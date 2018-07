Entre las incidencias reportadas, destacaron, el complot que armaron los directores de varias escuelas públicas del distrito 03 en contra de la elección, decidiendo de manera unilateral no abrir las instalaciones…

Por todos los puntos de la entidad y a lo largo de todo el día, se observó copiosa la participación ciudadana en las urnas, pero después de las once horas…

HA TRANSCURRIDO UN AÑO y ocho meses de la actual administración estatal que, a partir de hoy y en concordancia con el amanecer de este día a nivel nacional, habrá de situarse ante el nuevo escenario geopolítico que deriva de los resultados electorales que arroja la jornada electoral de este domingo y que si bien, ahora permanecen en status de preliminares, habrán de oficializarse en los próximos días, con todo lo que ello conlleva… LA FORTALEZA Y LAS DEBILIDADES de los grupos locales de las distintas fuerzas políticas en el Estado hasta ayer, hoy son otras y sus efectos empezarán a notarse ya, en lo inmediato, porque los reacomodos no esperarán y las expectativas serán redimensionadas… HOY SEGURAMENTE, empezará la lucha por las presidencias municipales que estarán en juego dentro de once meses, tan poco y ahora, tan diferente… EN LO RELATIVO a los acontecimientos del día de ayer, con la participación de autoridades municipales, del Poder Judicial y dependencias del Ejecutivo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral arrancó, antes de las ocho de la mañana, la jornada electoral cuyos resultados renovarán el Congreso del Estado… AL IGUAL QUE EN LA SEDE del Instituto Nacional Electoral, donde el Consejo Local hizo lo propio para la elección federal, los trabajos de la jornada cívica iniciaron con una ceremonia de honores a la bandera… ASÍ Y DESDE TEMPRANA HORA ambas autoridades electorales, responsables de la primera elección concurrente en el Estado, comenzaron a dar seguimiento a las 10 horas que duraron abiertas las casillas, recibiendo el voto de los ciudadanos… ENTRE LAS INCIDENCIAS reportadas, destacaron, el complot que armaron los directores de varias escuelas públicas del distrito 03 en contra de la elección, decidiendo de manera unilateral no abrir las instalaciones… ESTA RETADORA DECISIÓN ocasionó que estas sedes estuvieran dispuestas para la tarea electoral, una, dos y hasta casi tres horas después… OTRO EVENTO que dejó en entredicho ese espíritu cívico al que tanto se apeló para el 1 de julio, fue el que provocaron agitadores que intentaron incendiar urnas en un par de casillas ubicadas en Jardines de la Asunción… AMBOS SON EVENTOS que podrían configurar un delito electoral, según dicta la legislación en la materia y que se espera, sean denunciados ante la Fepade, para su consecuente investigación y en su caso, sanción contra los responsables… EN SU INFORME, alrededor de las 17:30 horas, en el pleno del Consejo Local Electoral, el Vocal de Organización del INE, José de Jesús Jiménez, refirió además, incidentes menores pero al fin y al cabo registrados, de casillas donde se habría permitido el voto a ciudadanos que no aparecían en la Lista Nominal y a algún representante partidista que no fue registrado debidamente en los listados correspondientes… TAMBIÉN SE DIO CUENTA de una nutrida participación ciudadana en casillas especiales para gente en tránsito que bien pudo votar en la casilla cercana a su domicilio pero que decidió no perder su día de compras y optó por hacerlo en centros comerciales, cuando en realidad la intención de las casillas especiales en esos puntos era para trabajadores que no tenían oportunidad de ir a sus casas por estar trabajando o bien, a huéspedes en hoteles de los alrededores que no estaban en sus distritos, ni siquiera en sus ciudades de residencia y podían hacerlo en ese tipo de mesas de votación… PERO NO, NO FUE ASÍ y entonces las boletas pues prácticamente “volaron”, causando enojo en más de un ciudadano… Y ASÍ OCURRIÓ EN LA CENTRAL CAMIONERA, donde hasta golpes hubo, porque un individuo separó lugar en la fila para su esposa que nunca llegó y frenó la fluidez de la línea, entonces alguien que se sintió afectado pues le propinó un par de cachetadas… EN EL TEMA DE IGUALDAD de género, la consejera del IEE, Diana Cárdenas, destacó que para personas transgénero no hubo impedimento para que votaran, por lo que por primera vez se encontraron con esa facilidad… AL FILO DE LAS 18 HORAS, las mesas directivas de casilla iniciaron la labor de escrutinio y cómputo, con un balance en lo general de haberse cumplido una jornada tranquila, segura, en ambiente de cordialidad y responsabilidad cívica, como suele suceder en Aguascalientes… POR TODOS LOS PUNTOS de la entidad y a lo largo de todo el día, se observó copiosa la participación ciudadana en las urnas, pero después de las once horas, contrario a lo que sucedió en las primeras horas de la jornada electoral… ES QUE A DECIR DE ALGUNOS CIUDADANOS, no querían arriesgarse a llegar y que no estuviera instalada la casilla correspondiente… POR CIERTO QUE EN LA DE LOS BOSQUES, con sede en el Colegio Cedros, la información oficial marcaba como domicilio la calle San Juan de los Lagos 204, pero como a última hora el plantel, solo permitió el acceso por la calle Sierra Nevada, los votantes tuvieron que desplazarse… COMO PARTE DE UN PROGRAMA piloto que puso en marcha el INE, en todos los estados se instaló una casilla especial, en un hospital y en el caso de Aguascalientes correspondió al nosocomio del ISSSTE… DE ESTA MANERA, pudieron votar los pacientes, sus acompañantes, médicos y personal del hospital; la casilla operó bajo la modalidad de votación convencional, en el entendido de que electores ajemos al nosocomio, no podrían votar, pues éstos deberían acudir a sus respectivas casillas… HUBO QUEJAS POR INCIDENTES menores, aunque si los afectados recurren a los tribunales, los resultados se darán a conocer en su momento… DE ACUERDO AL GRADO de participación, en próximas elecciones, se considerará también al hospital de mayor derechohabiencia del IMSS… ¿Y QUÉ PASÓ EN EL PRI? pues bien, Miguel Ángel Juárez Frías, abanderado del PRI a diputado local por el Distrito 16, relató ayer domingo que durante el sábado se le intentó detener porque presuntamente había una denuncia en su contra por parte de la PGR… POR ESA RAZÓN acudió a la Fiscalía General del Estado para aclarar ese asunto por supuestos delitos locales, y dos horas después respondieron que no había denuncia en su contra… LUEGO SE FUE A LA PGR y ahí el delegado informó que nunca hubo denuncias en su contra… POR TODO ESTO hace el levantamiento de hechos para proceder penalmente en contra de quienes resulten responsables… ENRIQUE JUÁREZ RAMÍREZ, presidente del PRI en Aguascalientes, informó que a lo largo del proceso electoral 2018, este partido acumula más de una decena de casos que tienen posibilidad de avanzar legalmente ante la autoridad competente y que hay oficialías electorales de todos los supuestos e incidentes, los cuales están siendo analizados jurídicamente para integrar debidamente para que puedan llegar a las instancias correspondientes… LA PLANA MAYOR DE LOS PRIISTAS, desde su dirigente estatal Enrique Juárez, el senador Miguel Romo Medina y sus compañeros candidatos a senador Gustavo Granados, así como los aspirantes a diputados federal José Carlos Lozano y varios más, acompañaron a Lorena Martínez Rodríguez a la casilla electoral ubicada en la escuela Doctor Pedro de Alba, en el Fraccionamiento Modelo, para que emitiera su sufragio… ESTE GESTO LO REGRESÓ Lorena Martínez a su compañero de fórmula que votó en la casilla electoral de la calle Frontera 275, en el fraccionamiento Campestre, segunda sección… LA ASPIRANTE A SENADORA, Lorena Martínez expresó que a partir de este lunes 2 de julio, todos los mexicanos debemos cerrar filas en torno a los triunfadores; “este país nos necesita a todos, del esfuerzo de todos para salir adelante, ya que como mexicanos se tiene la responsabilidad de hacer una nación cada vez más grande y con más oportunidades”, dijo la ex alcaldesa… ¿Y QUÉ PASÓ EN MORENA? durante la jornada electoral del día de ayer, Morena denunció en voz de su presidente estatal, Aldo Ruiz Sánchez, irregularidades cometidas por sus opositores durante la jornada electoral, como la presunta compra de votos en una casa ubicada en Pocitos… EN ESE LUGAR, según Ruiz Sánchez, personas que identificaron como priistas, estaban dando 500 pesos a quienes llevaran una foto de la boleta tachada por el PRI… EL LÍDER DE LOS MORENISTAS en Aguascalientes añadió que identificaron el acarreo de personas a las urnas por parte de partidos políticos, hechos que ya han sido denunciados ante las instancias electorales correspondientes… ¿Y QUÉ PASÓ EN EL PAN? pues algunas caras largas se dejaron ver en el Partido Acción Nacional, luego de conocerse la derrota de su candidato presidencial, Ricardo Anaya, de quien muchos a nivel local tenían una gran expectativa de triunfo… PRIMERAMENTE, habían convocado a conferencia de prensa para las 8 de la noche, pero ésta se atrasó una hora más tarde, es decir, a las 9 de la noche en donde habían alquilado su sede para la Sala de Prensa en el Salón San Marcos 3 del Hotel Marriott… SIN EMBARGO, al llegar al lugar, el ambiente no era precisamente festivo y una sala de prensa donde reinaba la expectativa de lo que fueran a decir los integrantes de la dirigencia del partido… FUE AL FILO DE LAS 9:10 de la noche cuando Ernesto Colombo, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, a nombre del presidente Paulo Martínez emitió un breve mensaje donde prácticamente replicaron las palabras de su abanderado presidencial, Ricardo Anaya, quien reconoció su derrota… “SOMOS DEMÓCRATAS, hay que aceptar la voluntad de los ciudadanos, han reflejado su intención en las urnas y de una forma civilizada tendremos que aceptar y reconocer el resultado que derive del cómputo final de las actas. Es la ciudadanía quien elige a sus gobernantes”… EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN ciudadana, Ernesto Colombo calificó a una jornada histórica para el país y el estado y ponderó la nutrida participación que se registró… SOBRE AVISO, NO HAY ENGAÑO. Lo advirtieron tibiamente las autoridades electorales y la premonición se cumplió, sin embargo, así como hicieron énfasis en el hecho de que el PREP correría más lento en las elecciones 2018, al tratarse de un proceso electoral en el cual concurrieron comicios federales y locales, con el mismo ahínco debieron hacerlo con el hecho de que era probable que la totalidad de las casillas no estuvieran instaladas para las 8:00 horas… SI BIEN, POR EXPERIENCIA previa hay quejas ciudadanas en el sentido de que hay casillas donde la apertura no se hace en el tiempo establecido, en la jornada de ayer este fenómeno fue más acentuado, pues fueron numerosos los reportes en este sentido, y hubo algunas urnas que se instalaron con más de una hora de retraso… POR SUPUESTO, quienes son adeptos al “sospechosismo”, no tardaron en denunciar a través de redes sociales que todo era parte de una estrategia urdida para desincentivar la participación ciudadana en el proceso electoral… PARA DESPEDIRNOS, y como era de esperarse, los medios internacionales, dieron seguimiento a la jornada electoral que se desarrolló ayer en México… PERIÓDICOS COMO EL PAÍS difundieron en su página web perfiles de los candidatos y dieron una amplia cobertura al desarrollo de la jornada electoral, mientras que The New York Times y The Washington Post publicaron análisis con respecto a qué esperar de la relación México-Estados Unidos, dependiendo de los resultados de la elección, aunque se centraban principalmente en la figura de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de nuestro país…

