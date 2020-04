Fernanda Palacios Agencia Reforma

CDMX.- Con tres décadas sobre los escenarios, y preparado para reencontrarse con OV7, el grupo con el que inició su carrera, Kalimba ha podido hacer una retrospectiva de su camino y asegura sentirse en una etapa más segura y madura, que lo hará disfrutar en grande.

«Creo que me he vuelto más productivo, me reenamoro de mi trabajo y de estar en el escenario y debajo de él creando, y eso hace que el público me disfrute más y tenga una mejor versión de mí.

«Estoy gozando en grande, jugando el juego de entretener y pasarla bien con los que disfrutan lo que hago. Ahora voy a hacer urbano, voy a bailar y reír como loco en el escenario, escucharán a un Kalimba muy urbano, muy libre, con mucho flow y sabor», aseguró, en entrevista.

De la mano de su nueva producción, el mexicano también trabaja en temas que lanzará junto a sus compañeros de agrupación y su gira Treinta Años, tareas que no se vieron afectadas por el paro que se vive ante el COVID-19.