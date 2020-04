Grave se encuentra un segundo trabajador del IMSS contagiado de Coronavirus; está internado y se le aplican los protocolos previstos por el sector salud para todos los casos positivos. Es un dato que se destacó ayer en la actualización del informe por la contingencia sanitaria derivada del COVID19.

Que se cancele el periodo ordinario de sesiones, piden algunos en el Congreso del Estado. Hay diputados que proponen su reinicio y de ser posible que las sesiones se hagan a través de una plataforma en la que virtualmente todos puedan verse las caras, interactuar, discutir y aprobar o desaprobar iniciativas o puntos de acuerdo. Pero están otros que en definitiva piden sea cancelado este periodo legislativo que apenas había empezado en marzo, días antes que comenzara la contingencia sanitaria, y que tiene suspendidos puntos importantes.

GRAVE se encuentra un segundo trabajador del IMSS contagiado de Coronavirus; está internado y se le aplican los protocolos previstos por el sector salud para todos los casos positivos. Es un dato que se destacó ayer en la actualización del informe por la contingencia sanitaria derivada del COVID19. Al respecto, el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza comentó que hasta ahora son pocos los médicos que han entrado al esquema de sospecha o caso positivo del virus y refirió entre ellos a un empleado del ISSEA que sigue en estudio su prueba… TODAVÍA el lunes el funcionario esperaba que el gobierno federal asignara insumos médicos para la protección de quienes hacen frente a esta guerra contra el Coronavirus, lamentablemente el material que llegó es insuficiente, según dijo, aunque precisó que con recursos estatales se ha logrado la adquisición de 150 respiradores que ya están en resguardo y se espera la pronta llegada de 50 más; la meta es contar con 250 artefactos para la respiración asistida, siempre con la esperanza de que no sean utilizados, pero que estén por si acaso. De lo que hay suficiente, aunque no en exceso, es de las mascarillas exclusivas para el personal médico, las denominadas N95, y es que ese artículo no se consigue, entonces de momento está disponible sólo lo que tienen en el ISSEA… PIDIÓ A LA CIUDADANIA poner atención con la higiene de instrumentos personales y muebles varios, pues dependiendo de su material es que el Coronavirus permanece o no para propagarse. Recordó que en el plástico el tiempo de vida del Covid-19 es de 5 días, en el aluminio de 2 a 8 horas, en guantes quirúrgicos 8 horas, en cristal 4 días, madera también 4 días, acero o cualquier metal 48 horas. Así que mucho ojo… QUE SE CANCELE el periodo ordinario de sesiones, piden algunos en el Congreso del Estado. Hay diputados que proponen su reinicio y de ser posible que las sesiones se hagan a través de una plataforma en la que virtualmente todos puedan verse las caras, interactuar, discutir y aprobar o desaprobar iniciativas o puntos de acuerdo. Pero están otros que en definitiva piden sea cancelado este periodo legislativo que apenas había empezado en marzo, días antes que comenzara la contingencia sanitaria, y que tiene suspendidos puntos importantes, entre otros la elección del titular del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags), que por cierto se prorrogó para una nueva convocatoria, con la idea de que el único registrado, Alejandro García Gómez, pueda ser considerado en la próxima ocasión… JUAN MANUEL GÓMEZ ha sido el primero en alzar la voz y sugirió hacer sesiones a través de alguna aplicación, le siguió el morenista Heder Guzmán, pero éste último topó con pared pues resulta que su compañero de bancada, Cuauhtémoc Cardona, consideró que es mejor analizar la situación y ver si es conveniente suspender en definitiva el periodo para reiniciarlo cuando termine la contingencia. Falta esperar que no sea cuando les toque el periodo de vacaciones para que la ausencia sea plena. En fin, mientras los diputados siguen en receso que se alargó desde principios de año, dicen ellos que están visitando a quienes los llevaron a ocupar una curul, pero se duda porque los problemas sociales cotidianos persisten y no se ven las gestiones de los representantes del pueblo que están por recibir o ya recibieron una quincena más sin haberla trabajado, y a ellos sí, no les llegó el acuerdo de que se les pague el 50% o menos como ha ocurrido con empleados en la iniciativa privada… TRASCENDIÓ que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes preparan planes alternos por aquello de que no vuelvan a las aulas el resto del semestre que, originalmente, tendría que concluir la última semana de mayo para tener luego dos semanas de exámenes finales. Así que uno de los escenarios es que el alumnado en todos los niveles concluya el periodo en línea y el tiempo de vacaciones lo aprovechen, –si es que en verdad se puede según lo permita la pandemia–, para la impartición de clases prácticas en todas aquellas carreras cuyo contenidos van mucho más allá de la teoría, que si bien serían todas, hay algunas donde la carga es mucho mayor… LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC, por su parte elaboró y entregó a las autoridades estatales más de un mil FaceShields, caretas de protección y uso médico, las cuales se distribuyeron en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, Cruz Roja, egresados y docentes médicos de esa universidad, así como a algunas clínicas de atención privada y personas que han solicitando el material. Todo para la contención del virus COVID 19… ALCALDE DE LA BICICLETA nombraron recientemente a Josefat Martínez, el director de Bici Escuela en Aguascalientes, el nombramiento lo hicieron organizaciones encargadas de promover el uso del vehículo. Se trata de la máxima distinción para las personas que durante una larga trayectoria han contribuido además a la generación de espacios seguros para ellos y peatones, en coordinación con autoridades de todos los niveles, a nivel mundial son un poco más de 100 personas las distinguidas, mientras que en México ocupa una de las dos plazas. Ahora con esa mención, tiene la responsabilidad de revisar que se esté aplicando el Reglamento de Movilidad, que ningún automovilista en movimiento se acerque a algún ciclista por espacio menor a los siete metros, así como generar conciencia de que el ciclista tiene preferencia total en el carril derecho. Sobre ello reconoció que aún hace falta la aplicación rigurosa de lo que marca la legislación… SIGUE EN PROFECO la preocupación por el precio de la tortilla y en la delegación se ha reiterado que nada justifica el alza en el precio del alimento, dado que ni el maíz blanco, ni ningún insumo de ese producto, como tampoco la maquinaria para su elaboración, se importan…