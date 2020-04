Que sí, pero luego le avisan, le dijeron al regidor del PRI, Israel Tagosam Salazar Imamura quien propuso que para apoyar a la ciudadanía cada uno de los regidores y síndicos hagan una aportación de la mitad o de un mes de su salario, esto en concordancia a lo que también hacen los empresarios y comerciantes que han parado actividades a causa del coronavirus. La mayoría de los ediles aceptó la propuesta si bien el acuerdo fue “hablarlo posteriormente antes de hacer cualquier anuncio en ese sentido”.

QUE ES UN ENGAÑO, advirtió ayer el economista Gerardo Sánchez Herrera, haciendo referencia al programa anunciado por la banca comercial para apoyar a la gente con dificultades para el pago de sus créditos durante la contingencia sanitaria por el COVID19. Así que recomendó que solamente sea utilizado por personas que perdieron su trabajo o bien que están percibiendo su salario al 50% como es el caso de las empresas del sector manufacturero, porque a aquellos que tienen su ingreso normal, no les conviene apegarse a esto. Y es que consideró que el programa de congelamiento de deuda solamente están difiriendo los intereses, de tal manera que quien está recibiendo su ingreso normal pues lo mejor es que siga pagando con la regularidad acostumbrada o aunque sea el mínimo para que la deuda no se vuelva una bola de nieve. Estimó que lo único favorable es que no causaran mal historia en el buró de crédito ni se generarán intereses moratorios… INÉDITA FUE LA SESIÓN de Cabildo ayer. Se transmitió en redes sociales en apego a las medidas de prevención del COVID 19 y cada uno de los regidores y síndicos cambiaron parcialmente su forma de sesionar, ya que no lo hicieron su espacio protocolario formal, sino que colocaron mesas en el mismo salón Cabildo para respetar el metro de distancia entre cada uno de ellos y cuidar su propia salud y la de los demás. Destacó que cada regidor y síndico emitió su opinión de esta contingencia sanitaria que debe e involucra a todos para una toma de decisiones pertinente e incluso plantearon que ya deben trabajar a fondo para determinar las acciones a seguir en el caso de que la Federación decrete la etapa tres del COVID19… QUE SÍ, PERO LUEGO LE AVISAN, le habrían dicho en ese marco al regidor del PRI, Israel Tagosam Salazar Imamura quien propuso que para apoyar a la ciudadanía cada uno de los regidores y síndicos hagan una aportación de la mitad o de un mes de su salario, esto en concordancia a lo que también hacen los empresarios y comerciantes que han parado actividades a causa del coronavirus. La mayoría de los ediles aceptó la propuesta si bien el acuerdo fue “hablarlo posteriormente antes de hacer cualquier anuncio en ese sentido”… OTRA GENEROSA INTERVENCIÓN, llamó a los empleados del Ayuntamiento de Aguascalientes para que en la medida de sus posibilidades donen una despensa a familias que no tengan ingreso fijo al haber dejado de trabajar a causa del coronavirus… TAMBIÉN SE PREOCUPARON por los tianguis, ya que urge mejorar las medidas preventivas en contra del coronavirus, pues no se respeta la sana distancia, motivo por el cual se debe concientizar a la ciudadanía a aceptar y cumplir con las recomendaciones y para ello el Municipio debe fijar con rapidez las reglas que deben aplicarse en esos 72 espacios que operan en la capital… TALENTO Y CAPACIDAD han salido a relucir en los aguascalentenses que se encuentran desarrollando prototipos de respiradores artificiales para las personas que sean internadas por el COVID19, con la intención de ayudarlos en su mejora. El secretario de Salud, Ángel Piza Jiménez, indicó que ingenieros están en constante comunicación con el ISSEA para que sean tomados en cuenta y puedan de esta manera contribuir con sus conocimientos para mitigar los estragos del virus en las personas internadas. Será en siguientes días y después de conocer el visto bueno de las autoridades, cuando dichas herramientas puedan estar siendo entregadas en los hospitales públicos… UN NUEVO LLAMADO ha hecho el IMSS a las personas que regresan del extranjero a territorio nacional, a permanecer en casa y reforzar las medidas de higiene a fin de prevenir contagios y reducir la propagación del COVID-19. Ante la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, el instituto recomendó continuar con las mismas medidas de higiene como son el lavado frecuente de manos agua y jabón o uso de alcohol gel al 70 por ciento; cubrir nariz y boca con el ángulo interno del antebrazo o un pañuelo desechable. Recomendó que al presentar síntomas respiratorios leves como: tos, fiebre, dolor de garganta, estornudos o escurrimiento nasal, es indispensable permanecer resguardados sin salir de casa. Si además de eso tiene dificultad para respirar y dolor de pecho, hay que acudir a un servicio médico de urgencias. El IMSS mantiene una línea abierta donde en caso de presentar síntomas respiratorios puede comunicarlos a Orientación Médica Telefónica en México: 800-22-22-668, con horarios de atención de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas, incluidos sábados y domingos… HACIENDO MIGAS, la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel sostuvo este miércoles una reunión con el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez en las instalaciones de la delegación de la Secretaría del Bienestar donde el Ayuntamiento se sumó al trabajo conjunto de dicha instancia federal en cuanto al Operativo de Pago de los distintos programas sociales, a fin de que los beneficiarios no tengan que salir de su casa y trasladarse a los Centros de Bienestar a recibir sus apoyos ante los riesgos que conlleva la concentración de personas con la contingencia sanitaria por el COVID-19. Es por ello que en próximos días se pondrá en marcha el Operativo Bienestar mediante el cual se estarán visitando los domicilios de los más de 77 mil beneficiarios de los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Becas Benito Juárez para educación básica, media y superior, Jóvenes Construyendo el Futuro, Bienestar para Niños y Niñas, Tandas para el Bienestar y Seguro para Jefas de Familia.