Staff Agencia Reforma

ROMA, Italia.- El número de muertos en Italia a causa de la pandemia del nuevo coronavirus llegó ayer a 3 mil 405, cifra que supera los 3 mil 245 decesos de China, epicentro del brote.

Italia, país de 60 millones de habitantes, registró 902 muertes en los últimos dos días: 475 el miércoles y 427 ayer. La mayoría de las víctimas tenían graves condiciones preexistentes, dijeron las autoridades.

La nación ha registrado 41 mil 035 casos de covid-19, mientras que China, con una población de mil 400 millones de personas, ha reportado 80 mil 928 contagios desde que empezó la crisis, en diciembre pasado.

La ONU y las autoridades de salud italianas han señalado varios motivos para la alta cifra de muertos en Italia, especialmente sus numerosos habitantes de la tercera edad, que es especialmente susceptible a desarrollar complicaciones graves por el virus.

Italia tiene la segunda población más vieja del mundo, después de Japón. La gran mayoría de los muertos por covid-19, el 87 por ciento, es mayor de 70 años.

Una delegación de la Cruz Roja de China que visitaba Italia criticó el hecho de que los italianos no se estaban aislando y no estaban tomando en serio las medidas de precaución.

«Todas las actividades económicas deben detenerse, todos deben quedarse en casa, todos deben hacer su contribución.

«Aquí no hay medidas lo suficientemente estrictas, hay personas en la calle, el transporte público funciona, hay personas en hoteles, no se ponen las máscaras», dijo el vicepresidente de la Cruz Roja china, Sun Shuopeng.

El Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, consideró ayer «inevitable» prolongar el bloqueo del país, el cierre de tiendas y de escuelas, mientras se combate al nuevo coronavirus. Las medidas restrictivas están firmadas por decreto hasta el 3 de abril.

El número de casos activos actualmente es de 33 mil 190 en Italia, mientras que ya han sido dadas de alta 4 mil 440 personas, según el último balance ofrecido en rueda de prensa por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

Reportan 2 mil 600 médicos infectados

Al menos 2 mil 629 trabajadores de la salud en Italia se han infectado del nuevo coronavirus, lo que representa el 8.3 por ciento de los casos totales, de acuerdo con un informe del Grupo Italiano para la Medicina Basada en Evidencia (GIMBE).

El porcentaje duplica el número registrado durante toda la epidemia en China. En el gigante asiático los médicos infectados representaron el 3.8 por ciento del total de casos.

Las autoridades italianas no han dado datos sobre muertes confirmadas de trabajadores de la salud por covid-19.