EL PROBLEMA no es la existencia de las sustancias que modifican la conducta de las personas, sean estas legales o no, pues estas han acompañado a la humanidad desde que la casa era caverna y la cena se servía directo del bisonte… EL ASUNTO DE FONDO es la falta de formación e información científica, suficiente y oportuna que ayude a dimensionar los problemas de salud que se derivan por el consumo irresponsable de cualquier sustancia que nos hagan sentir “diferentes”… EN FRANCIA, una exitosa campaña en contra de las adicciones, llevaba el nombre de “Saber más, Arriesgar menos”, y por ese frente deberán intensificarse las labores en la casa y en la escuela… LA HISTORIA NOS DEMUESTRA que la prohibición a rajatabla suele ser contraproducente, tapar el sol con un dedo no ayuda en nada y en el extremo opuesto, nos encontramos con absurdas conductas de padres de familia que promueven el consumo del alcohol, la droga más “permitida socialmente” entre los adolescentes, a veces como forma de una malentendida hombría, por ejemplo… PARA ALGUNOS ESPECIALISTAS, los adictos suelen tener padres o abuelos con esta misma condición, pero para muchos, el asunto se ve desde otra perspectiva cuando nos remitimos a la frase achacada a Albert Einstein: “El ejemplo, no es la mejor manera de influir sobre los demás, es la única manera”… PARA TERMINAR con el asunto, uno de los primeros pasos es romper con el tabú, y atrevernos a abordar con los pequeños el tema de la adicción al alcohol y del resto de las sustancias adictivas de manera abierta, sincera y con datos duros y seguros… Y YA QUE HABLAMOS de los datos científicos, esos que destruyen fantasmas, abren los ojos y mejoran nuestro mundo cuando son bien utilizados, nos movemos al Palacio Legislativo… LA DIPUTADA KARINA EUDAVE, dijo que debido a la aprobación unánime de la reforma a la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento, ahora en Aguascalientes se podrán generar empleos mejor pagados, pues con el estímulo de reducción de pago de Impuesto Sobre la Nómina (ISN), “las empresas desarrollarán sus propias tecnologías y estarán en condiciones de pagar mayores salarios y mejorar los programas de capacitación de su personal”… LO QUE OLVIDÓ COMENTAR la legisladora es que en su momento, su homóloga Citlalli Rodríguez, propuso la derogación del ISN, lo que no aceptaron los panistas… Y ES QUE NO SE TRATA de impulsar la tecnología con estímulos fiscales, sino impulsar a toda la iniciativa privada, quitándole a las empresas la monserga del ISN… ESTE IMPUESTO DEBE ELIMINARSE al parejo y no reducirlo proporcionalmente a determinado sector, ya que todas generan empleo, independientemente del giro que manejen… Y YA QUE HABLAMOS de las ideas que de pronto salen de boca de los que hacen de la política su estilo de vida, el delegado federal de la Secretaría de Gobernación, Armando Romero Rosales aseveró que los panistas podrán proponer la desaparición de las delegaciones federales al calor del próximo proceso electoral 2018… DIJO TAMBIÉN que tales situaciones no le preocupan y no se pueden quitar, porque ello implicaría regresar al centralismo, a los tiempos de la colonia… ESO SENCILLAMENTE no es procedente, dijo… “No atenderé ese asunto, como no tiene viabilidad, no le daré importancia”… SON ASUNTOS QUE SE PLANTEAN y que después caen por su propio peso. Así es… UNA FORMA PRÁCTICA de decir que “las cosas caen por su propio peso” es cuando aseguramos que lo barato sale caro… JOSÉ LUIS MACÍAS BARRÓN, presidente de la Canieti (Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, reconoció que a nivel local son comunes los casos en los cuales las pequeñas empresas recurren a la compra de piratería en software… EXPLICÓ QUE ESTO se debe a que no tienen recursos para adquirir las licencias de los distintos paquetes computacionales que necesitan para sus labores diarias; añadió que aunque parezca que esto no tiene consecuencias, en ocasiones las compañías de software solicitan llevar a cabo auditorías cuando detectan anomalías, lo cual podría acarrearle problemas a estas empresas… POR LO ANTERIOR, dijo que es necesario fomentar la cultura del software libre, que son paquetes computacionales que hacen funciones similares a las marcas más conocidas, pero cuyos creadores permiten que particulares y las empresas los usen libremente… CON EL “BOOM” de las micro y pequeñas empresas y el impulso a los emprendedores, más relevancia tiene que los programas de cómputo que facilitan las labores administrativas sean accesibles y acordes al presupuesto de las nacientes empresas, para evitar caer en la tentación de la piratería… OTRO ASUNTO que resulta imprescindible tener bajo control en cualquier organización, es el amarre legal y la buena lid en las relaciones laborales… DESAFORTUNADAMENTE, prevalece a todos los niveles mucha ignorancia sobre el tema de la normatividad laboral, y tanto derechos como obligaciones son tergiversados o confundidos por los mismos patrones y ya no se diga por los trabajadores… PUDIÉRAMOS CREER que estos enjuagues están perfectamente amarrados en las instancias de gobierno, donde la fuerza laboral suele estar bien blindada con sindicatos y profesionales de la materia, y también pudiéramos imaginar que no truenan bombas tardías por la existencia de áreas legal-laborales… SIN EMBARGO, salta la liebre donde menos lo esperamos… TAL PARECE QUE la delegación de la Profeco tiene el santo al revés en materia jurídica, toda vez que de manera inédita fue objeto de un embargo por demanda de quien fuera el jefe de Servicios de la Dependencia, Luis Felipe Hidalgo Trujillo… AQUÍ EL ASUNTO es que el equipo jurídico de la dependencia tendrá que ponerse más vivo en estos temas para evitar justamente que les vuelvan a meter gol… TALES PRECAUCIONES deben de considerarse, sobre todo tomando en cuenta que no es la primera vez que pierden un juicio, toda vez que en meses anteriores, aunque no de índole laboral, ya hubo un antecedente con CAASA, quien también era demandada por la misma dependencia federal… SIGUIENDO CON OTRAS historias de final de relación laboral, la renuncia de Héctor Benítez López a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal no lo exime en ninguna manera de las presuntas responsabilidades en torno a los estudiantes normalistas golpeados en junio pasado por policías municipales, aseveró Francisco Flores Flores, líder de Cimientos del Magisterio… EL DIRIGENTE llamó a las autoridades en turno a continuar con las investigaciones y a resolverlo lo más pronto posible y así envíen el mensaje de que se pone en orden en la casa y no se envíe más el mensaje de la represión hacia la gente que se manifiesta en la vía pública… DESCONCERTANDO a multitud de conductores, las Normalistas de Cañada Honda junto con otros estudiantes de otras normales y otras organizaciones ciudadanas, hicieron su aparición para conmemorar el 49º Aniversario de la matanza de estudiantes de Tlatelolco… CON CONSIGNAS Y RECLAMOS en contra de lo que consideraron un Gobierno Opresor salieron a las calles a exigir que se castigue a los responsables -que en su mayoría ya se encuentran varios metros bajo tierra- y de paso recordar a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, los hechos ocurridos en otras partes tales como en Aguas Blancas, en Acteal, Tlatlaya y lo ocurrido el pasado 9 de junio en contra de los estudiantes de la Normal de Tiripetío, Michoacán… EN OTROS ASUNTOS de naturaleza muy diferente, donde comienza a observarse otra dinámica es en el Colegio de Economistas, y es que esta agrupación permaneció por un tiempo con un bajo perfil y una afiliación pobre… AHORA, con su nuevo presidente, Jael Pérez Sánchez, comienza a hacerse más mediático este cuerpo colegiado, pero habrá que ver si esto trae beneficios más allá de los reflectores, como un incremento en la afiliación, y un mayor impacto de los profesionales de la economía con relación a las distintas actividades productivas que hay en Aguascalientes… Y NO PUEDE FLUIR la economía sin suficientes y funcionales redes de comunicación… AYER RESULTÓ un martirio para miles de personas el accidente que prácticamente paralizó el flujo vehicular por la 45 norte, y detrás de cada vehículo varado o desviado hay historias de trabajadores, estudiantes y familias cuyos planes y rutina se vieron afectados… DESDE LAS NUEVE de la mañana, cuando sucedió el accidente, hasta después de las 5 de la tarde, aquello se volvió una pesadilla… EL LAMENTABLE suceso de ayer revela -o nos recuerda- que desde la ciudad y hacia los diversos centros laborales asentados en los municipios del norte de la entidad, no hay muchas alternativas viales y nos estamos volviendo muy dependientes de una sola ruta, hoy por hoy más que saturada… SIGUIENDO con asuntos carreteros, la SCT en Aguascalientes confirmó que aquí no hubo daños a la red de infraestructura carretera tras el sismo que cumple dos semanas… SE MANTIENE LA SUPERVISIÓN interna y externa en todas las obras que desarrolla esta delegación federal en los procesos de construcción para garantizar la calidad de las obras… CINCO APUNTES de temas misceláneos para despedirnos… EL PRIMERO, que los miembros del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos andan buscando patrocinadores… TIENEN EN LA MIRA a 40 compañías nacionales e internacionales para que le entren al proyecto de la edición 2018 de la verbena abrileña, según lo dicho por José Ángel González Serna, mejor conocido como Paquín…. “Este año la participación de la iniciativa privada representó una inversión cercana a los 40 millones de pesos, es decir, prácticamente el 50% del costo total” dijo el presidente el patronato, quien también expuso que la tirada es seguir incrementando esta cartera para la edición del 190º aniversario de la feria… EL SEGUNDO, es que la “Fundación Amigos de la Historia” nos espera mañana miércoles en su reunión quincenal… EN ESTA OCASIÓN, Ricardo Reyes Landeros hablará sobre los antecedentes, desarrollo y consumación de la Guerra de Independencia de México… LA CITA ES A LAS 8 de la noche, en la Sala “Alfonso Esparza Oteo” de la Casa Terán… EL TERCER ASUNTO, queremos desear éxito a los alumnos del CBTIS 195 representarán a Aguascalientes en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura que cada año se realiza, y que reúne a los 450 planteles del sistema DGETI del país…. SOBRE ESTE ENCUENTRO, la directora del plantel, María del Consuelo Salas García informó que son un total de 16 estudiantes quienes acudirán a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, del 8 al 12 de octubre próximo, luego de que dicho plantel obtuvo cuatro premios en Danza Folclórica… EL CUARTO APUNTE, una reflexión a propósito de movimientos telúricos que sacuden el alma… RESULTA IMPERATIVO que todos como sociedad en lugar de enfocarnos en las partes negativas que acontecen en nuestra sociedad, deberíamos comenzar a adoptar otra actitud más positiva y de agradecimiento… EN LUGAR DE CONMEMORAR un sismo con un simulacro, la propuesta sería que lo hagamos en agradecimiento a la madre tierra porque se cumple un año más de perfecta paz y tranquilidad en nuestras ciudades y pueblos. No hay que llamar más a los desastres naturales. No, jamás… NOS HAN ENSEÑADO MAL, debemos cambiar el paradigma y hablarle a la madre tierra con amor, con decisión, con armonía, pedirle que haga sus cambios que necesita con compasión al ser humano que vive sobre sus espaldas… ES UN HECHO QUE ELLA, la madre tierra, necesita acomodarse y los seres humanos, cada persona en lo individual debemos tomar parte de nuestra responsabilidad y ajustar nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos negativos hacia una actitud, pensamientos y comportamientos de amor, de apoyo, de comprensión hacia uno mismo y los demás… EL QUINTO: DE LAS LUNAS, la de octubre es más hermosa, y pasado mañana veremos la única de este mes, así que si es fanático de la astronomía y tiene guardado su telescopio, vaya desempolvándolo… Y SI NO TIENE telescopio pero sí mucho romanticismo en el corazón, vaya preparando sus suspiros… ¡FELIZ MARTES!