Es por ello que hemos reducido el presupuesto del Tribunal Electoral para su funcionamiento”…ESTA INFORMACIÓN, la dio a conocer EL HERALDO desde el pasado jueves, pero no es que hayan decidido disminuir el presupuesto, lo que resolvieron es pagarle a los magistrados a partir desde el presente mes de octubre, que es cuando deben empezar a chambear y no con retroactividad a agosto, que era la propuesta original… ADEMÁS, a cada uno de los magistrados le dejaron el mismo salario de 150 mil pesos mensuales, como si estuviera el horno para bollos… ASÍ LAS COSAS, no hay razón para que la diputada panista se luzca, con un dictamen que ya aprobó el Pleno y que ya se dio a conocer… POR SU PARTE, la diputada Cristina Urrutia, después de declararse enemiga de los reflectores, aprovechó la presencia de los medios de comunicación, para rendir su primer informe de actividades en sesión de la Diputación Permanente… A PESAR de que dijo ser de las personas cuya mano izquierda se entera de lo que hace la derecha, ahora ha convocado a los medios para informarles sobre un donativo que dará a la Unidad de Oncología del Hospital Hidalgo… Y SI DE SOMBREROS ajenos se trata, hay quienes han caído en el ridículo; con motivo de la tragedia de los sismos y huracanes y virtud a la exigencia del pueblo de que el dinero de las campañas políticas se vaya a la reconstrucción de casas, escuelas, hospitales, las posturas han sido diversas… PERO HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA: y recordemos la quemada que se dieron los senadores del PAN, al “contribuir” abriendo una cuenta bancaria para que fuera el pueblo el que depositara sus donativos y que ellos se lucieran… COMO LA PROPUESTA fue fallida, ahora en una postura más congruente consideran que es indispensable se emita un decreto emergente, temporal, para que los recursos del INE y las subvenciones a partidos, puedan cambiar de destino, sin violar la ley (como si eso les preocupara mucho)… EL CASO ES QUE el Senado insiste en ponerse guapo, que los partidos donen el 85% del gasto ordinario y el 50% de gastos de campaña, lo que representaría un monto superior a los cinco mil millones de pesos, lo cual es razonable… PERO EL PRI, dice estar dispuesto solo a dar el 25% de los recursos que le da el INE para su operación anual, y de los gastos de campaña cero pesos… CLARO QUE, con la postura del PAN, ya están pensando en no dejarse, y hacer otro planteamiento… DEBERÍA EXIGIRSE a las autoridades electorales y a los partidos políticos, hacer público cuánto van a donar en definitiva, de gasto corriente y gastos de campaña, para que el pueblo sepa por quién votar… POR CIERTO, al que no lo calienta ni el sol, es al presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, ya que luego de frotarse las manos, no quiere que el presupuesto se reduzca un ápice, argumentando que de hacerlo estarían en peligro las elecciones, o sea que para él, la austeridad es sinónimo de fracaso… PERO NADA PODRÁ HACER si los diputados locales y el INE deciden lo contrario, cada quien en el ámbito de su competencia… A CASI 10 MESES de cumplirse el término previsto en la ley de cuatro años como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez ha dicho que no buscará su reelección para un segundo periodo en el cargo, aunque tenga derecho a ello… CONVENCIDO, dijo que su paso por la presidencia ha estado lleno de retos y satisfacciones, sin embargo se hará a un lado a fin de que alguno de sus compañeros del pleno del STJ llegue al cargo, asegurando que no tiene idea aún de quien pueda ser, pues evidentemente todos los que integran el pleno tienen la pretensión legítima de llegar a la presidencia, –y aquí agregaríamos, y hasta los que no la tienen, también–… PERO EL CASO ES que en radio-pasillo del Palacio de Justicia, hace semanas, quizá hasta un par de meses, que se escucha que quien estaría interesada y podría ser apoyada para la presidencia, sería la magistrada Gabriela Espinosa Castorena… SERÁ EL 23 DE JULIO del 2018 cuando se lleve a cabo el relevo en el mando del Poder Judicial del Estado y como de aquí a entonces muchos escenarios se pueden ir construyendo, nos quedamos con el dato que se nos ha anticipado y es que el magistrado Ponce Sánchez no se reelegirá… ESTARÁ EN AGUASCALIENTES el 15 de octubre Andrés Manuel López Obrador… EL SEMPITERNO candidato en campaña presidencial encabezará en tres municipios asambleas informativas programadas de la siguiente manera: a las 10 de la mañana arribará al salón María Elena en Villa Juárez, Asientos; al filo del mediodía hará lo propio en el municipio de Rincón de Romos, donde la sede del evento será el Salón Ejidal… SU GIRA, destacada como una “campaña dirigida a militantes de Morena”, concluirá a las 15:30 horas en el salón Los Faroles en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga… EL ANUNCIO LO HIZO AYER, con bombo y platillo, el dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Aldo Ruiz Sánchez… CONCLUYE HOY LA POSIBILIDAD de que algún ciudadano sin partido pero con ambiciones políticas pueda levantar la mano frente a la autoridad electoral para contender por una diputación federal en calidad de candidato independiente… LAS BASES DE LA CONVOCATORIA lanzada por el Instituto Nacional Electoral el pasado 10 de septiembre así lo marcan con toda claridad y señalan el día 4 de octubre como la fecha fatal para que quien se anime le avise al INE y éste le otorgue las credenciales correspondiente para que actúe en ese rol… COMO LA LEY NO SEÑALA hora específica y hasta la mañana de ayer no había algún animado que hubiere hecho cita para ir a manifestar su intención de ser candidato ciudadano a diputado federal, el delegado estatal Ignacio Ruelas Olvera comentó que tras el cierre de la jornada laboral de este día habrá una guardia “por lo que se pueda ofrecer” hasta las 23:59 horas… Y SI ENTONCES NADIE LLEGÓ, querrá decir que Aguascalientes tendrá la convencional representación de figuras partidistas en la Cámara de Diputados federal… INTENSA AGENDA DE TRABAJO de la Presidenta Municipal de Aguascalientes; a las 8:30 hrs., entregará reconocimientos a miembros de la Dirección de Protección Civil Municipal. A las diez de la mañana se incorporará a la jornada semanal del Miércoles Ciudadano, en Palacio Municipal. Por la noche, a las 20:00 hrs., presidirá la ceremonia de premiación del concurso del cartel Mitos y Leyendas 2017 “El Amor de La Muerte”, en el Panteón de La Cruz… AYER EN EL CABILDO Tere Jiménez, participó en sesión extraordinaria donde se aprobó declarar como recintos oficiales el Salón Presidentes, la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación y el Segundo Patio de Palacio Municipal, para desahogar las sesiones ordinarias o extraordinarias que sean citadas hasta antes del 4 de noviembre de 2017, pues el Salón Cabildo será sometido a diversos servicios de mantenimiento… PARA LA ADMINISTRACIÓN de Tere Jiménez el asunto de “la industria sin chimeneas” comienza a ganar espacios en la agenda, y por tal motivo, la Secretaría de Economía Social y Turismo del Ayuntamiento capitalino ha iniciado una serie de reuniones de acercamiento con diversas entidades del ramo como la Secretaría de Turismo, la Asociación de Hoteles y Moteles, la Cámara de Restauranteros… LO QUE QUIEREN, es potencializar el tema turístico que en la primera mitad de esta administración municipal no tuvo suficiente atención, pero ahora se adquiere mayor conciencia para difundir el arte y la cultura imperante en el municipio de Aguascalientes…Y YA QUE MENCIONAMOS a los encargados de hospedar a los visitantes, la Asociación de Hoteles en Aguascalientes llama a sus socios a ponerse las pilas para el 2018, porque se abrirán cinco nuevos hoteles en breve y se deben buscar nuevos festivales, convenciones y horizontes para atraer turismo… PARA ELLO, SERÁ CLAVE que el Centro de Convenciones y el Ficotrece tengan una ocupación deseable en la realización de eventos… POR AHORA, fuera de la temporada ferial, los huéspedes mayoritarios en Aguascalientes son ejecutivos y visitantes de la Ciudad de México y la estrategia de captación continúa siendo completamente individual por cada hotel de la entidad, de ahí el llamado a articularse y ampliar nichos de mercado… PASANDO A LAS VOCES que surgen en las sedes de los partidos políticos, el dirigente del PRD, Emmanuel Sánchez Nájera mencionó que con la llegada del doctor Héctor Grijalva Tamayo a la Dirección de Salud Mental del ISSEA, se espera que pronto genere resultados para reducir la incidencia de autoinmolaciones entre la sociedad de Aguascalientes… PERO MÁS ALLÁ de los comentarios de las fuerzas políticas o de los programas para captar medicinas que las familias no usan en los hogares, se requiere que cada persona empiece a sentirse amada, aceptada y respetada… EN ESA MISMA MEDIDA menguarán, pero requiere manos a la obra y esto debe alcanzar a todos, no solo a las personas que sufren depresión profunda… POR OTRO LADO, el partido Movimiento Ciudadano ayer hizo un llamado para que pronto se instale en Aguascalientes el Tribunal Electoral del Estado, ya que cuenta con presupuesto, pero ojalá que pronto, en breve, defina el lugar en donde se instalará y de esa forma recibir los asuntos en materia electoral… SIGUIENDO con los naranjas, Jaime Durán Padilla, dirigente del partido, lanzó una crítica contra la actual administración estatal… DIJO QUE SUMAN ya 10 meses de trabajo y no se ve nada de resultados sobre las investigaciones al sexenio anterior, y dijo que son dos casos exhibidos con montos ridículos como el del Sr. Rivera y el del ex rector de la Universidad Tecnológica… SE QUIERE SABER de la gente que sí malversó los recursos y que suceda fuera de los procesos electorales, porque si no se desvirtuará el plan de acción y por sanidad política… YA ES HORA DE DECIRLO, dijo Durán, y si no encuentran más, pues que lo digan también… PARA DESPEDIRNOS, una de bicicletas… Urbanistas comentaron a la redacción de EL HERALDO que es necesario que los proyectos de ciclovías que se hagan en el futuro estén precedidos de estudios para que se hagan con buena planeación, y no hacerse obras al vapor… EXPUSIERON QUE se corre el riesgo de convertirse en inversiones con un tiempo de vida muy corto y recursos públicos malgastados… LAS PRUEBAS pueden apreciarse en distintos puntos de la ciudad: de la ciclovía que se realizó en La Alameda, la cual culmina en forma circular en el corazón de la Purísima, hoy sólo quedan vestigios que hacen las funciones de incómodos topes… OTRO EJEMPLO: el año pasado en algunas vialidades como Avenida Universidad, o en calles céntricas como Rayón y Talamantes, se delimitaron con pintura zonas que serían carriles exclusivos para ciclistas, pero tan pronto se borraron no se han vuelto a pintar y ya nadie respeta estos espacios… HAY POR SUPUESTO, casos de éxito, como las ciclovías que se encuentran sobre las avenidas Gómez Morín o Miguel de la Madrid, pero son los menos… SIN SER EXPERTOS, basta con comparar la diferencia entre las exitosas y las que fracasaron: definitivamente un bote de pintura no hace una ciclopista, y lo barato sale caro… POR LO PRONTO y para la reflexión: si usted es ciclista, utilícela; si maneja un vehículo automotor, sea empático con el que va en dos ruedas; si es peatón, no se arriesgue y cruce por esquinas y puentes peatonales… HOY YA ES, ombligo de semana…