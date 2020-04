Decepcionó a muchos, pero otros ya esperaban que el presidente López Obrador no cubriera las expectativas del sector productivo y así fue. Su mensaje este domingo desde Palacio Nacional dejó insatisfechos especialmente a quienes tienen empresas, en cuyo seno ayer trascendió el comentario en el sentido de que “lamentablemente al presidente le interesan sus programas asistencialistas y poco le importa la iniciativa privada, no obstante que es la que genera economía.

Para mejores tiempos ha quedado el proyecto de la Policía Rosa en el municipio de Aguascalientes, pues en la Secretaría de Seguridad Pública se ha tomado la decisión de esperar hasta que pase la contingencia sanitaria, si bien, la percepción es que el proyecto no iba muy adelantado pues fueron varios los anuncios de que ya casi, ya casi, pero sin elementos concretos, de tal forma que igual y este periodo da chance de que se apliquen en su implementación.

DECEPCIONÓ a muchos, pero otros ya esperaban que el presidente López Obrador no cubriera las expectativas del sector productivo y así fue. Su mensaje este domingo desde Palacio Nacional dejó insatisfechos especialmente a quienes tienen empresas, en cuyo seno ayer trascendió el comentario en el sentido de que “lamentablemente al presidente le interesan sus programas asistencialista y poco le importa la iniciativa privada, no obstante que es la que genera economía… CON MUCHA EXPERIENCIA y crisis superadas, el líder moral del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes y presidente de la Cámara del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz, por su parte, dijo que más que criticar los programas del gobierno para que empresarios puedan hacer frente a la crisis económica que se avecina, derivada de la contingencia de salud, mejor deberían revisar los planes y ver si hay alguno en el que puedan encuadrar. Deben saber, dijo, que ser empresario es un reto y sacrificio, como se tendrá que hacer en esta ocasión y no descuidar a los trabajadores que “siempre se la juegan con nosotros”. Refirió que sin duda a unos costará más que a otros, pero es tiempo de mostrar de qué están hechos los empresarios ahora que tendrán que poner su máximo esfuerzo para conservar su plantilla laboral al paso del virus…esas son lecciones… UN ANÁLISIS realizado por el Colegio de Economistas al programa de medidas emergentes por la emergencia sanitaria, para Aguascalientes, arrojó observaciones en diversos sentidos. Su presidente, Jael Pérez Sánchez, destacó como primer punto que no se sabe cuánto es de recurso adicional de los mil 500 millones de pesos anunciados previamente. En los POSITIVOS, la presentación conjunta del Estado y el municipio; la disminución de tasa de interés en créditos; facilidades de pago en créditos en cuanto al SIFIA; la entrega de apoyos a adultos mayores por parte del DIF; la suspensión de actos de fiscalización por parte de la SEFI; la entrega de 50 mil apoyos alimenticios por parte de la SEDESO; la campaña para el impulso del consumo local; y un mayor porcentaje de Promipyme y Joven Emprendedor. En los NEGATIVOS, la ausencia de estrategia para el sector industrial y comercio, así como a líderes en empleo; recursos insuficientes para hotelería, alimentos y bebidas; no garantiza que los 70 millones de apoyo a familias impacten el consumo local; se requiere ampliar la reducción del 30% del ISN a empresas medianas y grandes; mayores recursos a los Municipios adicionales a los del sector de construcción; y priorizar el acceso a capital de trabajo para brindar liquidez a todos los sectores… EN LA SEGUNDA QUINCENA de abril se registraría el pico del COVID en México, según comentó el médico infectólogo e internista, Francisco Márquez Díaz al referir que en un análisis hecho por un grupo de médicos e investigadores en Estados Unidos que hace un estimado global para distintos países, incluido México, el comportamiento de la epidemia alcanzaría su grado mayor en la tercera semana en México. Y es que estamos entrando en la dispersión de la enfermedad en nuestro territorio, y por la velocidad de transmisión y los periodos de incubación, se estima que se active en la segunda mitad del mes, particularmente en la tercera semana que es cuando sería el pico de la enfermedad… EL TEMOR AL COVID19 ES MENOR que el de no tener dinero para pasar los días entre los comerciantes ambulantes y tianguistas. Y es que en diversos puntos de la ciudad siguen instalándose en su mayoría, para vender aunque sea poco y tener un ingreso que les permita al menos sobrellevar la situación actual; y si los franeleros se habían ausentado en los dos domingos pasados alrededor de la Línea de Fuego y de La Purísima, ayer reaparecieron pues les urge llevar algunas monedas para el sostén de sus familias… EN CONTRASTE de los 60 notarios públicos activos en Aguascalientes, solamente 27 laboran de manera ordinaria ante la contingencia sanitaria comentó el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Guillermo Ballesteros Guerra. Y es que 33 fedatarios manifestaron ante la visitaduría su decisión de separarse temporalmente de su función hasta fin de la contingencia para mantenerse resguardados en sus domicilios. El personal también se retiró, con sus condiciones normales laborales, es decir, que está garantizado el pago de su sueldo, según se acordó. Pero la función notarial no se suspende, hay 27 en plenitud para atender cualquier cuestión que se quiera hacer de parte de la ciudadanía, recalcó… MIENTRAS EL FIN de semana fueron presentadas las primeras convocatorias para el apoyo a la iniciativa privada, se espera que este lunes salga otro bloque de avisos para que otros se sigan sumando a los proyectos que se han contemplado y que en su momento puedan ser considerados para tener el beneficio económico a través de financiamientos que les permitan enfrentar la crisis económica que se tendrá y que en algunos casos ya han comenzado a padecer… DEL 6 AL 17 DE ABRIL, el servicio educativo en Aguascalientes entra a un receso escolar, aunque deberán mantenerse en casa para protegerse de cualquier exposición al COVID-19, es recomendable que los papás continúen aprovechando toda esas plataformas electrónicas abiertas al público para la ocupación productiva de sus hijos, y de esta manera disfrutar de unos días tranquilos respecto a los quehaceres escolares… BAJÓ HASTA EN 95% la actividad en los estacionamientos, según informó el presidente del gremio, Mauricio López Muñoz quien consideró indispensable que se estimule el quedarse en casa, "más vale estar todos un mes resguardados, que no cuidarse y alargar esta situación dos o tres meses"…