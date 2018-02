Los partidos políticos están por definir las candidaturas a diputados estatales, por lo que una de las primeras tareas que deben acometer quienes resulten favorecidos es mentalizarse que participarán en una elección local y por lo mismo su campaña y los compromisos que asuman deben enfocarlos a lo que demanden los habitantes de los respectivos distritos.

Lo anterior viene a comentario porque al ser electos el uno de julio, que es la misma fecha en que tendrán lugar los comicios federales, se empalman las campañas, lo que lleva a que se mezclen los pronunciamientos que por lo general son de carácter nacional.

Es indudable que de manera global Aguascalientes enfrenta diversos problemas, principalmente de inseguridad, salarios exiguos y una inscripción ajustada en las instituciones universitarias públicas, pero en cada uno de los 18 distritos hay asuntos particulares que deben ser atendidos, como falta de espacios recreativos, deportivos y culturales, programas para atender el alcoholismo y la drogadicción y acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de cada lugar.

Se requiere que los aspirantes a ocupar una curul no sólo escuchen los planteamientos, quejas y denuncias, sino que se comprometan a ser gestores de solución y principalmente fijen un plazo para dar respuesta, que si es satisfactoria cuanto mejor y en caso contrario le digan a los habitantes los escollos que encuentran o el porqué no se logrará.

Sobre el particular cabe recordar que hace tiempo hubo una reunión en el municipio de El Llano para tratar diversos asuntos, pero extrañamente no estaba el diputado por ese distrito, por lo que se pidió que fueran por él ya que la asamblea pedía su presencia, por lo que no tuvo otra opción que acudir. Uno de los habitantes le espetó sin más: “¿Qué pasó con el pozo que nos prometiste?, ya vas a salir de diputado y no hay nada”. El legislador explicó que había veda en el estado y por eso no fue posible obtener la autorización correspondiente, lo que fue replicado por otro de los asistentes “¿Y porqué no volviste a darnos la razón?”, situación que se tornaba tensa y se tranquilizó cuando se llegó al acuerdo de volver a realizar el trámite.

Lo descrito da idea que hay cuestiones de carácter totalmente local, que es en lo que el habitante vive el día a día, por lo que su atención se fija en lograr un resultado y que aun cuando parezca que los compromisos de campaña se los lleva el viento, no olvida, además la decepción se origina cuando comprueba que el pretendiente a la diputación carece de ideas propias, o que se adjudica obligaciones que no está en su ámbito resolver, como puede ser una obra federal.

Es permitido que en algunos casos se “cuelguen” de los mensajes que hagan los candidatos a presidente, senadores y diputados federales, pero tiene que ser la excepción, no la regla, ya que no le dice nada al residente escuchar las mismas palabras, o los ataques al adversario, que en algunos casos parece jocoso hacerlo pero a final no les ayuda a obtener el apoyo que intentan.

Otro esfuerzo que deberán hacer los pretendientes es conseguir que el uno de julio se supere el número de votantes. Por tradición acude a las urnas la mitad o menos de los inscritos en el Padrón Electoral, que es una forma silenciosa de rechazo a la política. Está en su labor de persuasión vencer al abstencionismo, en lo cual deben estar comprometidos todos los candidatos.

Si hay campañas de cercanía con los ciudadanos y que los compromisos que alcancen sean los que en verdad obtendrán una respuesta favorable es seguro que habrá mayor afluencia en las casillas.

Son cuatro meses y medio para reflexionar qué deben hacer para merecer el objetivo que se han propuesto y ojalá que en el proceso en marcha se tengan más proyectos y cero ataques, lo que hará una etapa propositiva con un sentido diferente de la estrategia política.

HONRA AL INFONAVIT

Cuando alguien fallece y existe la posibilidad de que los deudos obtengan un beneficio económico se necesita de la comprensión de quienes tienen en sus manos la respuesta, algo que ha puesto en marcha el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) al determinar que en un plazo no mayor de cuatro semanas se entreguen los recursos de la subcuenta de vivienda.

Al destacar lo anterior el delegado estatal de ese organismo, Mario Antonio Guevara Palomino, dijo que se ha creado una ventanilla única que permitirá que el trámite sea más rápido, con lo que se termina la costumbre de que fuera en un plazo de 6 meses a 2 años.

Al morir el trabajador la familia enfrenta una situación difícil, que la más de las veces son de carácter económico, por lo que aun cuando había un recurso de la subcuenta de vivienda tenían que esperar meses o años para que le fuera entregado y en ocasiones apelaba a los tribunales para acelerar el pago.

Lo contrario será con la ventanilla única, de la que Guevara Palomino aseguró “estamos afinando los detalles, pero se va a acortar muchísimo el tiempo y sin necesidad de llegar a un juicio”, que por cierto reducía el beneficio ya que una parte se iba en pagar los servicios de un abogado.

El propósito es que también se devuelva con la misma agilidad el saldo de la citada subcuenta a las personas que concluyan su vida laboral y se jubilen o pensionen, con lo que dispondrán de un dinero que les permita iniciar una nueva etapa de su vida en mejores condiciones.

Es digno de ensalzarse el cambio que llevará a cabo el instituto, de manera particular en lo que se refiere a los deudos, ya que hay muchas historias de quienes pasaron serias dificultades ante la falta del jefe o la jefa de familia, por lo que al haber la oportunidad de tener ese dinero ayudará a que salgan adelante en tanto reorganizan su vida

Por otra parte, para los trabajadores que esperan un crédito de vivienda hay buenas noticias, ya que este año se tendrán alrededor de 9,200, que es la misma cantidad de la meta cumplida en 2017, por lo que en ese número serán las familias favorecidas.

El delegado del Infonavit explicó que los derechohabientes pueden utilizar su ahorro en la subcuenta de vivienda como enganche, además el organismo mantiene una tasa anual fija sobre saldos insolutos, la vivienda cuenta con un seguro de daños y la cuenta del trabajador con un seguro en caso de desempleo. También puede ser candidato a descuento en caso de liquidación anticipada y en caso de que tenga problemas para pagar, el Infonavit ofrece alternativas de acuerdo a las posibilidades del deudor, por último al liquidar el primer crédito hipotecario en tiempo y forma existe la posibilidad de solicitar un segundo crédito.

SIN REVERSA

El gremio de taxistas debe darse por vencido en la batalla que mantiene en contra de los Uber y de otras aplicaciones, ya que bajo la protección del gobierno del estado este servicio está en vías de ser legalizado. El hecho que dentro de la iniciativa de Ley de Movilidad se incluya un apartado para los servicios “app” es el reconocimiento tácito de su presencia en la entidad, fijándoles la obligación de registrarse ante la Coordinación de Movilidad y se impondrá 40,000 pesos de multa a los “piratas”. Con lo anterior no hizo falta que los interesados hicieran una solicitud para taxi y tuvieran que entrar en lista de espera, porque ahí bastó con entrar al estado sin permiso y que la autoridad rindiera plaza.

