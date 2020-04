Los economistas consideran que el plan AMLO quedó a deber, además de que fue muy gris y ambiguo. Gerardo Sánchez Herrera dijo que eso de generar 2 millones de empleos ni ellos se la creen porque no es ocupación como tal, sino que es con su programa de becarios que no tienen seguridad social ni Infonavit del Programa Sembrando Vida, cuyos frutos se tendrán hasta dentro de 4 años. Lo único que consideró positivos es que al pequeño comerciante le van a regresar el IVA en un plazo no mayor a tres. La parte populista fue la ocurrencia esa de quitarle el aguinaldo a la alta burocracia.

El mensaje esperado no llegó al gremio de los constructores, ya que al no estar dentro del catálogo de actividades esenciales y que la industria cementera ha dejado de producir, al igual que algunas acereras, temen que el material para edificar sólo les dure 3 semanas más, por lo que esperan que su postura sea reconsiderada y esas industrias básicas para su sector vuelvan a activarse en lo inmediato, de lo contrario la crisis para esta industria, con la infinidad de trabajadores sin empleo temporal, podría agravar la crisis.

Esta labor se ha hecho en todo el territorio estatal, promocionando de manera permanente las medidas de prevención para contener la propagación de este virus, de ahí que se sigue entregando gel antibacterial y fomentando el lavado frecuente de manos, además de darles material impreso para que informen a sus clientes. Yosef Guirao Vega, director de Servicios de Salud de la dependencia, explicó que brigadas de trabajadores de la salud visitaron los principales tianguis y mercados de la entidad para explicar a vendedores y clientes la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias como estrategia para contrarrestar el contagio de este virus que puede llegar a ser letal. Entre los lugares que han sido visitados destacan el Centro Comercial Agropecuario, los tianguis de Pilar Blanco, La Estrella, Infonavit Morelos, La Purísima en lo que respecta a la ciudad capital; mientras que en municipios del interior se recorrieron los mercados de las comunidades de El Cuervero y la Panadera en Calvillo, así como los tianguis de los municipios de Cosío y Rincón de Romos… EN ESPERA DE QUE LA CMOV actúe, se encuentran las agrupaciones de taxistas a fin de que la dependencia les pueda apoyar para designar sitios temporales de estas unidades y con ello evitar el ruleteo por toda la ciudad lo cual les permitiría ahorrar gasolina y por ende tener una economía en ese sentido, al no estar gastándola mientras se circula por la ciudad capitalina; al menos mientras termina lo de la pandemia del COVID-19… MOLESTO CON PROFECO, el representante del grupo de Industriales de la Masa y la Tortilla en Aguascalientes, Héctor Pérez, dijo no estar de acuerdo en la actuación de la dependencia federal que recientemente ha colocado sellos de suspensión en tortillerías, al considerar que se están excediendo en el costo por kilogramo del alimento. El líder del gremio, expresó que las autoridades están actuando de manera arbitraria, ya que el precio en la tortilla se rige por la oferta y la demanda, en consecuencia, sus sellos de suspensión son como para hacer que están trabajando. Solicitó que cambie de actitud pues únicamente se están afectando negocios familiares… MITOS Y FALSAS CREENCIAS rodean a los perros de edad avanzada, lo que hace que no sean adoptados tan fácilmente por las familias, reconoció el gerente de Programas contra la Crueldad Animal de la Asociación Humane Society International, Felipe Márquez Muñoz. El activista comentó que existe renuencia en general por parte de la gente que piensa en adoptar a un animalito de edad avanzada con falsas creencias de que éstos no se adaptan fácilmente y que va a ser difícil que convivan con la familia o bien que no se van a acostumbrar a su nuevo hogar; lo cual es un error…