César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos cinco trabajadores, entre médicos y enfermeras, del Hospital Regional Número 1 del IMSS, en Morelos, están contagiados con Covid-19, reveló el exdirector de Protección Civil del Estado, Francisco Bermúdez.

«Lamento decirles que ya surgió un brote en el personal del área de urgencias del Hospital Regional No 1 del IMSS Morelos, un Médico especialista (Mujer), dos Médicos residentes y tres enfermeras positivos para #SARSCoV2», reportó en su cuenta de Twitter el ahora empleado en ese hospital.

La unidad médica se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, sobre la avenida Plan de Ayala, donde hace más de una semana el personal protestó por falta de insumos de protección.

Los cinco empleados contagiados del nuevo coronavirus están en atención ambulatoria, pues no han presentado síntomas de gravedad.

La médico especialista es una mujer, mientras que los dos internistas no son habitantes de Morelos.

En el nosocomio, el piso 11 fue destinado para atender a personas con el nuevo coronavirus, o que se sospeche que lo tienen.

Médicos del hospital comentaron que, ante la falta de material de protección, han tenido que mandar a fabricar sus propias mascarillas de acrílico para lo cual juntaron recursos entre ellos mismos.

También señalaron que han recibido donaciones de empresarios, pero, afirmaron, ninguno de los insumos llega del Gobierno federal.

En conferencia de prensa, autoridades estatales dijeron desconocer la situación, y argumentaron que al ser un hospital federal no tienen la información detallada.

Hasta este martes, en Morelos se habían confirmado 29 casos de Covid-19, 13 más que el día previo, y 4 defunciones, una más que en las 24 horas previas.

Las autoridades sanitarias de Morelos ya han detectado casos en los municipios de Cuernavaca, Temixco, Tetecala, Yautepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Atlatlahucan, Jojutla, Tlaquiltenango , y Zacatepec

Mientras que las defunciones han sido en Cuernavaca, Yautepec y dos en Temixco.