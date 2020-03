Sin registrar ventas de pánico operan los comerciantes abarroteros en Aguascalientes, quienes hasta el momento tampoco tienen faltantes de productos, ni aumentos de precios, señaló el presidente de la Asociación de Abarroteros y Pequeños Comerciantes, Antonio Hernández Esparza.

Detalló que hasta ahora este sector no ha entrado en el rigor de tener que cerrar sus locales como ya ocurrió en el giro de restaurantes, antros y bares, además de que las tiendas de abarrotes no son puntos que aglomeren a muchos clientes, ya que la gente normalmente acude a lo largo del día y por hora atienden a un promedio de tres a cinco clientes, lo cual no les causa mucho problema.

Estableció que a la fecha las ventas se mantienen estables y sus clientes son básicamente los mismos vecinos o amigos, de tal manera que las ventas de pánico o de acaparamiento de productos se registran sobre todo en las tiendas de autoservicio o de conveniencia. Además de que por el momento no han tenido faltantes de productos. “Nuestros proveedores no nos están negando los productos, no dicen ya no te voy a vender esto, o no hay, más que lo normal. Hasta ahorita no tenemos ese problema”.

Asimismo, dijo que afortunadamente no se han registrado alzas de precios, lo cual refleja la actitud sensata y justa de los proveedores, los empresarios y los fabricantes de no tomar como pretexto la emergencia sanitaria del COVID-19 para abusar de las condiciones y afectar al consumidor. “No he visto esa maldad todavía. Se han registrado sólo los aumentos naturales que se dan a lo largo del año”.

Finalmente, dijo que los abarroteros han extremado las medidas de higiene necesarias en sus locales, haciendo una limpieza constante del mobiliario, de todo aquello que se toca, por lo que cuentan con gel antibacterial para los clientes y los encargados, así como un líquido para desinfectar permanentemente las manijas de los refrigeradores y los mostradores.