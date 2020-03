Al menos 9 empresas del sector automotriz se han ido a paro parcial esta semana ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, reconoció el secretario general del sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, quien no descartó que en los próximos días se sumen más a fin de evitar el riesgo de contagios entre los trabajadores.

En entrevista, el también secretario general adjunto de la FTA comentó que aparte de Nissan, Cooper Standard y Compas, ya se fueron a paro en Marelli, Bosch, Gestamp, Moto Diesel Mexicana, entre otras, aclarando que no han parado en su totalidad la actividad, sino que ha sido sólo de manera parcial, enfatizando que por lo pronto no hay trabajo de producción.

Recalcó que el personal que sigue trabajando en estas empresas, lo hace pero de manera aislada, en parejas e incluso en equipos de hasta tres personas, sin embargo, no hay una línea de producción continua.

En cuanto al pago de los trabajadores reconoció que hay de todo, aunque las empresas no están regalando nada, porque las que pagan el 100% de los salarios, es a cuenta de permuta o de vacaciones. En tanto que hay otras que sólo pagan el 50%, donde el sindicato ha hecho convenios para que no se les afecte las prestaciones ni las partes proporcionales y en algunos casos donde quede abajo del salario mínimo, se haga un ajuste para que el trabajador no pierda.