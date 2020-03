Benito Jiménez y Dulce Soto Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las medidas de seguridad escalaron ayer para evitar contagios por el Covid-19 en el País.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, informó por la tarde que las vacaciones de Semana Santa se extenderán del 20 de marzo al 20 de abril.

En conferencia conjunta con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Moctezuma refirió que modificar el calendario escolar es una de las medidas más adecuadas para lograr un aislamiento preventivo ante el aumento de casos en distintos estados.

«Queremos hacer énfasis en que se recomienda a todo mundo un aislamiento preventivo. No se trata de que salgan de vacaciones y que todos se junten a disfrutar de las vacaciones, porque lo que se quiere es evitar la proximidad», dijo.

Como medidas complementarias, se implementarán filtros sanitarios en las escuelas para que los padres entreguen una hoja en la que confirmen que el alumno se lavó las manos al salir de casa, no tiene fiebre, tos seca ni dolor de cabeza.

En los cuatro días que quedan de clase, los maestros se encargarán de vigilar que no se presente un alumno enfermo y quienes acudan a la escuela cumplan con los protocolos de limpieza en manos.

Además, se suspenderán las actividades deportivas y cívicas en los planteles de nivel básico y medio superior.

Por la noche, en conferencia en Palacio Nacional, López-Gatell reportó 41 casos confirmados y la investigación de 266 contactos en el País.

«Las intervenciones de sana distancia son medidas básicas de prevención; así como la suspensión temporal de actividades no esenciales; reprogramación de eventos de concentración masiva, y protección y cuidado de las personas adultas mayores», detalló.

La Liga MX anunció que los partidos del sábado y domingo de Primera División, Liga Femenil, Ascenso MX y Fuerzas Básicas se jugarán a puerta cerrada, entre ellos el clásico América-Cruz Azul, hoy en el Azteca.

En los estados, múltiples eventos fueron suspendidos, como la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y las Ferias de Tabasco, Puebla y Nayarit, así como el Festival Cultural Zacatecas.

También el Festival Pa’l Norte, en Monterrey; el Fronterizo Fest, de Tijuana; la Cumbre Mundial de Turismo de Cancún, el Festival Toluca, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Tour de Ricky Martín en 10 ciudades mexicanas. Además, la naviera Princess Cruises canceló todos sus cruceros.

En la CDMX, los parques Six Flags y Kidzania y los grupos de scouts en México anunciaron su paro de actividades temporal.

En tanto, el festival Vive Latino no fue cancelado ayer y se llevará a cabo también hoy, pese a que la Secretaría de Salud ya incluyó la suspensión de eventos que congreguen a más de 5 mil personas en el paquete de medidas necesarias para hacer frente al coronavirus.

Además, la SSa recomendó que a partir del 23 de marzo se suspendan temporalmente las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado.