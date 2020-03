Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Jared Leto, líder de 30 Seconds to Mars, admitió que desconocía la crisis global que ha provocado la pandemia del covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, el también actor de Escuadrón Suicida compartió que realizó un viaje de meditación al desierto por 12 días, por lo que estuvo completamente incomunicado.

«Estuvimos completamente aislados. Sin teléfono o comunicación de cualquier tipo. No teníamos idea de lo que estaba pasando allá afuera.

«Ayer (lunes) cuando regresamos, nos encontramos con un mundo completamente diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Eso me hizo explotar la cabeza, sin exagerar», escribió el intérprete.

Leto mencionó que ha aprendido sobre la situación gracias a los mensajes que le han enviado familiares y amigos.

«Espero que ustedes y los suyos estén bien. Les envío energía positiva a todos. Quédense a salvo, quédense adentro», concluyó.