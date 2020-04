Con varita mágica en mano, un plan alternativo de reactivación económica presentará hoy en conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez. Según adelantó, se darán a conocer cómo se deben hacer las cosas.

A PUERTA CERRADA se pondrán a trabajar jueces y juezas del Poder Judicial del Estado para ir aceitando la maquinaria que de manera intempestiva tuvo que frenarse hace unas semanas con motivo de la emergencia sanitaria. Este fin de semana la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, convocó a los impartidores de justicia de primera instancia a una reunión en la que los exhortó a usar este tiempo de contingencia para trabajar en poner al día sus juzgados en cuanto a promociones, autos, proyectos de sentencia y carga de trabajo en general, procurando avanzar lo suficiente como para que cuando reabran las puertas del Palacio de Justicia, no tengan la menor duda de qué es lo sigue, dónde está la punta de la madeja y los justiciables no reciban por respuesta un “regrese en 15 días porque estamos averiguando dónde nos quedamos”…. LA REUNIÓN MUESTRA QUE ATENDIÓ las inquietudes que han hecho públicas los diferentes representantes del gremio de abogados en la entidad, quienes de un día para otro se quedaron con las manos atadas y muchos pendientes en los casos que estaban representando en las diversas materias… EL TEMA DE LA DIGITALIZACIÓN no pudo faltar en la reunión porque si bien, de momento hay que entrarle con todo a poner en día la oficina, lo cierto es que el uso de la tecnología es imperativo pues a través de su empleo las cargas de los juzgados pueden y deben abatirse en beneficio de los usuarios del sistema judicial. Aprovechando la presencia de jueces y juezas, el médico interno del PJE les dio una checadita general para confirmar su buen estado de salud y reiterar recomendaciones preventivas que deben tomarse en el trabajo de oficina para reducir las probabilidades de contagio del COVID-19… HOY A LAS 9 AM, la directora de servicios educativos del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lourdes Carmona Aguiñaga estará conectada por videoconferencia con la Secretaría de Educación Pública, para participar junto con todos los estados del país en la presentación de la nueva estrategia para atender la segunda etapa de aislamiento productivo a distancia y bajar la información a sus supervisores y sus docentes que deberán regresar a las clases a distancia a partir del próximo lunes 20 de abril… CON VARITA MÁGICA EN MANO, un plan alternativo de reactivación económica presentará hoy en conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez. Según adelantó, se darán a conocer cosas de cómo se debe hacer para apoyar realmente a todos los sectores, y cómo apoyar realmente a la industria manufacturera, a los hoteleros y restauranteros, entre otros, que han quedado muy desprotegidos por esta contingencia… EXPECTANTES están, por su parte, algunos líderes empresariales en espera de que el presidente López Obrador corrija su plan de contingencia económica y sea más amplia la cartera de actividades esenciales para seguir produciendo y afectar lo menos posible la economía. Aunque en sí, la esperanza no es mucha, esperan que se amplíen los beneficios para quienes se encargan de generar no sólo riqueza para el país, sino también el empleo para la inmensa mayoría de los mexicanos… QUE NO SE LOS PLATIQUEN TANTO y mejor les abonen, insisten empresarios con facturas de pago pendientes en los gobiernos municipal y estatal. Y es que si bien empezarán a fluir los recursos con el registro de empresarios y emprendedores en los distintos programas de apoyo económicos, tanto del municipio como del Estado, a algunos no les entusiasma tanto el esquema y siguen pugnando con que se pague a los proveedores y con ello podrán salvar su unidad de producción, pero aunque las autoridades han dicho que ya están viendo eso, no han dicho cuándo ni mucho menos se los han hecho efectivo, aseguran…Y EN MÁS DE DINERO, derivado de la contingencia económica actual y la crisis que se avecina, en Aguascalientes las autoridades temen que para el 2021 vuelvan a reducirse los recursos que se manden desde la federación a Aguascalientes, ya que si de por sí este año el recurso sufrió un fuerte recorte, para el que se avecina las cosas no serán del todo diferentes, antes bien, se tendría el pretexto para volver a reducirlo, tema en el que desde ahora se tendrá que trabajar… ACERTADA consideró el ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz, la decisión asumida por el Gobierno del Estado respecto al uso continuo del cubrebocas por parte de las personas con necesidad de circular en la calle o andar en los supermercados o en el transporte público. Ante el aumento de casos a nivel nacional, consideró que es probable que pronto se llegue a la fase 3 en el país, aunque no es lo deseable, donde prácticamente se habla de una dispersión general en la comunidad y ya no se identifica algún antecedente de contacto y se ve el cuadro clínico de la enfermedad de manera masiva… UN LLAMADO A FRENAR EL VANDALISMO hizo la Comisión Nacional del Agua, a través de su director en la entidad, Luis Gabriel Valdivia Martínez, refiriendo los que se dan contra la infraestructura hidráulica, en el contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Indicó que en la entidad se han registrado daños y robo de luminarias, tuberías, cableados eléctricos y telefónicos al interior del Laboratorio de Calidad del Agua. Por lo anterior dijo que personal de dicha dependencia trabaja de forma permanente para restablecer la operación de infraestructura que resulte afectada y trabajará con autoridades locales para fortalecer la seguridad de las instalaciones… APOYO A LA SOCIEDAD solicitó el director de Cáritas Aguascalientes, el Padre Gandhi, para incrementar la ayuda destinada a personas que por la contingencia del Coronavirus han perdido su empleo. Comentó que trabajadores del volante, meseros, taqueros y demás desempleados, han acudido con la intención de recibir alguna despensa. Sin embargo, en estos momentos se han visto sobrepasados debido a la gran cantidad de gente que han sido atendidos a lo largo de la semana, imposibilitándose alcanzar los apoyos para todos. Se requiere frijol, arroz, aceite, azúcar, pastas, sopas, enlatados, principalmente…