nuevas tendencias en normatividad financiera y auditoría, y en cuanto a las novedades sobre los esquemas de pago, tales como el tratamiento integral de la afectación que se viene con las criptomonedas… PURA SANGRE NUEVA. Ayer, que Enrique Juárez Ramírez dejó de ser dirigente estatal del tricolor, asumieron funciones provisionales Herminio Ventura Rodríguez en la Presidencia y Eduardo Hernández Tavera en la Secretaría General… PIDEN NO CANCELAR, SINO REPROGRAMAR los hoteleros de Aguascalientes, quienes confirmaron su adhesión a todas las medidas que dispongan autoridades estatales y federales en favor de la salud, seguridad y conservación de las fuentes de empleo que la actividad turística provee, y hacen un llamado a la sociedad en general a no cancelar sus planes de viaje en forma definitiva, sino que a fin de preservar el equilibrio económico en la industria turística nacional, que es un motor fundamental de la economía de México, puedan viajar en fechas futuras, señaló la presidenta de la Asociación, Gloria Romo Cuesta. Ante el anuncio del Ejecutivo del Estado de reprogramar la Feria de San Marcos, Romo Cuesta reiteró que los hoteles de la asociación que preside tienen la garantía y estabilidad financiera para responder a quienes han realizado reservaciones y cubierto los anticipos como normalmente se requiere. Detalló que en este momento es prematuro realizar el cambio en automático del hospedaje reservado, puesto que la decisión del huésped feriante está normalmente motivada por la publicación de fechas de sus eventos favoritos…