¿HABRÁ SIDO LLAMARADA DE PETATE? Resulta que solamente la primera semana de contingencia fue posible ver a algunos diputados repartiendo gel antibacterial y unos cuantos cubrebocas entre la población de sus distritos, no más. El compromiso de otros fue llevar además algo de alimentos, pero poco se ha sabido de ello, aunque hay confianza que estén cumpliendo su compromiso, a pesar de la sana distancia y que eviten la fotografía para que no se les critique de oportunismo, pues generalmente son ellos los que más aprovechan los tiempos difíciles para hacerse notar. Quien no lo crea puede preguntarle a militantes del PT, partido que está por demás desdibujado en el panorama estatal y nacional, pero que hace su lucha “regalando” pipas que el gobierno les ha asignado para la repartición entre sus militantes, pero claro está, quien se para el cuello son los petistas. Lo bueno es que el vital recurso está llegando a las colonias alejadas… A NIVEL NACIONAL algunos partidos como el PRI, Morena y Encuentro Social, dijeron que devolverán parte de su presupuesto, y aunque se esperaba que lo mismo ocurriera a nivel local, la realidad ha sido diferente y no hay quien alce la mano en apoyo a la ciudadanía que la está pasando en verdad difícil por estar desprotegida… LO CIERTO ES QUE NO ES FÁCIL, según ha dicho el presidente del IEE, Luis Fernando Landeros quien justificó que los recursos asignados a partidos es complicado donarlos así como así. Se podría tratar de una renuncia al recurso, y es que se trata de dinero que está etiquetado su destino, de ahí que sugirió que haya cuidado al tomar ese tipo de decisiones pues se deben medir las consecuencias previamente. Además se debe considerar que de los partidos también dependen decenas de familias en cada uno… LO QUE SÍ CAMBIARÁ, eventualmente, es la forma de sesionar del Consejo General del IEE, que hoy lo hará de forma extraordinaria y presencial para el caso de los consejeros, con el propósito de establecer que las próximas reuniones se lleven a cabo de manera virtual, hasta recibir novedades en torno a la contingencia sanitaria que se vive actualmente. Para el público general la sesión podrá ser vista en su transmisión en vivo a través de Youtube… EN EL IMSS TAMBIÉN habrá cambios, pero relativos a la forma en que la institución emite incapacidades laborales para las mujeres embarazadas. Y es que con la finalidad de protegerlas de los riesgos que pudieran darse en los hospitales, por la atención a pacientes o sospechosos de COVID19, se anunció la puesta en marcha del Programa de Certificación, Expedición y Pago, a través de plataformas digitales de acceso remoto. En un comunicado, el IMSS informó que la incapacidad se puede otorgar desde la semana 34 y hasta la semana 40 de gestación, entregándose un certificado único por 84 días.

Para poder acceder a ese beneficio, es necesario que la mujer asegurada se encuentre vigente ante el Seguro Social, tenga asignada una Unidad de Medicina Familiar y solicite de manera remota la expedición de sus incapacidades por maternidad… DEBERÁN TRANSITAR por su parte, las formas de trabajo de varias dependencias, una vez que concluya la pandemia que ha obligado al confinamiento social. Se trata de un periodo que deberá ser tomado como ejemplo para la introducción de nuevas prácticas en instancias jurisdiccionales, en las escuelas y en la casa, pues se ha comprendido que el surgimiento de virus es cíclico y cada vez han sido más fuertes, afectando a más personas y sectores productivos, por lo que no estaría de más que desde el Legislativo, tanto estatal como federal, contemplaran esta situación para cuando se presenten emergencias haya manera de actuar, sobre todo porque se tienen medidas tecnológicas que ahora facilitan más la productividad y vida laboral en muchos sectores, consideró el abogado Sergio Delgado… DIFERENTE SE VIVEN, asimismo, estos días santos. Y es que con la finalidad de detectar a las personas o familias enteras que se dispusieran a salir de sus domicilios y acudir a realizar actividades recreativas en las inmediaciones de la Presa Calles, autoridades municipales y del sector salud, instalaron sobre la carretera que conduce al santuario del Cristo Roto, un punto de verificación en donde además de otorgarles a todos los tripulantes gel antibacterial, se les informaba de la restricción que existe a consecuencia de las medidas preventivas activadas por el Covid-19. A pesar de que el movimiento comparado a otros años en la Semana Santa fue prácticamente nulo, no faltaron aquellos casos que ya se hacían disfrutando una soleada tarde en la orilla de la presa. Personal del sector turismo de aquella zona, Policía Municipal y paramédicos del ISSEA, se dispondrán hacer lo mismo hasta el próximo domingo… NO HAN RECIBIDO respuesta los músicos sindicalizados, señaló el líder Teófilo García Montejano quien señaló que el gremio de los músicos sigue en la incertidumbre ante la falta de respuesta al pliego petitorio que presentaron hace unos días a las autoridades. Advirtió que si la próxima semana, no tienen una respuesta favorable se convocará a todos los músicos de Aguascalientes a fin de hacer un reclamo enérgico, ya que no están pidiendo limosna ni una despensa para calmar la sed, si no que exigen su derecho a trabajar de forma honrada como siempre lo hacen, como ciudadanos productivos que pagan impuestos y por ello es importante que el Gobierno responda al llamado que hacen para ser apoyados… EN ACTIVIDAD REMOTA siguen los integrantes de la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes. De acuerdo a su presidenta, Bertha Dora Quezada han estado brindando atención a los familiares de los cuidadores vía Facebook, por WhatsApp y por teléfono para no dejar desatendidos a los pacientes que tienen algún tipo de demencia… VECINOS del fraccionamiento San Sebastián se comunicaron a El Heraldo solicitando el apoyo de Veolia o Ccapama para resolver la falta de agua potable que viven desde hace dos días…