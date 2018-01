René Delgado Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la pugna que mantiene con el Gobierno federal, Javier Corral vincula al ex Gobernador César Duarte con el abanderado presidencial José Antonio Meade.

El mandatario cuestiona que el aspirante sea el primero en defenderlo.

Reprueba el silencio que los Gobernadores, incluyendo los panistas, ha guardado en la batalla que Chihuahua libra por recuperar una bolsa de 900 millones de pesos que Hacienda le retuvo como represalia por las pesquisas de desvíos al PRI.

Con todo, asegura que si prospera la extradición de Duarte para que sea detenido en México y Hacienda deposita los 900 millones de pesos, el movimiento que encabeza se acaba y la Caravana por la Dignidad regresa a Chihuahua.

“Lo que está en medio de todo esto es el uso político del presupuesto”.

¿Cómo explicas el hecho de que ha habido investigaciones sobre desvío de recursos en Veracruz, gobierno panista; en Quintana Roo, gobierno de coalición, pero ahí no se han quejado de esto?

El tener investigaciones anticorrupción en un estado, e incluso el detener a un ex Gobernador y tenerlo en prisión, no necesariamente significa romper el pacto de impunidad. (…) se trata de trascender las investigaciones limitadas. Investigaciones que han sido encapsuladas en lo local o sólo orientadas a creer que la desviación multimillonaria de recursos públicos en esas entidades, sólo sirvió para el enriquecimiento ilícito del ex Gobernador o de sus funcionarios públicos principales y no fueron utilizados para otros propósitos.

¿Estás sugiriendo que en esos casos que has mencionado se pactó el alcance la investigación?

Es difícil creer que todo ese desvío de recursos públicos, es ingenuo suponer que en la operación que un alto dirigente del PRI nacional realizó en Chihuahua, sólo se realizó en nuestro estado y no se replicó en otras entidades. La diferencia con Chihuahua es que nosotros fuimos a investigar no solamente el enriquecimiento ilícito (…) fuimos a investigar redes de corrupción política, en donde también hemos demostrado, comprobado y acreditado ante los jueces, triangulación de recursos públicos para acompañar campañas electorales, no sólo de Chihuahua, de otros estados, y particularmente, recursos enviados al Comité Ejecutivo nacional del PRI.

Ahí es donde el caso Chihuahua encuentra un ambiente distinto en el Gobierno federal: si en aquellos estados no hubo esos casos y no se dieron ese tipo de desvíos, qué bueno. En Chihuahua sí, y es lo que molestó al Presidente de la República y al Secretario de Hacienda. Que lo de Chihuahua haya trascendido en términos de niveles de responsabilidad. Todo cambió cuando detuvimos a Alejandro Gutiérrez (ex secretario general adjunto del PRI).

¿Cómo explicas el silencio tus colegas, de la Conago?

Ya la fortaleza de la Conago no existe. Es una entelequia. Eso que nació como un baluarte del federalismo, un contrapeso del presidencialismo, para defender la soberanía y dignidad de los estados, está liquidado. La acabó el Ramo 23 porque la Conago se maneja también en función de recursos: en la medida en que colaboras, en que estás allí, en que participas del coro, en que le aplaudes, en esa medida, también te dan más recursos o te quitan.

Según te portes..

Efectivamente: el principio de la zanahoria y el garrote. Este silencio de los gobernadores, incluidos los de mi propio partido, o lo que es peor, las salidas que algunos han tenido, no en apoyo mío, sino de Hacienda, abiertamente, qué marca: la dimensión del problema (…) que nadie diga nada, este silencio habla brutalmente, porque hay silencios que dicen muchas más cosas que mil palabras…

A propósito de silencios, el precandidato de la coalición de la cual tu partido forma parte y el de Morena, no han dicho esta boca es mía…

Anaya ha tenido expresiones cuidadosas. Yo entiendo que no quiere contribuir a que se diga que este es un tema de campaña electoral o de reforzamiento de su campaña, como lo insinuó o lo dijo claramente Peña Nieto. De quien me extraña realmente es del propio Andrés (Manuel), que no sea capaz de visualizar la magnitud de la denuncia que hemos hecho, pero sobre todo, de la operación que tenemos de combate a la corrupción. Me parece que los actores de los más diversos sectores se están cuidando en este tema, porque el verdadero poder no está en la Secretaría de Gobernación, no está en Los Pinos: el verdadero poder está en Hacienda y su brazo armado es el ramo 23.

El Presidente de la República dice que tu reclamo tiene tintes políticos…

Me parece muy deshonesta esta respuesta de Peña Nieto (…) desde la primera ocasión en que me encontré con Peña en Los Pinos, siendo Gobernador electo, le expliqué el tema del saqueo en Chihuahua y quedó muy claro, entre él y yo, que aquí no habría punto alguno de negociación. Que para mí este era –y es– el principal compromiso que yo hice con Chihuahua: llevar ante los tribunales a César Duarte y romper el pacto de impunidad. Nadie se puede dar por sorpresa…

Dice José Antonio Meade que eres un torturador…

Qué rápido enseñó el cobre José Antonio Meade. Quiero dar un dato que es muy importante: se ha hablado de que Emilio Gamboa, de que el licenciado (Manlio Fabio) Beltrones, son amigos impulsores de César Duarte. El amigo verdadero de César Duarte se llama José Antonio Meade: es el único que va después de la elección a rescatar al ex Gobernador en la derrota.

Lo interesante de esta respuesta de Meade es de dónde los tendrá agarrados César Duarte, entre otros a él, que tenga que salir el precandidato presidencial, que pretende dar una imagen de ciudadano incólume, lejos del mugrero de la corrupción, que tenga que salir a ser uno de los primeros en defenderlo.

Pedías la extradición. Se te concedió. Se trajo el caso por la FEPADE. ¿No te da satisfacción?

Es que la FEPADE no puede atraer el caso. La FEPADE debe abrir su propia investigación. No puede ejercer una facultad de atracción frente a un proceso judicial: la desviación de 250 millones de pesos se investiga como peculado agravado en contra del patrimonio del estado, pero es un proceso judicializado.

Estamos a 12 días de que llegue la marcha a la Ciudad de México. ¿Si llega, estás hablando de una ruptura en el régimen político mexicano?

Estamos hablando de un movimiento que trascenderá en el proceso electoral, que llamará la conciencia de todos los mexicanos, a sumarse una exigencia de justicia y de respeto a una entidad soberana, como es Chihuahua…

¿Qué condiciones te permitirán sentarte a la mesa y arreglar el problema?

Si el proceso de extradición de César Duarte se solicita con base en las diez órdenes de aprehensión y en este proceso se solicita la detención inmediata del ex Gobernador del estado para fines de extradición y además nos depositan los recursos que están pactados se acabó, el problema porque no había, ni hay, otra intención. Ellos empezaron esto y ellos lo deben de terminar…

¡Participa con tu opinión!