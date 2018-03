Seguimos esperando la famosa Ley de Movilidad, porque se ha planteado que será el punto de partida para una nueva realidad en materia de transporte urbano, pero hasta no ver, no creer…

Entramos en los terrenos de la educación donde el caso de los “asesores” de inglés y la crisis en el CRENA mantiene ocupados a los funcionarios de silla y escritorio grande en el IEA…

PADRE, MADRE Y DOS PEQUEÑOS se transportan en una motocicleta diseñada para un solo pasajero, poniendo en riesgo su integridad física y su vida, así como la tranquilidad de los conductores de automóviles con los que, en cualquier momento, podrían colisionar… QUEDA CLARO que esta es la alternativa de una familia que no cuenta con los recursos para adquirir un vehículo adecuado, y que, como tantos aguascalentenses no se pueden dar el lujo de perder horas valiosas del día esperando un camión que no se para o no llega… NO SE TRATA de una escena extraordinaria sino de una estampa cada vez más común en nuestras calles, avenidas y carreteras… TAMBIÉN CADA VEZ más frecuente para quienes llevan las manos en el volante la espera de dos, tres o cuatro semáforos para avanzar… LA CANTIDAD DE AUTOMÓVILES que han llegado para quedarse y descomponerse más los que cada año ingresarán -tanto nuevos como usados- a nuestra entidad, son el origen del detrimento en la calidad del aire que respiramos y al congestionamiento vial… LEJOS, MUY LEJOS del imaginario de quienes han tomado las decisiones en los últimos años, está el deseo y las acciones contundentes para que nuestra ciudad cuente con un sistema de movilidad que nos genere orgullo, que no contamine nuestra casa y sobre todo, que haga atractivo y preferible el uso de medios colectivos o alternativos al auto para ir y venir del trabajo o la escuela a la casa… SIN DUDA ALGUNA, para la mayoría, hoy por hoy, la solución es endeudarse para tener un cochecito o dos en la cochera –por que los hijos crecen- y tristemente, no hay más alternativa, porque sí, vaya que da miedo subirse a una bicicleta y rozar el manubrio con las láminas de los camiones… SEGUIMOS ESPERANDO la famosa Ley de Movilidad, porque se ha planteado que será el punto de partida para una nueva realidad en materia de transporte urbano, pero hasta no ver, no creer… SEÑORAS Y SEÑORES diputados, ustedes que con o sin chofer van y vienen en un cómodo automóvil con aire acondicionado y confortables asientos: pónganse un poco en el lugar de quienes los llevaron con su voto al Congreso para que no se tarde y que no se estanque la mencionada Ley porque ustedes, como nosotros y todos los que aquí vivimos y aquellos que vienen, estamos respirando el humo que sale de casi medio millón de escapes, independientemente de cuán moderno sea el modelito… CIUDADES DE MENORES dimensiones que la nuestra, tanto en los países desarrollados como en nuestra propia nación, cuentan con mejores alternativas de transportación para sus pobladores y aquí seguimos atorados… SE QUEDARON ATORADOS en el camino de los trámites cerca de 900 adultos mayores que no recibieron el apoyo por parte del programa “65 y más” correspondiente al primer bimestre del año… SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) esto se debió a que presentaron incompleta la documentación para poder tener acceso a este beneficio… ASÍ LAS COSAS, a pesar de que estas personas de la tercera edad acudieron a las sucursales bancarias, no pudieron cobrar la pensión que les correspondía… ANTE ESTA SITUACIÓN, personal de la dependencia federal está tratando de localizarlos para que entreguen la documentación faltante, y que en el mes de abril estén recibiendo el apoyo… QUÉ PROBLEMÓN cuando no se tienen los documentos adecuados cuando se requiere: de eso nos pueden hablar los que perdieron su credencial del INE y no pueden cobrar un cheque, o los que culminaron una carrera profesional y aún no pueden ejercerla… EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES evalúa la posibilidad que desde aquí se puedan emitir las cédulas profesionales a la comunidad de educación superior… LA PROPUESTA SURGE a causa de los rezagos en la expedición de estos documentos por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública… ESTO IMPLICARÍA REALIZAR convenios de colaboración con los distintos estados de la República Mexicana para que tengan validez en todos lados. Esta medida se analiza dada la situación emergente en el rezago de la emisión de cédulas a nivel federal… Y COMO NO QUERIENDO la cosa nuevamente entramos en los terrenos de la educación, y aprovechamos el espacio para informarle que ayer por la tarde, en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes (ENSFA) “Profesor José Santos Valdés” fue ratificado su director Mario Gutiérrez por un periodo de dos años más… SEGUIMOS CON LA EDUCACIÓN, donde el caso de los “asesores” de inglés y la crisis en el CRENA mantienen ocupados a los funcionarios de silla y escritorio grande en el IEA… POR SI FUERA POCO, Raúl Silva Pérezchica respondió a todas aquellas personas que denostan en su contra por plazas educativas en manos de miembros de su familia y comentó que tanto él como su esposa -quien fue su compañera en la Normal- tienen 40 años de servicio en el sistema educativo… PUNTUALIZÓ QUE ELLA fue la primera supervisora en secundaria técnica en conseguir una plaza base por concurso en el estado de Aguascalientes. La otra persona es su hija que ganó plaza como subdirectora en secundaria, luego de muchos años que estuvo participando con los nuevos reglamentos y formatos… Y COMO A LAS PRUEBAS se remite, el maestro recordó que esto se puede confirmar por las instancias de transparencia. En el caso de su hijo, éste tiene 15 horas de inglés y desde hace tiempo, porque no ha podido ascender en las pruebas, en ese aspecto… EN CUANTO A SU HERMANA, se trata de una maestra que labora en Calvillo y no tiene puestos de dirección, pues es profesora de primaria frente a grupo… Todo ESTE TEMA TIENE INTENCIONES políticas y se comprende por los tiempos actuales, pero todos los temas educativos se resolverán en el ámbito legal, vía demandas laborales o lo que corresponda jurídicamente en los tribunales… POR CIERTO QUE en un acercamiento institucional que pueda arrojar resultados en materia de impartición de justicia y respeto a los Derechos Humanos, el ombudsman J. Asunción Gutiérrez Padilla sostuvo ayer un diálogo con el pleno de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que preside Juan Manuel Ponce Sánchez… Y ES PRECISAMENTE hoy en el salón de plenos del STJ, donde se conmemorará el Día del Juzgador con una conferencia magistral que será impartida por el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIB, Sergio Javier Medina Peñaloza, quien también preside el Tribunal de Justicia del Estado de México… PARA LOS INTERESADOS, el tema a exponer será “Los retos de la justicia en México”, a partir de las 12 horas… TAMBIÉN PARA HOY MIÉRCOLES en punto de las once horas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en pleno recibirá a los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado, ITEA… EL ACTO PROTOCOLARIO será marco para que suscriban un convenio de colaboración que tiene como objetivo la elaboración, implementación y ejecución de diversas actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales y la apertura gubernamental… Y ABIERTAMENTE, el alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada aseguró que no ha pensado en su reelección como Jefe de la Comuna… EN PRIMER LUGAR, porque no son los tiempos y según dijo, está dedicado al 100 por ciento a cumplir su labor como presidente municipal, de tal manera que antes de diciembre de este año no habrá valorado tal posibilidad… EN SEGUNDO LUGAR, porque no será él quien lo decida, sino “el pueblo”, sí, los pabellonenses se expresarán para ver si quieren tanto a su alcalde como para que se quede otro periodo o bien, tan poco como para pedirle que mejor se vaya y venga otro… bueno, así lo dijo… EL TEMA ELECTORAL “rezumba y suena” por todos lados, y ni se diga en los organismos e instancias públicas, donde la rutina se ve trastornada conforme se acercan las fechas clave… SIN EMBARGO, personal del Instituto Fonacot informó que la veda que se avecina por el proceso electoral 2018 no afectará a la dependencia ni a los trabajadores, pues continuarán operando con normalidad con respecto a la aprobación de créditos… A PESAR DE ELLO, reconocieron que no podrán hacer promoción sobre las tasas de interés preferenciales que se ofrezcan desde el inicio de las campañas hasta el día de las elecciones, seguirán recibiendo todas las solicitudes que tramiten los trabajadores formales… Y DE TODO HAY en la viña del señor: obreros listos para endeudarse con Fonacot para llevarse a la familia de vacaciones a Puerto Vallarta, como ejecutivos de corbata de seda dispuestos también a endeudarse pero con un automóvil de lujo… INFINITI, LA MARCA JAPONESA de vehículos Premium, reportó la venta de 199 unidades durante el pasado mes de febrero, cantidad que significa un incremento del 16 por ciento respecto del mismo mes del año pasado, anunciando así el mejor febrero de la marca en México, desde su ingreso al mercado nacional… MAÑANA ES EL DÍA INTERNACIONAL de la Mujer, y no hay duda que ellas son el pilar esencial de la sociedad en general y de la mayoría de las familias, pero el reconocimiento de su labor, sigue siendo deuda pendiente… BASTA ECHAR UN OJO a la burocracia, y los puestos de nivel más alto, son ocupados por hombres y las mujeres arrasan, pero como secretarias de categorías bajas… EN EL SECTOR PRIVADO, hay evidencias documentales de que en empresas de la localidad, a trabajos iguales salarios distintos, claro que los más bajos son de las mujeres… ELLO A PESAR DE QUE las estadísticas advierten que las mujeres son más responsables, más confiables y menos corruptas… DE ACUERDO A DATOS del INEGI, la contribución de las personas para los cuidados de salud mediante un trabajo no remunerado continúa creciendo, lo que representa un mayor desplazamiento del trabajo en el mercado hacia la esfera del hogar… EN ESTE SENTIDO las mujeres continúan siendo las mayores proveedoras de los cuidados al realizar 69 de cada 100 horas que se destinan a favor de la salud de los integrantes del hogar… EN EL CASO DE QUIENES realizan trabajos voluntarios, de cada 100 personas que participan en organizaciones, 48 son mujeres… ESTA PROPORCIÓN se acentúa en las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios educativos y también en la labor de las instituciones religiosas, donde las mujeres representaron más del 58% del voluntariado en ambos casos… INDICADORES COMO ÉSTE, permiten observar que la labor de las organizaciones no sería posible sin el tiempo de trabajo que las voluntarias donan a través de las instituciones de la sociedad civil organizada… ASÍ LAS COSAS, la participación de la mujer, solo se valora en el discurso, no en la realidad…. DONDE HA CAMBIADO la realidad de los derechohabientes del IMSS en la entidad, es en algunas aceras cercanas a Unidades Médicas Familiares del instituto… HEMOS VISTO QUE se han mejorado las rampas para las personas en silla de ruedas, al menos en las unidades 1 y 7, y hoy queremos reconocer esas oportunas y necesarias acciones, de las cuales poco se comenta… ENHORABUENA…

