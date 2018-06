Sin duda alguna, el toque humorístico y espontáneo de las campañas presidenciales se disparó una vez que Jaime Rodríguez, el controversial “Bronco”, logró colarse a la boleta electoral…

LAS AGUAS SIGUEN movidas en el INEGI y nuevamente, para variar, aflora el descontento entre los trabajadores, pues resulta que Carlos Guerrero Elemen, quien fuera director general de Geografía y Medio Ambiente, ya no está, pero sí está, al igual que algunos de sus más cercanos colaboradores a quienes les fue solicitada su renuncia, luego de que se dieron los primeros resultados de la auditoría que realizó en esa dirección desde principios de mayo de este año…. Y NO ES PORQUE TENGAN el don de la ubicuidad, sino porque, radio pasillo (en el INEGI todo se maneja en secreto, a pesar de ser una institución pública), asegura que se está “negociando” que ellos obtengan su retiro voluntario o los beneficios que da un plan pre jubilatorio… PARA LOS TRABAJADORES resulta totalmente incongruente que, si el resultado de la auditoría no fue satisfactorio, ahora hasta los van a premiar y para que “todo quede en casa”, les van a dar un extra… LA LEY DEL RAMO es muy clara, y señalan que cuando un servidor público comete alguna infracción, debe ser sancionado, entonces, lo legal y honesto, sería que esos funcionarios que finalmente son trabajadores, deben recibir la amonestación que correspondiera y no una recompensa… LA BALANZA NO ESTÁ PAREJA en el INEGI; hay que recordar que el próximo diciembre Julio Santaella, el presidente, cumplirá tres años en el cargo, la mitad de su periodo, y nada más no acaba de cuajar la tan llevada y traída Reestructura del organismo… POR SI FUERA POCO, se dice que este mes habrá más cambios, algunos enroques en la cúpula de ese organismo… OJALÁ Y LE ALCANCE el tiempo y si no, no hay problema, él regresa a su puesto en el Banco de México, donde goza de licencia laboral, desde el 2016… Y EN TODOS LADOS se cuecen habas y las injusticias son, por decirlo de alguna manera, el pan de todos los días en familias, empresas, barrios y naciones… HAY QUIENES TIENEN el privilegio de jamás rendir cuentas y de incluso ser premiados o protegidos independientemente de los logros obtenidos, y hay otros que –como debería ser en cualquier puesto de trabajo de cualquier nivel- están sometidos a una constante supervisión para asegurar que pueden hacer la chamba, lo hacen respetando los valores de la organización y dan los resultados esperados… DEL MILLÓN Y MEDIO de maestros adscritos al sistema educativo nacional obligatorio, solo 300 mil de ellos han cumplido con su evaluación de desempeño o con el examen de permanencia, señaló el ex consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y actual presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, Eduardo Backoff Escudero, quien estuvo ayer en nuestra entidad… EL ESPECIALISTA aclaró que los porcentajes de evaluación aumentan significativamente cuando se considera a los maestros de nuevo ingreso, porque ellos deben pasar por un concurso y esa es harina de otro costal… SIGUIENDO CON ASUNTOS en materia educativa, hoy se realiza la segunda jornada de actividades del Segundo Encuentro de Tutoría “Docencia y profesorado principiante en el Sistema Educativo”, que se desarrolla en el Gran Hotel Alameda, con la participación de 600 profesionales de la educación… EN ESTE ENCUENTRO contará esta mañana con la participación de la presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, María Angélica Buendía Espinosa, que impartirá la ponencia “Enseñar, aprender, transformar la docencia como espacio de resignificación”… SIN DUDA ALGUNA, el toque humorístico y espontáneo de las campañas presidenciales se disparó una vez que Jaime Rodríguez, el controversial “Bronco”, logró colarse a la boleta electoral… LAS CARCAJADAS no se hicieron esperar ayer entre los oyentes que participaron en la visita que el comediante candidato realizara a las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc… PREVIAMENTE, Rodríguez Calderón compartió el desayuno con productores de Calvillo en Hacienda de Vaquería… PASADAS LAS 11:30 de la mañana, el candidato independiente arribó a la mencionada casa de estudios donde sostuvo un encuentro con jóvenes estudiantes quienes le hicieron diversos cuestionamientos en materia de educación, seguridad, economía, así como la relación bilateral con Estados Unidos… MÁS TARDE, en su encuentro con reporteros locales y nacionales, “El Bronco” se quejó del trato inequitativo que ha tenido como candidato independiente por parte de varios medios de comunicación en el país, particularmente del comunicador Joaquín López Dóriga, -con quien tiene pleito casado, como bien se sabe- toda vez que dijo que a pesar de tener la obligación por ley de darle cobertura y espacios, no los ha tenido de algunos de ellos… AL REFERIRSE AL TEMA de la seguridad, “El Bronco” reconoció que también ha sido objeto de amenazas, luego de que ha dado su número de celular a mucha gente… EXPLICÓ QUE CUANDO alguno de sus comentarios, propuestas o dichos no caen en gracia, recibe llamadas poco cordiales en respuesta… SOBRE LA VIOLENCIA hacia la mujer, Rodríguez Calderón dijo que buscará reencauzar la educación desde los niveles iniciales para acabar con la razón de la violencia hacia el género femenino. En tal sentido, dijo que la Reforma Educativa, solo tuvo un carácter laboral, pero no empoderó al maestro para que haga su papel, donde se tiene que responsabilizar a los padres de que eduquen bien a sus hijos… TAMBIÉN SE REFIRIÓ al encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador y el candidato dijo dudar de que se haya logrado hacer las paces, pues aseguró que el tabasqueño es rencoroso y que los empresarios no creyeron en sus palabras… FINALMENTE, sobre los comentarios hechos por Jorge Castañeda -quien forma parte del equipo del panista Ricardo Anaya- en el sentido de que el presidente Enrique Peña Nieto ya pactó con Andrés Manuel López Obrador, “El Bronco” dijo: “Vamos a ver si gana, veríamos la misma novela, de que nadie va a vencer la corrupción y la maldad en el país. No se debe de llegar al poder haciendo acuerdo en lo oscurito, no se debe de llegar y si ya lo tienen, allá ellos y su conciencia. Puede ser pero yo no creo que haya tal perversidad pero puede ser que exista”… POSTERIOR A ESTE ENCUENTRO, el otrora mandatario de Nuevo León acudió al Centro Comercial Agropecuario donde realizó un recorrido y recogió las inquietudes de trabajadores y condóminos del lugar… AUNQUE SE VAN AGOTANDO los tiempos de las campañas, todavía falta ver y escuchar a los candidatos en distintos escenarios, solos o frente a sus contrincantes, en mítines al aire libre o en las cómodas instalaciones de un salón de eventos con aire acondicionado… ENTRE TANTOS espacios que pueden ser aprovechados por los candidatos a legisladores federales y estatales para dar a conocer sus propuestas, se encuentra el que ofrecerá el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes y que fue anunciado ayer por Juan Manuel López Valdivia… LÓPEZ VALDIVIA aseguró que el objetivo de este foro (que llevará el nombre de “Encuentros para el Diálogo 2018”) es conocer quiénes son y en qué creen los contendientes… SE TRATA DE “un ejercicio de diálogo entre instituciones y organismos inspirados en el humanismo trascendente, con los aspirantes a puestos de elección popular, donde también se les dará a conocer el sentir de la sociedad civil sobre temas de interés común”… EN CONFERENCIA DE PRENSA, indicó que igualmente se solicitará a los contendientes que presenten propuestas creativas que solucionen problemas e interrogantes de la sociedad, así como conocer su posicionamiento sobre algunos temas de la agenda pública… RECONOCIÓ QUE TÓPICOS como el matrimonio homosexual y la defensa de la vida, serán abordados de manera respetuosa, con la única finalidad de conocer las posturas que enarbolan los actores políticos participantes en el proceso electoral… SERÁ EL DÍA 12 de junio cuando se realice el encuentro con los candidatos al Senado, el 14 con los que aspiran a un lugar en San Lázaro y el 19 para los que buscan un espacio en el Palacio Legislativo de nuestro estado… HASTA AHORA, solo han confirmado su presencia contendientes de Morena, del PRI y del PAN… ESTOS “ENCUENTROS PARA EL DIÁLOGO 2018” se llevarán a cabo de manera coordinada por el Consejo de Laicos, Coparmex Aguascalientes y la representación estatal de la Unión Social de Empresarios de México… POR CIERTO QUE empresarios asociados a Coparmex Aguascalientes solicitarán de inmediato un encuentro con el nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado, comisario Porfirio Javier Sánchez Mendoza… LOS HOMBRES DE NEGOCIOS quieren conocer más sobre sus antecedentes que le permiten llegar a tan alta responsabilidad en la entidad; fue el comentario que hizo ayer Raúl González Alonso luego de conocer el nombramiento hecho a su favor para incorporarse al gabinete estatal en un área tan sensible como lo es el de la seguridad pública… DIJO QUE EN TANTO no platiquen con él no hay nada que opinar respecto de su arribo al cargo, si bien esperan que sea un perfil idóneo para sacar adelante el reto de devolver la tranquilidad a la sociedad aguascalentense… ESO, LO ESPERAMOS cientos de miles de ciudadanos… Y SIGUIENDO CON LA INERCIA del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró recientemente, ayer, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, aprobó el dictamen de dos iniciativas… LA PRIMERA, para crear el Programa Estatal de Educación Ambiental, y sea aplicado en todos los grados del nivel básico… EN ESTE PROGRAMA deberá incluirse la enseñanza de tópicos como la forestación y reforestación, cuidado del agua, clasificación de residuos sólidos, reciclaje y disminución de la generación de residuos… LA SEGUNDA, contempla esquemas de control, gestión y orientación de esfuerzos gubernamentales para detonar la inversión de recursos que propicien la implementación de energías alternas limpias… Y PARA DESPEDIRNOS, una más de medio ambiente… EN CONTINUIDAD AL TEMA de no usar más popotes y plásticos, hay datos de la ONU que son alarmantes; se estima que cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plástico, el equivalente a un camión de basura por minuto… LA PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO va en aumento, y agárrese bien porque las siguientes cifras resultan tan reveladoras como preocupantes: en la última década usamos más plástico que en todo el siglo pasado; compramos 1 millón de botellas de plástico por minuto; el plástico constituye el 10% de todos los residuos que generamos… ESE MATERIAL DAÑA al ecosistema y hay que ponerle un alto a este problemón que estamos dejando a las futuras generaciones… DEBEMOS EMPEZAR por los ciudadanos que decidamos no usarlos y encontrar otros recipientes no temporales que abatan la producción de los plásticos…

