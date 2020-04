Dos buenas para los empresarios que en lugar de pedir alguno tipo de crédito, que es lo que ofrece en lo inmediato la Sedec para el sector productivo, solicitaban que mejor les pagaran a los proveedores del gobierno del estado. La primera es que la autoridad trabaja en la agilización de los pagos del primer semestre, como ya se tenía comprometido. La segunda es que la Secretaría de Administración estatal también analiza la posibilidad de anticipar algunas compras de aquellas que estaban previstas en el segundo semestre del año, la idea es hacerlas antes para que haya circulante en la economía local y no en las cuentas gubernamentales.

Parecen disco rayado en la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar. Ayer, por enésima ocasión emitieron un comunicado en el que piden, solicitan, vamos, suplican a la población mexicana a no hacer caso a noticias falsas con las que se busca defraudar a la población. Esto, en relación a que siguen detectan anuncios que circulan en redes sociales, donde se ofrece apoyo para tramitar las Tarjetas para el Bienestar o una supuesta Tarjeta Alimentaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias, que ya ni lo son.

DOS BUENAS para los empresarios que en lugar de pedir alguno tipo de crédito, que es lo que ofrece en lo inmediato la Sedec para el sector productivo, solicitaban que mejor les pagaran a los proveedores del gobierno del estado. La primera es que la autoridad trabaja en la agilización de los pagos del primer semestre, como ya se tenía comprometido. La segunda es que la Secretaría de Administración estatal también analiza la posibilidad de anticipar algunas compras de aquellas que estaban previstas en el segundo semestre del año, la idea es hacerlas antes para que haya circulante en la economía local y no en las cuentas gubernamentales. Uf, eso sí sería oxigeno puro… UNA MÁS; la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes informa que ya es tiempo de hacer el trámite de renovación con descuento para personas de la tercera edad o jubilados y lo pueden hacer vía telefónica al 915-15-13 extensión 264. Asimismo, el área de atención ciudadana sigue operando por este medio, por aquello de que haya un asunto urgente… PARECEN DISCO RAYADO en la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar. Ayer, por enésima ocasión emitieron un comunicado en el que piden, solicitan, vamos, suplican a la población mexicana a no hacer caso a noticias falsas con las que se busca defraudar a la población. Esto, en relación a que siguen detectan anuncios que circulan en redes sociales, donde se ofrece apoyo para tramitar las Tarjetas para el Bienestar o una supuesta Tarjeta Alimentaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias, que ya ni lo son. El boletín que continúa con el bla, bla, bla de la honestidad y el apoyo a los de abajo, continúa con lo que queda de manifiesto que no tienen ni idea de quién les está comiendo el mandado con los programas sociales… TRABAJADORES DE UNA EMPRESA que opera en el municipio de Cosío ya quieren ir a casa, y es que se sienten inseguros ante la posibilidad de contraer el Coronavirus. Según denuncian, la situación es que en esta planta industrial no se han tomado las medidas sanitarias recomendadas como instalar a los trabajadores con metro y medio de distancia ni otras de higiene, por lo que pareciera que no le tienen miedo al Covid-19. Piden que si los directivos de la empresa quieren que sigan trabajando deberían al menos elaborar un plan operativo que les de tranquilidad para disminuir las posibilidades de contagio, pues los más de mil empleados que se dedican a confeccionar vestuarios para graduaciones y que son de exportación, saben que en distintos momentos del día se aglomeran. A esto se suma que no hay supervisor de seguridad e higiene, ni enfermería o representantes del sindicato que les apoye, por lo que piden la intervención de las autoridades estatales o federales… QUE DETENGAN todas las actividades que no sean de vital importancia y, en su caso, doten de insumos básicos necesarios a los trabajadores que continúen en labores de construcción, con el fin de de minimizar la probabilidad de transmisión y propagación del Coronavirus y así salvaguardar la seguridad de las personas que no pueden quedarse en casa, dice el comunicado dirigido al gremio de constructores del Estado y que emitió el regidor Miguel Ángel Muñoz de Luna, presidente de la Comisión de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos del gobierno de la ciudad, en conjunto con el Consejo Consultivo de la Construcción que preside Alberto Ramón Sepúlveda Montemayor. En el documento se especifica que dada la situación que se guarda por el virus COVID-19, el llamado a los empresarios del ramo de la construcción para llevar y reforzar las medidas de prevención que las autoridades han dado a conocer, no tiene vuelta de hoja… NO ES NOVEDOSO que los conductores tomen la avenida Ayuntamiento como pista de carreras, pero sí que haya vecinos que se tomen el tiempo de reportar que ello sucede y no hay quien les diga algo ni mucho menos los frene. Es el caso de quienes se comunicaron ayer a El Heraldo para especificar que en el tramo que corresponde del paso a desnivel de Galeana y de Paseo de la Cruz, sin ninguna precaución, sirve para medir habilidades y no siempre con buenos resultados, como acaba de suceder con el conductor de un automóvil azul que perdió el control, se estrelló y derribó un poste de alumbrado público, quedando sobre el arroyo vehicular, por fortuna no le pasó nada, porque reacomodó el poste con alguien que se detuvo en su camino y lo ayudó para finalmente subirse a su unidad e irse rápidamente, obviamente no lo alcanzó a detectar una patrulla para que se hiciera responsable de los daños a la infraestructura municipal… OTRA CRISIS llega a algunos profesores del Tecnológico Universitario de Aguascalientes ubicado al poniente de la ciudad, y es que algunos aseguran que les rebajaron su salario más del 50%, con la justificación de que las clases ahora serán por línea, pero no bastó con eso, según los quejosos, sino que también la limitación a su paga se debe a que los directivos aseguran que hay muchos alumnos con retrasos en el pago de colegiaturas. El reporte de esto lo hizo una maestra que impartió la materia de Administración de Personal, y refirió que en su caso ella daba 4 horas de clase por semana, por la que le pagaban 165 pesos cada una, es decir 660 pesos semanales, y si bien estuvo de acuerdo a cambiar la modalidad a clases virtuales aunque les bajarían 10 pesos por clase, nunca les dijeron que se les consideraría sólo la mitad de horas, es decir, en su caso solo 2 horas, lo que le cayó de sorpresa pues su pago en esta ocasión fue sólo de 310 pesos semanales y siguió atendiendo 4 clases, es donde se requiere del orden de parte de la autoridad educativa estatal. La situación es que al reclamar y pedir una aclaración, le condicionaron que aceptara eso o nada, con la amenaza de que tendría que firmar su renuncia de no aceptar esa condición…